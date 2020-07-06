Аналитичка для челябинского губернатора: кого брать на выборы

Поскольку губернатор Текслер ведет список «ЕР» в Заксобрание, результаты партии на осенних выборах будут являться его рейтингом. Поэтому подготовка идет серьезная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Политблок готовит челябинскому губернатору Алексею Текслеру аналитическую записку по итогам голосования в регионе по поправкам в Конституцию. Инсайдеры говорят, что главе региона важно изучить активность кандидатов по 30-ти избирательным округам Законодательного собрания. Выборы туда состоятся в сентябре 2020 года; решения будут приниматься по тем ставленникам «Единой России», которые не работали на явку на голосование по Конституции.

По итогам голосования явка в регионе составила примерно 66%, поправки в Конституцию поддержали порядка 70% голосующих. Результат хороший (явка в соседней Свердловской области составила 51,56%, в Курганской — 57,83%), но команда Текслера планирует извлечь уроки из кампании. «Мы готовим для губернатора список по округам в ЗСО с учетом явки и итогов голосования. Это будет аналитическая записка, — сообщили URA.RU в политблоке правительства. — Губернатор должен знать, справилась ли команда „Единой России“ которую ему предстоит возглавить на выборах в ЗСО, с той задачей, что была поставлена перед голосованием».

Голосование по Конституции стало репетицией перед выборами в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем более, утверждает инсайдер, глава генсовета «ЕР» Андрей Турчак давал задание южноуральским партийцам: «ЕР» на местах должна принимать активное участие в подготовке процедуры голосования. Об этом Турчак заявлял на закрытой встрече с челябинскими единороссами.

URA.RU, используя данные ГАС «Выборы», само посчитало, как справились с этой задачей по явке единороссы на местах, желающие попасть в новый созыв ЗСО. Выяснилось, что провальный результат (ниже общеобластной явки) показали Центральный, Златоустовский, Тракторозаводский и Миасский округа и все три округа, относящиеся к Магнитогорску. Представляем аутсайдеров (в округе на первом месте указан кандидат-одномандатник, на втором — лидер списков «ЕР» в округе).

Аутсайдеры с самой низкой явкой:

Самая низкая явка на голосовании в округе Александра Шестакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный №16: Александр Шестаков, Андрей Шмидт. Общая явка составила 45%, самая низкая в области. Округ состоит из проблемных Тракторозаводского и Центрального районов.

Златоустовский №8: Олег Садовский, Алексей Карюков. Одна из худших явок в области — 49%.

Тракторозаводский №15: Михаил Видгоф, Виген Мхитарян. Тракторозаводский район оказался одним из самых провальных в Челябинске, обеспечив низкую явку в 49,88%.

Миасский №9: Евгений Субачев, Павел Яковлев. Явка по округу составила 56%.

Горнозаводский №2 (Златоуст): Татьяна Кузнецова, Вадим Агзамов. Часть города входит в округ, а явка в Златоусте была одной из самых низких в области. Помогли Кусинский район (70,8%) и часть Саткинского района (83,92%), средняя явка приблизилась к 58%.

Ленинский №26 (Магнитогорск): Валерий Колокольцев, Сергей Шепилов. Явка составила 59%.

Правобережный №27 (Магнитогорск): Вячеслав Евстигнеев, Владимир Дремов. Явка составила 60%.

Орджоникидзевский №28 (Магнитогорск): Павел Шиляев, Дмитрий Мельников. Явка составила 59,87%.

По словам инсайдера, в причине каждого провала будут разбираться отдельно. «В Центральном и Тракторозаводским округах есть вопросы к главам районов, — говорит источник. — Но стоит спросить и с действующих депутатов Александра Шестакова и бизнесмена Михаила Видгофа. Что касается Магнитогорска, то там будет свой „разбор полетов“ с жесткими вводными, в том числе, с действующими депутатами. Они понадеялись на ресурс ММК, комбинат сделал все, что смог, но это оказалось недостаточно».

