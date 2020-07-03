Инсайды ЯНАО: прокурор спешно уезжает

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Окружной прокурор собрался на пенсию, пробыв в должности всего полгода, а губернатор Артюхов тем временем ищет среди замов самое слабое звено. Также в выпуске «Инсайдов»: власти думают, куда пристроить еще одного бывшего депутата, а чиновникам предлагают самим искать себе работу.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ищет первого кандидата на выход

В коридорах власти всерьез обсуждают планы губернатора Дмитрия Артюхова на ротацию заместителей главы региона. «Артюхов последние несколько месяцев очень недоволен работой высшего руководства округа, — делятся источники. — Проще, наверное, назвать тех замов, к кому у губернатора претензий нет».

По мнению собеседников агентства, в текущем году стоит ждать серьезного обновления команды заместителей Артюхова, причем сменится как минимум три персонажа — вероятно, что свои посты оставят Алексей Ситников, Андрей Воронов и Аркадий Бессонов. Список не полный, да и произойдет всё далеко не одномоментно, поясняют инсайдеры.

Окружной прокурор неожиданно собрался на пенсию

Силовики рассказывают, что назначенный всего полгода назад прокурор ЯНАО Анатолий Васильев уже собрался на заслуженный отдых. «Окружной прокурор ушел в отпуск, из которого уже не выйдет, — делятся осведомленные источники. — Рапорт о выходе на пенсию он уже написал и отправил».

Что стало причиной столь скорой отставки, пока не ясно. Собеседники, знакомые с обстановкой в ведомстве, считают, что все дело в политике обновления руководства надзорных органов, которую проводит новый генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Фото: Иван Вершинин, личная страница «ВКонтакте»

Бывшего депутата-оппозиционера прочат в вице-мэры

Поговаривают, что либерал-демократ Иван Вершинин, заявивший недавно об окончании депутатской карьеры, в недалеком будущем окажется в кресле вице-мэра одного из проблемных муниципалитетов. «Команда губернатора придерживается курса на омоложение кадров в исполнительной власти, — говорят инсайдеры, знакомые с обстановкой в правительстве ЯНАО. — Вершинин вписывается в тренд: он молод, активен и популярен, поэтому вполне может войти в руководство одного из районов».

По словам собеседника, поскольку управленческого опыта в госслужбе у политика нет, ему придется сперва набраться его на посту одного из замов. Сам Вершинин комментировать свои карьерные перспективы категорически отказывается, не подтверждая, но и не опровергая сообщения от слухачей.

Власти задумали очередное сокращение чиновников

В структурах в правительстве округа уверены: реформирование структуры власти в Тазовском районе начнется в этом году. «В Тазовском районе давно существует необходимость слияния администраций райцентра и района, — рассказывают слухмейкеры. — Подобная схема хорошо зарекомендовала себя в Пуровском и Надымском районах, где объединение произошло еще несколько лет назад и обеспечило огромную экономию бюджета».

По мнению собеседников, реформы начнутся не позднее сентября этого года, скорее всего — сразу после выборов. Это не значит, что глава поселка Тазовский Омпа Яптунай и его замы лишатся работы — им места найдут, рассказывают слухачи, а вот мелким клеркам уже сейчас стоит начинать суетиться в поисках вакансий.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В проблемном районе кресло для нового вице-мэра держали полгода

Источники в Надымском районе утверждают: бывшего заместителя главы администрации Виталия Имкина, находящегося сейчас под следствием, официально не увольняли, чтобы иметь простор для кадрового маневра. «Если бы Имкина уволили еще в феврале, пришлось бы срочно искать ему замену, и не факт, что выбор был бы удачным, — делится собеседник. — Поэтому было принято решение повременить с расторжением контракта, хоть это и вызывало вопросы».

Удивительным образом официальное увольнение Имкина совпало с назначением в район Дмитрия Жаромских, сложившего полномочия депутата. Еще неделю назад, когда переговоры с Жаромских только велись, Имкин так и числился заместителем мэра Дяченко, хотя, начиная с февраля проходит фигурантом по коррупционному делу, что давало основания уволить его за утрату доверия.

Оппозиция засекретила кандидатов в Заксобрание

В политических кругах рассказывают, что две парламентских оппозиционных партии — ЛДПР и «Справедливая Россия» технически не могут согласовать списки кандидатов в Заксобрание с Москвой. «Партийные конференции прошли еще неделю назад, решения были приняты, списки отправили в центральные отделения, — сообщают источники. — Но тут начались проблемы: в Москве частично не согласились с местными решениями и посоветовали не раскрывать сведения».

При этом в реготделениях не знают, как отвечать на вопросы земляков. Никто не решается открыть карты без разрешения сверху, а признаться в том, что Москва поставила запрет, тоже стесняются, рассказывают знакомые с обстановкой люди.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дискредитация коммунистов ЯНАО достигла апогея

Во властных структурах ЯНАО уверены, что коммунистам уже не стоит рассчитывать на серьезные победы на сентябрьских выборах. «Если кто-то из этих клоунов и пройдет на своих участках, то не выше, чем в муниципальные собрания, — не сомневаются слухачи. — КПРФ в ЯНАО сама себя окончательно дискредитировала своим акционизмом и скандалами, у избирателей к ним отношение однозначное, особенно это было видно на голосовании по Конституции».

Окончательно добила коммунистов окружная предвыборная партконференция, итоги которой реготделение, в отличие от остальных оппозиционных партий, поспешило раскрыть. В списке оказалось значительное число политиков из других регионов, а также токсичные персонажи, что не прибавляет партии авторитета у ямальцев.

В стратегическом районе ждут отставки вице-мэра

Инсайдеры, близкие к правительству округа, уверены, что Пуровский район в ближайшие дни ждет громкая отставка. «Под раздачу попадет один из вице-мэров, — уверены собеседники. — Скорее всего, это будет „социальный“ замглавы Нонна Фамбулова, которую давно подозревают в крышевании семейного бизнеса».

Однако убрать Фамбулову будет непросто, считают в районе — у нее сильная поддержка «на самом верху». Впрочем, как отмечают слухачи, компромат у окружных властей есть на всех значимых пуровских чиновников, вопрос только в том, какую фигуру разменять, чтобы вывести район из общественно-политического кризиса, в который он попал под чутким руководством Андрея Нестерука.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Конфликт с гигантом ТЭК будет стоить карьеры главе района

Осведомленные источники полагают, что судебные разбирательства между ПАО «Газпром» и администрацией Приуральского района не пройдут бесследно для мэра Ивана Сакала. «Навязывая свои условия мегакорпорации при составлении договора аренды земли, мэрия мало того, что поссорилась с серьезными людьми, но и нарушила российское законодательство, пытаясь заставить арендатора согласовывать субаренду, — делятся собеседники. — В регионе, где практически всё зависит от добывающих компаний и их денег, такие финты не поощряются».

Сам факт того, что Газпром нашел поддержку в прокуратуре и судах всех инстанций, говорит о том, что мэрия вышла за рамки в негласной системе распределения полномочий. Независимо от роли Сакала в этой истории, газовики теперь приложат необходимые усилия, чтобы повлиять на его дальнейшую карьеру как чиновника и политика, уверены инсайдеры.

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