Политика

Киргизия готовится к визиту Путина. Видео

25 ноября 2025 в 17:02
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киргизия готовится к визиту президента России Владимира Путина. Принимающая сторона активно готовится к встрече российского лидера.

«Владимир Путин сегодня прибывает в Киргизию с государственным визитом. Принимающая сторона готовится встречать российского лидера», — передает пресс-служба Кремля в своем telegram-канале. Там также показали видео с подготовки к прибытию российского лидера. В аэропорту развернули красную дорожку, рядом готовятся к выступлению артистки в национальных нарядах.

Путин посетит Киргизию с государственным визитом 25–27 ноября. Переговоры будут посвящены ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Кроме того, как заявил заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип, лидеры двух стран обсудят взаимодействие в рамках международных организаций — Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Следующий материал