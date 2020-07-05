Топ вредителей голосования по Конституции

Большая часть фейков была направлена против председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти 68% избирателей приняли участие в голосовании по изменению Конституции, и почти 78% граждан, выразивших своё мнение, поддержали предложенные поправки. Итоги голосования уже называют «триумфальными». Между тем, далеко не всем политическим силам в Российской Федерации хотелось такого результата.

На протяжении всех последних месяцев в информационном пространстве, и в первую очередь в телеграм-каналах, шла массированная атака на процедуру голосования и предложенные поправки. Главным оружием этой атаки стали фейки и дезинформация, а сама эта битва выявила весьма причудливый союз несистемной оппозиции, КПРФ и анонимных телеграм-каналов во главе с «Незыгарем». Впрочем, больше всего этот союз напоминает лебедя, рака и щуку из известной басни, а результат их усилий был соответствующим. Страна должна знать своих героев, поэтому мы взяли на себя труд выявить топ-5 фейков, посвященных голосованию, а также указать основных распространителей этой информации.

Почти 78% граждан, выразивших своё мнение, поддержали поправки к Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Топ-5

5. Отставка главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой

4. Памфилова хочет заразить всех членов УИК и избирателей.

3. Никто не придёт голосовать.

2. Электронное голосование как средство для фальсификаций.

1. На самом деле — все против.

5. Отставка главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой

24 мая, за несколько дней до официального назначения даты голосования, небольшой (менее 10 000 подписчиков) телеграм-канал «Три буквы» сделал вброс о том, что у председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой случился запой. Канала доверительно сообщал своим читателям, что если Памфилова не образумится, «то отправится в Крым возглавлять нотариальную палату вместо ЦИКа ». Фейк моментально и яростно начали распространять представители несистемной оппозиции, а также НЕЗЫГАРЬ и близкие к нему каналы. А атаки на Эллу Александровну не прекращаются до сих пор, хотя после завершения голосования прошла уже почти неделя. Интересно, что громче всех отставки Памфиловой требуют Навальный и Яшин.

Особо отличившиеся каналы: Три буквы, НЕЗЫГАРЬ, Навальный.

4. Памфилова хочет всех заразить

Особо активничали в атаках на голосование представители несистемной оппозиции. Ну этим-то, как говорится, сам Господь (или Госдеп?) велел. Навальный и компания, в пик эпидемии возмущавшиеся режимом самоизоляции, внезапно стали сторонниками жёстких карантинных мер и обеспокоились здоровьем граждан. Стремясь торпедировать принятие поправок, «несистемщики» попытались организовать «забастовку членов избирательной комиссии», к которой, впрочем, почти никто не присоединился.

Одновременно с этим и коммунисты, и навальнисты пели об опасности голосования. Так, правая рука Навального Леонид Волков за добрый месяц (то есть за два инкубационных периода до даты голосования) принялся писать бессчётное количество постов и снимать видео-ролики о том, что на избирательных участках будут тысячи зараженных членов УИК, которые перезаражают и коллег и голосующих. Навальнисты требовали « остановить безумие и не проводить голосование в разгар эпидемии». Партийная линия коммунистов в этот момент изрядно колебалась. Изначально коммунисты устами своего московского лидера Валерия Рашкина призвали к бойкоту голосования , а затем передумали и решили голосовать против «так как бойкот этого голосования ничего не даст ».

Особо отличившиеся каналы: Leonid Volkov, Навальный, Rashkin today.

3. Никто не придет

Всё это дало анонимным и не очень телеграмерам повод посоревноваться в прогнозах явки. Открыто аффилированный с КПРФ «Центр исследований политической культуры» прогнозировал явку в 40%. Эти цифры в телеграме активно анонсировал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов , а также другие коммунисты. Не отставали и анонимные телеграмеры, так, к примеру, Толкователь еще весной сделал прогноз : 20% для Московской агломерации и 35% для страны. Похоже, именно он выиграл приз в номинации самый неточный прогноз. Обложаться сильнее никто не смог. Эти и другие похожие прогнозы старательно собирались в главный на сегодняшний день калан оппозиции — НЕЗЫГАРЬ.

