Топ вредителей голосования по Конституции

Мы исследовали всех: от Незыгаря до Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЦИК. Москва, памфилова элла
Большая часть фейков была направлена против председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти 68% избирателей приняли участие в голосовании по изменению Конституции, и почти 78% граждан, выразивших своё мнение, поддержали предложенные поправки. Итоги голосования уже называют «триумфальными». Между тем, далеко не всем политическим силам в Российской Федерации хотелось такого результата.

На протяжении всех последних месяцев в информационном пространстве, и в первую очередь в телеграм-каналах, шла массированная атака на процедуру голосования и предложенные поправки. Главным оружием этой атаки стали фейки и дезинформация, а сама эта битва выявила весьма причудливый союз несистемной оппозиции, КПРФ и анонимных телеграм-каналов во главе с «Незыгарем». Впрочем, больше всего этот союз напоминает лебедя, рака и щуку из известной басни, а результат их усилий был соответствующим. Страна должна знать своих героев, поэтому мы взяли на себя труд выявить топ-5 фейков, посвященных голосованию, а также указать основных распространителей этой информации.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург
Почти 78% граждан, выразивших своё мнение, поддержали поправки к Конституции
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Топ-5

5. Отставка главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой

4. Памфилова хочет заразить всех членов УИК и избирателей.

3. Никто не придёт голосовать.

2. Электронное голосование как средство для фальсификаций.

1. На самом деле — все против.

5. Отставка главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой

24 мая, за несколько дней до официального назначения даты голосования, небольшой (менее 10 000 подписчиков) телеграм-канал «Три буквы» сделал вброс о том, что у председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой случился запой. Канала доверительно сообщал своим читателям, что если Памфилова не образумится, «то отправится в Крым возглавлять нотариальную палату вместо ЦИКа». Фейк моментально и яростно начали распространять представители несистемной оппозиции, а также НЕЗЫГАРЬ и близкие к нему каналы. А атаки на Эллу Александровну не прекращаются до сих пор, хотя после завершения голосования прошла уже почти неделя. Интересно, что громче всех отставки Памфиловой требуют Навальный и Яшин.

Особо отличившиеся каналы: Три буквы, НЕЗЫГАРЬ, Навальный.

4. Памфилова хочет всех заразить

Особо активничали в атаках на голосование представители несистемной оппозиции. Ну этим-то, как говорится, сам Господь (или Госдеп?) велел. Навальный и компания, в пик эпидемии возмущавшиеся режимом самоизоляции, внезапно стали сторонниками жёстких карантинных мер и обеспокоились здоровьем граждан. Стремясь торпедировать принятие поправок, «несистемщики» попытались организовать «забастовку членов избирательной комиссии», к которой, впрочем, почти никто не присоединился.

Одновременно с этим и коммунисты, и навальнисты пели об опасности голосования. Так, правая рука Навального Леонид Волков за добрый месяц (то есть за два инкубационных периода до даты голосования) принялся писать бессчётное количество постов и снимать видео-ролики о том, что на избирательных участках будут тысячи зараженных членов УИК, которые перезаражают и коллег и голосующих. Навальнисты требовали «остановить безумие и не проводить голосование в разгар эпидемии». Партийная линия коммунистов в этот момент изрядно колебалась. Изначально коммунисты устами своего московского лидера Валерия Рашкина призвали к бойкоту голосования, а затем передумали и решили голосовать против «так как бойкот этого голосования ничего не даст».

Особо отличившиеся каналы: Leonid Volkov, Навальный, Rashkin today.

3. Никто не придет

Всё это дало анонимным и не очень телеграмерам повод посоревноваться в прогнозах явки. Открыто аффилированный с КПРФ «Центр исследований политической культуры» прогнозировал явку в 40%. Эти цифры в телеграме активно анонсировал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, а также другие коммунисты. Не отставали и анонимные телеграмеры, так, к примеру, Толкователь еще весной сделал прогноз: 20% для Московской агломерации и 35% для страны. Похоже, именно он выиграл приз в номинации самый неточный прогноз. Обложаться сильнее никто не смог. Эти и другие похожие прогнозы старательно собирались в главный на сегодняшний день калан оппозиции — НЕЗЫГАРЬ.