В списке с самой низкой явкой в Челябинской области — восемь округов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но каждый депутат-аутсайдер подвергнется жесткому контролю во время предвыборной кампании, обещает источник: «Губернатор возглавит списки „ЕР“, он стал членом партии, и его задача, чтобы в новый состав ЗСО попало как можно больше кандидатов от партии. За теми, в чьих округах провалили явку, на выборах будут следить строже, чтобы не допустить очередного провала. Итоги подведут уже после выборов, при раздаче портфелей в новом составе ЗСО. От этих итогов будет зависеть и судьба спикера Заксобрания, секретаря регионального отделения „ЕР“ Владимира Мякуша».

Используя данные ГАС «Выборы», мы изучили и результаты депутатов от «ЕР», в чьих округах были показаны неплохие результаты при голосовании по Конституции. В каждом округе на первом месте указан кандидат-одномандатник, на втором — лидер списков «ЕР» в округе.

Средние показатели. Явка фактически на уровне областной (66%):

Самая лучшая явка в Троицке, где выдвинулся Владимир Павлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Северный округ №1: Андрей Важенин, Олег Голиков. Общая явка составила 67%

Кыштымский №3: Елена Тарасова, Павел Киселев. Явка превысила 67%.

Озерский №4: Михаил Похлебаев, Константин Захаров. Итоговая явка составила 64%, чуть ниже общеобластной. Чуть не утянул Озерск (59,96%), но общую явку вытянула часть Аргаяшского района (71,22%).

Пригородный №5: Дмитрий Мешков, Давид Альтман. Общая явка составила 68%, но могла бы быть за 70%, если бы не входящая в округ часть Красноармейского района (60,75%).

Катав-Ивановский №6: Александр Решетников, Лена Колесникова. Явка составила 68%, но могла быть выше, если бы не Усть-Катав (60,98%).

Каштакский №10: Денис Сазонтов, Максим Романов. Общая явка — 67%, округ вытянула часть Металлургического района Челябинска (74,51%).

Калининский №12: Владимир Бодров, Илья Исайчук. Общая явка 68%

Заречный №14: Игорь Свеженцев, Сергей Таскаев. Явка составила 67,75

Железнодорожный №18: Вадим Ромасенко, Наталья Котова. В округ входит почти весь Ленинский район, где явка была высокой в 73,98%. Но так в округе и небольшая часть провального Тракторозаводского района, то явка составила 69%.

Копейский №20: Марина Поддубная, Илья Бархатов. Общая явка — 68, 62%

Чебаркульский №21: Дмитрий Пырсиков, Александр Журавлев. Общая явка 70%.

Южный №30: Сергей Буяков, Дмитрий Клеутин. Общая явка 68%.

Лидеры, где явка значительно превышает областную:

Троицкий №25: Владимир Павлов, Евгений Илле. Явка составила 77%.

Саткинский №7: Леонид Урмашов, Олег Цепкин. Явка выше 75%, а могла бы быть за 80%, как в отдельно взятом Саткинском районе. Статистику подпортил Трехгорный — (65,41%).

Промышленный №29: Анатолий Брагин, Андрей Еремин. Явка превысила 75%,

Заводской №19: Евгений Губанов, Александр Федоров. Сюда входит оставшаяся часть Ленинского района и явка превысила 74%. Во многом за счет ЧТПЗ, которым руководит Федоров.

Коркинский №22: Анатолий Еремин, Олег Гербер. Явка составила 74%.

Металлургический №11: Алексей Денисенко, Дамир Утарбеков. Явка составила 73%, одна из лучших в области, за счет высоких показателей в части Курчатовского и части Металлургического районов Челябинска.

Еманжелинский №23: Владимир Перезолов, Александр Лазарев. Общая явка 73%.

Советский №17: Александр Мотовилов, Владислав Макаров. Общая явка по округу составила 72%.

Курчатовский №13: Вячеслав Ершов, Эмиль Абубакиров. Явка составила 71%.