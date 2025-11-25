Киргизия готовится к визиту Путина. Видео
Киргизия готовится к визиту Путина
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Киргизия готовится к визиту президента России Владимира Путина. Принимающая сторона активно готовится к встрече российского лидера.
«Владимир Путин сегодня прибывает в Киргизию с государственным визитом. Принимающая сторона готовится встречать российского лидера», — передает пресс-служба Кремля в своем telegram-канале. Там также показали видео с подготовки к прибытию российского лидера. В аэропорту развернули красную дорожку, рядом готовятся к выступлению артистки в национальных нарядах.
Путин посетит Киргизию с государственным визитом 25–27 ноября. Переговоры будут посвящены ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Кроме того, как заявил заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип, лидеры двух стран обсудят взаимодействие в рамках международных организаций — Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.