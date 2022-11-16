Мэр Екатеринбурга поставил чиновникам дедлайн по уборке снега

Одному из них пришлось прервать отпуск — над шефом смеются даже коллеги

17 ноября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Последствия стихии власти устранят к 23 ноября, пообещал Орлов (фото сделано 14 ноября) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последствия снежного коллапса в Екатеринбурге должны быть устранены к 23 ноября, заявил URA.RU мэр Алексей Орлов. И назвал две причины, по которым горожане по утрам стоят в адских пробках. А подчиненные главы рассказали корреспонденту, что в это время происходит в муниципальной власти (к примеру, профильного вице-мэра откровенно троллят) и кого назначают ответственными за провал в корпоративном WhatsApp-чате. «Я уже говорил, что [оценку] пять [за уборку своим подчиненным] никогда не поставлю. Сейчас да, замечания [есть]. Каждое утро начинаем с разбора полетов, где-то немножко ресурсов не хватает, где-то еще не перестроились на зимнее содержание [улиц]. Отладим работу, я уверен, в течение ближайшей недели», — анонсировал Орлов. Алексей Орлов не разносит профильных чиновников, а непрофильные молчат — чтоб не заподозрили в интригах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Плохо начали [сезон]. Очень плохо», — оценил итоги первых снегопадов статусный городской чиновник. Первые серьезные осадки обрушились на Екатеринбург в конце октября и в начале ноября, затем пришло потепление, и снег растаял, дороги и тротуары покрылись грязной кашей. Вечером 13 ноября снегопады возобновились. Город утонул в огромных утренних пробках, передвигаться по тротуарам стало опасно — даже в центре. По словам участников закрытых совещаний у Орлова, за все это время мэр ни разу не разнес заместителя по благоустройству и транспорту Алексея Бубнова или глав районов. «С уборкой — полный ******. Не понимаю, что происходит, почему глава так дипломатичен. В администрации уже появилась шутка. Если Бубнов с утра отсутствует на месте, говорят: „Снег, наверное, убирает“. Как бы подразумевая, что, конечно же, нет», — описал обстановку на третьем этаже администрации другой муниципальный служащий. Показательно фото от 7 ноября: перед обходом Орлова не почистили даже тротуар у дома Севастьянова, включенный в его маршрут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Третий источник во власти заявил, что критика в действительности звучит. «Орлов высказывает замечания. Например, почему уборка тротуаров отстает от уборки проезжих частей», — поделился глава одного из районов. Его коллега на условиях анонимности объяснил: «Тротуары отстают, да, но есть специфика. На дорогах мы используем реагенты, которые разъедают лед. На тротуарах мы не можем этого делать. Поэтому снег сразу замерзает, проходит трактор с щеткой и все это закатывает. Так что нужно ждать оттепели, чтобы этот слой поддеть и снять». Первый источник уточнил: хоть Орлов и не критикует на совещаниях, в WhatsApp-чате замечания регулярно высказывает. «В выходные скидывал фото. Туда же свои претензии к главам районов отправляет Бубнов. [Начальник комитета по благоустройству, подчиненная Бубнова Тамара] Благодаткова даже прервала отпуск, объехала весь город и сделала кучу фото, где отражены все недостатки. Разнесла районы», — поделился он. «Бубнов вечно ответственность перекладывает», — недовольно прокомментировал глава одного из районов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга похвалил чиновников за уборку города: «Я бы не сказал, что слишком грязно». Фото По просьбе корреспондента первый источник также выделил две системные проблемы. «Контроль. Руководители — Бубнов, Благодаткова, главы районов, директора ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление, есть в семи из восьми районов города — прим. URA.RU) — обязаны постоянно следить, как чистятся улицы. Я, если честно, иногда вижу пофигизм. Вторая проблема — люди. В прошлом году была ситуация. В одном из ДЭУ — 14 комбинированных дорожных машин, КДМ. Но единовременно на уборку могли выехать только семь-восемь. Мы в горадминистрации даже считали: чтобы содержать один район в соответствии с нормативами, необходимо порядка 290 человек. А сейчас их 80-90. То есть нужно увеличивать штат. Но это совсем другие бюджеты», — развел руками источник. Повышение зарплат