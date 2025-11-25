Котенок: ВС РФ ликвидировали комбата ВСУ на харьковском направлении
Михаил Кучеренко занимал должность командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Харьковской области российскими войсками был ликвидирован комбат ВСУ. Об этом сообщает российский военкор Юрий Котенок.
«Михаил Кучеренко — подполковник укровермахта, занимавший должность командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ <...> Уничтожен», — пишет Котенок в своем telegram-канале. Комбат был уничтожен на купянском направлении.
Ранее стало известно, что в Харьковской области был уничтожен командир взвода БПЛА батальона «Волкодавы». На этом направлении одним из главных городов для обороны ВСУ является Купянск. Сейчас идут боевые действия на левом берегу реки Оскол.
