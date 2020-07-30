Как дешево купить квартиру в кризис

Квартиры в новостройках сейчас на пике популярности Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Урал. Новые возможности

В кризис есть возможность купить квартиру гораздо дешевле, чем в экономически спокойные дни, но для этого нужно знать некоторые лайфхаки. О них URA.RU рассказали эксперты в сфере недвижимости. По их прогнозам, в ближайшие месяцы могут стать одними из самых выгодных для покупки жилья. Подробности — в материале URA.RU для проекта «Урал. Новые времена».

Когда покупать квартиру?

Покупателю квартиры нужно пристально изучить рынок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выгоднее всего покупать квартиру вскоре после того, как Центробанк РФ заявляет о снижении ключевой ставки, она традиционно влияет и на ипотечную ставку в банках. Стоит отметить, что Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку до 4,25% 27 июля. С начала пандемии это третье ее снижение.

Рынок не успевает быстро перестроиться к повышенному спросу, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Самый классный период, когда только снизились ставки, а застройщики и продавцы вторичного жилья еще не среагировали. Нужно поймать эту „дельту“, когда цены еще не начали расти», —объяснил он.

Поймать ту самую «дельту» на рынке не всегда просто, считает руководитель агентства недвижимости «Антей» Игорь Обухов. По его словам, резкого снижения ставок не происходит. «У нас интересные ставки только на новостройки, это ипотека с господдержкой по льготной ставке. Ставка по обычной ипотеке снижается плавно, поймать момент может быть сложно», — объяснил риелтор.

Как еще сэкономить при покупке?

Сейчас многие застройщики испытывают серьезные проблемы с продажами, которые обрушились во время карантина. Сейчас спрос на квартиры восстанавливается, но медленно. В связи с этим покупателям квартир стоит обратить внимание на:

Скидки;

Акции;

Льготную ипотеку

«У многих застройщиков сейчас есть скидки, хорошие условия рассрочки для тех, кто не рассматривает ипотеку. Некоторые застройщики компенсируют отсутствие первоначального взноса. Это помогает продажам», — рассказал руководитель агентства недвижимости «Юнихоум», специализирующегося на новостройках, Руслан Юнусов.

В качестве примера он привел историю клиента, который хотел получить льготную ипотеку, потому что скоро у него должен был родиться второй ребенок. «Мы нашли ему готовое предложение: новая квартира от застройщика с хорошей скидкой в ипотеку 6% по госпрограмме. Клиенту не пришлось ждать, искать съемную квартиру, чтобы дождаться, пока совпадут условия ипотеки», — поделился Юнусов

Многие застройщики дают клиентам скидки или проводят другие акции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акции и скидки от застройщиков пользуются популярностью у клиентов, рассказал URA.RU генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий. По его словам, действующих акций достаточно. Например, одна из акций компании, которая дает скидку при 100% оплате жилья, действует до конца июля. «Почти все берут в ипотеку, потому что ипотечные условия сейчас самые выгодные», — добавил он.

Стоит ли бояться ипотеки?

В ипотеку берется около 50-60% всей недвижимости, поэтому, чем больше людей могут ее получить, тем выше спрос на рынке, рассказал Камельских. Льготная ипотека под 6,5% на квартиры в новостройках очень помогла рынку недвижимости, отмечают эксперты. По оценке собеседников URA.RU, этот вариант сейчас является одним из наиболее популярных для многих граждан. На Урале кредитный лимит по этой программе составляет 6 млн рублей, и для большинства людей это более, чем достаточно, считает Обухов. «Честно говоря, не сталкивался с теми, кто бы покупал большие квартиры. Все мои клиенты укладывались в нужную сумму (6 млн рублей — прим. ред.)», — рассказал он.

Юнусов считает, что к осени условия ипотеки, в том числе и льготной, будут еще выгоднее. «Говорят, что ставки будут ниже, а программа льготной ипотеки может быть расширена, например, разрешат покупать жилье от физлица на этапе стройки», — пояснил он.

В то же время риелтор опасается, что большая закредитованность населения приведет к тому, что экономический пузырь может лопнуть, как это в свое время произошло на Западе, что спровоцирует экономический кризис.