дорожным рабочим в начале 2022 года (сопровождалось конфликтом) и предоставление им брони от мобилизации пока не помогли. «Дефицит есть везде, но я бы не сказал, что серьезный. Проблемы, наверное, только в Ленинском районе (центр города — прим. URA.RU)», — заявил один из префектов. Глава Ленинского Элена Беруашвили в разговоре с корреспондентом подтвердила: «Я могу сказать, что определенный дефицит есть. Мы работу ведем, ищем людей, набираем. Это основная проблема. С декабря все будет хорошо, собираемся привлекать подрядчиков». Не стал отрицать и Орлов. «Кто-то на больничном, где-то некомплект. Естественно, вся техника не выходит. Конечно, это проблема. Мы ею занимаемся», — заверил градоначальник. В начале 2022-го по инициативе Орлова власти специально закупили десятки новых машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Критика из-за уборки преследует его с самого начала работы, с декабря 2020-го. Недовольство горожан может быть связано с тем, что предшественник Орлова Александр Высокинский (ныне сенатор), как считается, добился определенных успехов в этом направлении. Проработав ровно год, Орлов на одном из непубличных совещаний констатировал: «Раньше Тюмень убиралась лучше, сейчас — мы». В этой связи особенно интересна оценка текущей ситуации от мэра Тюмени Руслана Кухарука, приехавшего 16 ноября на форум «Города России-2030». Но чиновник на момент разговора с корреспондентом толком не побывал в городе. «По дороге, которой я двигался из центра, проблемы не бросились в глаза», — сказал Кухарук. Руслан Кухарук поделился, что ранее Орлов отправлял своих кураторов уборки на учебу к нему, в Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я не вижу провала, — заявил пятый источник в городской власти — Мы живем в таком суровом климате, а нормы одинаковые для Сочи и Крайнего Севера. И надо понимать, что снегопад и резкое понижение температуры произошли сразу после обильного ливня. Что касается уборки, кто бы ни был в руководстве, при наличии снегопада судить о качестве можно в лучшем случае через двое-трое суток после окончания снегопада. И то лишь по дорогам внекатегорийным, а также первой и второй категорий». Внекатегорийные — улицы с максимальным трафиком, пролегающие по гостевым маршрутам. Первая категория — магистральные улицы и проспекты с высокой интенсивностью движения (2000—6000 автомобилей в час), вторая категория — городские магистрали со средним трафиком (1000-2000 машин в час). Корреспондент URA.RU специально прошелся по центру Екатеринбурга днем 17 ноября. Исторический сквер, который власти недавно отремонтировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банковский переулок возле горадминистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главная пешеходная улица Екатеринбурга — Вайнера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Она же Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Остановка у Театра Эстрады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Улица Карла Либкнехта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последствия снежного коллапса в Екатеринбурге должны быть устранены к 23 ноября, заявил URA.RU мэр Алексей Орлов. И назвал две причины, по которым горожане по утрам стоят в адских пробках. А подчиненные главы рассказали корреспонденту, что в это время происходит в муниципальной власти (к примеру, профильного вице-мэра откровенно троллят) и кого назначают ответственными за провал в корпоративном WhatsApp-чате. «Я уже говорил, что [оценку] пять [за уборку своим подчиненным] никогда не поставлю. Сейчас да, замечания [есть]. Каждое утро начинаем с разбора полетов, где-то немножко ресурсов не хватает, где-то еще не перестроились на зимнее содержание [улиц]. Отладим работу, я уверен, в течение ближайшей недели», — анонсировал Орлов. «Плохо начали [сезон]. Очень плохо», — оценил итоги первых снегопадов статусный городской чиновник. Первые серьезные осадки обрушились на Екатеринбург в конце октября и в начале ноября, затем пришло потепление, и снег растаял, дороги и тротуары покрылись грязной кашей. Вечером 13 ноября снегопады возобновились. Город утонул в огромных утренних пробках, передвигаться по тротуарам стало опасно — даже в центре. По словам участников закрытых совещаний у Орлова, за все это время мэр ни разу не разнес заместителя по благоустройству и транспорту Алексея Бубнова или глав районов. «С уборкой — полный ******. Не понимаю, что происходит, почему глава так дипломатичен. В администрации уже появилась шутка. Если Бубнов с утра отсутствует на месте, говорят: „Снег, наверное, убирает“. Как бы подразумевая, что, конечно же, нет», — описал обстановку на третьем этаже администрации другой муниципальный служащий. Третий источник во власти заявил, что критика в действительности звучит. «Орлов высказывает замечания. Например, почему уборка тротуаров отстает от уборки проезжих частей», — поделился глава одного из районов. Его коллега на условиях анонимности объяснил: «Тротуары отстают, да, но есть специфика. На дорогах мы используем реагенты, которые разъедают лед. На тротуарах мы не можем этого делать. Поэтому снег сразу замерзает, проходит трактор с щеткой и все это закатывает. Так что нужно ждать оттепели, чтобы этот слой поддеть и снять». Первый источник уточнил: хоть Орлов и не критикует на совещаниях, в WhatsApp-чате замечания регулярно высказывает. «В выходные скидывал фото. Туда же свои претензии к главам районов отправляет Бубнов. [Начальник комитета по благоустройству, подчиненная Бубнова Тамара] Благодаткова даже прервала отпуск, объехала весь город и сделала кучу фото, где отражены все недостатки. Разнесла районы», — поделился он. «Бубнов вечно ответственность перекладывает», — недовольно прокомментировал глава одного из районов. По просьбе корреспондента первый источник также выделил две системные проблемы. «Контроль. Руководители — Бубнов, Благодаткова, главы районов, директора ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление, есть в семи из восьми районов города — прим. URA.RU) — обязаны постоянно следить, как чистятся улицы. Я, если честно, иногда вижу пофигизм. Вторая проблема — люди. В прошлом году была ситуация. В одном из ДЭУ — 14 комбинированных дорожных машин, КДМ. Но единовременно на уборку могли выехать только семь-восемь. Мы в горадминистрации даже считали: чтобы содержать один район в соответствии с нормативами, необходимо порядка 290 человек. А сейчас их 80-90. То есть нужно увеличивать штат. Но это совсем другие бюджеты», — развел руками источник. Повышение зарплат дорожным рабочим в начале 2022 года (сопровождалось конфликтом) и предоставление им брони от мобилизации пока не помогли. «Дефицит есть везде, но я бы не сказал, что серьезный. Проблемы, наверное, только в Ленинском районе (центр города — прим. URA.RU)», — заявил один из префектов. Глава Ленинского Элена Беруашвили в разговоре с корреспондентом подтвердила: «Я могу сказать, что определенный дефицит есть. Мы работу ведем, ищем людей, набираем. Это основная проблема. С декабря все будет хорошо, собираемся привлекать подрядчиков». Не стал отрицать и Орлов. «Кто-то на больничном, где-то некомплект. Естественно, вся техника не выходит. Конечно, это проблема. Мы ею занимаемся», — заверил градоначальник. Критика из-за уборки преследует его с самого начала работы, с декабря 2020-го. Недовольство горожан может быть связано с тем, что предшественник Орлова Александр Высокинский (ныне сенатор), как считается, добился определенных успехов в этом направлении. Проработав ровно год, Орлов на одном из непубличных совещаний констатировал: «Раньше Тюмень убиралась лучше, сейчас — мы». В этой связи особенно интересна оценка текущей ситуации от мэра Тюмени Руслана Кухарука, приехавшего 16 ноября на форум «Города России-2030». Но чиновник на момент разговора с корреспондентом толком не побывал в городе. «По дороге, которой я двигался из центра, проблемы не бросились в глаза», — сказал Кухарук. «Я не вижу провала, — заявил пятый источник в городской власти — Мы живем в таком суровом климате, а нормы одинаковые для Сочи и Крайнего Севера. И надо понимать, что снегопад и резкое понижение температуры произошли сразу после обильного ливня. Что касается уборки, кто бы ни был в руководстве, при наличии снегопада судить о качестве можно в лучшем случае через двое-трое суток после окончания снегопада. И то лишь по дорогам внекатегорийным, а также первой и второй категорий». Внекатегорийные — улицы с максимальным трафиком, пролегающие по гостевым маршрутам. Первая категория — магистральные улицы и проспекты с высокой интенсивностью движения (2000—6000 автомобилей в час), вторая категория — городские магистрали со средним трафиком (1000-2000 машин в час). Корреспондент URA.RU специально прошелся по центру Екатеринбурга днем 17 ноября.