Армия и оружие

Котенок: ВС РФ ликвидировали комбата ВСУ на харьковском направлении

Военкор Котенок: в Харьковской области ликвидирован комбат ВСУ
25 ноября 2025 в 17:03
Михаил Кучеренко занимал должность командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Харьковской области российскими войсками был ликвидирован комбат ВСУ. Об этом сообщает российский военкор Юрий Котенок. 

«Михаил Кучеренко — подполковник укровермахта, занимавший должность командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ <...> Уничтожен», — пишет Котенок в своем telegram-канале. Комбат был уничтожен на купянском направлении. 

Ранее стало известно, что в Харьковской области был уничтожен командир взвода БПЛА батальона «Волкодавы». На этом направлении одним из главных городов для обороны ВСУ является Купянск. Сейчас идут боевые действия на левом берегу реки Оскол. 