Особо отличившиеся каналы: Обухов.PRO, НЕЗЫГАРЬ, Толкователь.

2. Электронное голосование как средство для фальсификаций

Анализ итогов голосования показывает, что «против» активнее голосовали в интернете, где экспериментально применялся такой формат (Москва и Нижегородская область), нежели на избирательных участках. Так, 33,2% москвичей, дошедших до избирательных участков, отдали свой голос против поправок, в то время как среди проголосовавших дистанционно противников изменений в Конституцию было 37,8%. Те не менее, с самого начала все противники изменений в Конституцию принялись хаять электронное голосование. «Электронное голосование ставит крест на тайне выборов, а проконтролировать его честность невозможно»,— надрывался коммунист Валерий Рашкин . «В Москве бюджетников массово принуждают к регистрации для электронного голосования через Госуслуги......Московское электронное голосование — черный ящик», — вторил ему Леонид Волков . «Ситуация с рекордами электронного голосования похожа на аферу», — цитировал своего сторонника Сергея Шпилькина в телеграм-канале Илья Яшин . «В последнюю неделю усилились информ вбросы о принуждении бюджетников к регистрации и участию в электронном голосовании в Москве и в Нижнем. Идет и нарастает кампания о возможной фальсификации результатов с помощью вбросов в электронную систему, что явно не стабилизирует ситуацию», — якобы отстраненно комментировал всё это НЕЗЫГАРЬ .

Настоящий праздник случился у них, когда журналист «Дождя» Павел Лобков умудрился проголосовать два раз, один раз на участке и другой — дистанционно. И хотя голос Лобкова (к сожалению, вместе со всей урной, где были и честно поданные голоса) был моментально аннулирован, все вышеперечисленные личности поспешили использовать этот случай для атаки на процедуру голосования.

Мнимая незащищенность электронного голосования — это далеко не единственный фейк, который вбрасывали навальнисты, коммунисты и близкие к НЕЗЫГАРЮ телеграм-каналы для атак на процедуру голосования. К примеру, Волков с Навальным как резанные всю дорогу кричали, что любой желающий может проголосовать сколько угодно раз на нескольких избирательных участках: «Голосовать семь дней. Никаких паспортных данных. То есть администрация любого Мухосранска, посадив 15 бомжей в Газель и покатав их неделю по участкам, легко сделает 1500 голосов. Вообще не напрягаясь» . И, хотя это многократно опровергалось ЦИК РФ, «несистемщики» не унимались.

Особо отличившиеся каналы: Rashkin today, Илья Яшин, Leonid Volkov.

1. На самом деле — все против

Очевидно, что всё описанное выше лишь инструмент. И «несистемщики», и коммунисты, и НЕЗЫГАРЬ использовали различные выдуманные поводы, чтобы «продвинуть» одну мысль на троих: «на самом деле, все против поправок». Пока шла подготовка к голосованию, НЕЗЫГАРЬ устроил опрос среди своих читателей, а как они собираются голосовать. Далее он принялся активно потрясать результатами : только 19% его читателей собираются идти и голосовать за поправки, 50% собираются проголосовать против, а остальные и вовсе не примут участия, а после голосования заявил, что « 26 регионов страны продемонстрировали высокий уровень либо апатии, либо протестной активности » лишь на том основании, что явка или цифры «за» там были несколько ниже средних. «Голосование неконституционно и не имеет юридической силы», — надрывались коммунисты . «Объявленные „результаты“ — фальшивка и огромная ложь. Они не имеют ничего общего с мнением граждан России», — присоединяется к тому же хору Навальный .

Особо отличившиеся каналы: НЕЗЫГАРЬ, Навальный, Rashkin today

Риторика КПРФ, несистемной оппозиции и НЕЗЫГАРЯ становится всё менее различимой. По сути, на данный момент они единым блоком пытаются продвигать одни и те же «месседжи». Совместная борьба с поправками к Конституции — лишь частный случай этого «стихийного союза». Радует одно, что как бы эти лебедь, рак и щука не садились, всё в музыканты не годятся.