Особо отличившиеся каналы: Обухов.PRO, НЕЗЫГАРЬ, Толкователь.

2. Электронное голосование как средство для фальсификаций

Анализ итогов голосования показывает, что «против» активнее голосовали в интернете, где экспериментально применялся такой формат (Москва и Нижегородская область), нежели на избирательных участках. Так, 33,2% москвичей, дошедших до избирательных участков, отдали свой голос против поправок, в то время как среди проголосовавших дистанционно противников изменений в Конституцию было 37,8%. Те не менее, с самого начала все противники изменений в Конституцию принялись хаять электронное голосование. «Электронное голосование ставит крест на тайне выборов, а проконтролировать его честность невозможно», надрывался коммунист Валерий Рашкин. «В Москве бюджетников массово принуждают к регистрации для электронного голосования через Госуслуги......Московское электронное голосование — черный ящик», вторил ему Леонид Волков. «Ситуация с рекордами электронного голосования похожа на аферу», цитировал своего сторонника Сергея Шпилькина в телеграм-канале Илья Яшин. «В последнюю неделю усилились информ вбросы о принуждении бюджетников к регистрации и участию в электронном голосовании в Москве и в Нижнем. Идет и нарастает кампания о возможной фальсификации результатов с помощью вбросов в электронную систему, что явно не стабилизирует ситуацию», — якобы отстраненно комментировал всё это НЕЗЫГАРЬ.

Настоящий праздник случился у них, когда журналист «Дождя» Павел Лобков умудрился проголосовать два раз, один раз на участке и другой — дистанционно. И хотя голос Лобкова (к сожалению, вместе со всей урной, где были и честно поданные голоса) был моментально аннулирован, все вышеперечисленные личности поспешили использовать этот случай для атаки на процедуру голосования.

Мнимая незащищенность электронного голосования — это далеко не единственный фейк, который вбрасывали навальнисты, коммунисты и близкие к НЕЗЫГАРЮ телеграм-каналы для атак на процедуру голосования. К примеру, Волков с Навальным как резанные всю дорогу кричали, что любой желающий может проголосовать сколько угодно раз на нескольких избирательных участках: «Голосовать семь дней. Никаких паспортных данных. То есть администрация любого Мухосранска, посадив 15 бомжей в Газель и покатав их неделю по участкам, легко сделает 1500 голосов. Вообще не напрягаясь». И, хотя это многократно опровергалось ЦИК РФ, «несистемщики» не унимались.

Особо отличившиеся каналы: Rashkin today, Илья Яшин, Leonid Volkov.

1. На самом деле — все против

Очевидно, что всё описанное выше лишь инструмент. И «несистемщики», и коммунисты, и НЕЗЫГАРЬ использовали различные выдуманные поводы, чтобы «продвинуть» одну мысль на троих: «на самом деле, все против поправок». Пока шла подготовка к голосованию, НЕЗЫГАРЬ устроил опрос среди своих читателей, а как они собираются голосовать. Далее он принялся активно потрясать результатами: только 19% его читателей собираются идти и голосовать за поправки, 50% собираются проголосовать против, а остальные и вовсе не примут участия, а после голосования заявил, что «26 регионов страны продемонстрировали высокий уровень либо апатии, либо протестной активности» лишь на том основании, что явка или цифры «за» там были несколько ниже средних. «Голосование неконституционно и не имеет юридической силы», надрывались коммунисты. «Объявленные „результаты“ — фальшивка и огромная ложь. Они не имеют ничего общего с мнением граждан России», — присоединяется к тому же хору Навальный.

Особо отличившиеся каналы: НЕЗЫГАРЬ, Навальный, Rashkin today

Риторика КПРФ, несистемной оппозиции и НЕЗЫГАРЯ становится всё менее различимой. По сути, на данный момент они единым блоком пытаются продвигать одни и те же «месседжи». Совместная борьба с поправками к Конституции — лишь частный случай этого «стихийного союза». Радует одно, что как бы эти лебедь, рак и щука не садились, всё в музыканты не годятся.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...