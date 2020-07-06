Свердловский губернатор лишил «Атомстройкомплекс» двух проектов

Корпорация Валерия Ананьева испытывает проблемы из-за прошлогодних протестов в сквере Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Атомстройкомплекс», один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга, лишилась шансов на благоустройство летнего парка «Уралмаш» за счет бюджетных средств, сообщили URA.RU источники в городских структурах власти. Они считают, что таким образом свердловский губернатор Евгений Куйвашев, ринимавший решение, продемонстрировал крупным предпринимателям, что нельзя одновременно вести бизнес и заниматься политикой.

Парк «Уралмаш» находится напротив екатеринбургского ЖК «Северное сияние», третью и четвертую очереди которого «Атомстройкомплекс» готовит к сдаче в 2022 году. В 2019-м компания предложила городским и областным властям благоустроить территорию, чтобы, как объясняют собеседники агентства, во-первых, увеличить стоимость квартир в ЖК, а во-вторых, получить прибыль от строительных работ.

«Атомстройкомплекс» добивался реконструкции летнего парка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«АСК [„Атомстройкомплекс“] хотел, чтобы работы оплатили из областного и федерального бюджетов. Изначально предлагался проект на миллиард рублей. От него власти отказались. Потом речь шла о 520 миллионах. Затем вопрос поставили на паузу», — вспоминает чиновник в мэрии. Последняя сумма, которая обсуждалась в кулуарах, — 250 миллионов.

В июне власти «приняли принципиальное решение, что „Атомстройкомплексу“ не отдадут этот проект», знает источник URA.RU, близкий к мэрии. Предполагается, что с октября, когда истечет срок договора с действующим арендатором — ООО «Летний парк», — территорию на 49 лет получит структура депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Сам депутат в разговоре с агентством подтвердил, что готов взять парк в аренду и совместно с областными и городскими властями вкладывать в его развитие несколько миллионов рублей ежегодно. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что «любой проект, связанный с бюджетным финансированием, проходит через конкурсные процедуры, и реконструкцию ведет тот, кто их выигрывает».

«Атомстройкомплекс» считают одним из спонсоров протестов в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники URA.RU утверждают, что решение о судьбе крупного парка принималось лично главой региона Евгением Куйвашевым, и оно показательное. «Все должны понимать, что игры в политику не приведут ни к чему, кроме проблем в бизнесе», — отмечает статусный областной чиновник. Он напоминает, что директор «Атомстройкомплекса» Виктор Ананьев поддерживал ряд протестных акций, среди которых — митинги в сквере на Октябрьской площади в мае 2019 года. Неформальный лидер протеста, руководитель сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина открыто подтверждала, что получала деньги от АСК на свои акции.

Как рассказывало URA.RU, осенью 2019-го основателю компании Валерию Ананьеву, большую часть времени проводящему за рубежом, пришлось прилететь в Екатеринбург и объясняться с местными властями за протестную активность сына, Виктора. «Ему мэр объяснил, что для местных, Ананьев — один, и игры сына будут предъявлены отцу», — рассказывал агентству статусный региональный чиновник. Спустя почти год ситуация не изменилась: «Парки и скверы» устраивают новые протесты, и, по некоторым данным, собираются участвовать в выборах в Госдуму. Поэтому АСК, пользовавшегося поддержкой власти, ее лишается, объясняет источник.

Второй крупный проект, за который сегодня борется «Атомстройкосплекс», — реконструкция заброшенной больницы в Зеленой роще. Как писало URA.RU, компания планирует обустроить на месте больницы апартаменты. При этом существует и альтернативный проект: глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын изъявили желание полностью восстановить больницу скорой помощи, и из собственных средств внести первый транш — около 400 миллионов рублей (общая стоимость проекта — 2,5 миллиарда рублей).

Ожидается, что в ближайшее время больница будет выставлена на торги. Областным правительством стоимость самого здания будет оценена в один рубль, земли под ним — в 62,7 миллиона рублей. Сразу несколько источников URA.RU сообщили, что руководством области обсуждается возможность отмены поддержки строительства апартаментов. «Во-первых, эпидемия коронавируса подтвердила, что больница скорой помощи городу нужнее, чем апартаменты. Во-вторых, странно давать зарабатывать компании, которая часть заработка может вложить в расшатывание стабильности», — объясняет логику статусный городской чиновник.

В министерство по управлению госимуществом Свердловской области направлен запрос на комментарий, ответа пока не последовало. Виктор и Валерий Ананьевы не ответили на телефонные звонки. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» также не ответили на звонок корреспондента.