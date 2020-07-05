Топ вредителей голосования по Конституции

Почти 68% избирателей приняли участие в голосовании по изменению Конституции, и почти 78% граждан, выразивших своё мнение, поддержали предложенные поправки. Итоги голосования уже называют «триумфальными». Между тем, далеко не всем политическим силам в Российской Федерации хотелось такого результата.
На протяжении всех последних месяцев в информационном пространстве, и в первую очередь в телеграм-каналах, шла массированная атака на процедуру голосования и предложенные поправки. Главным оружием этой атаки стали фейки и дезинформация, а сама эта битва выявила весьма причудливый союз несистемной оппозиции, КПРФ и анонимных телеграм-каналов во главе с «Незыгарем». Впрочем, больше всего этот союз напоминает лебедя, рака и щуку из известной басни, а результат их усилий был соответствующим. Страна должна знать своих героев, поэтому мы взяли на себя труд выявить топ-5 фейков, посвященных голосованию, а также указать основных распространителей этой информации.
Топ-5
5. Отставка главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой
4. Памфилова хочет заразить всех членов УИК и избирателей.
3. Никто не придёт голосовать.
2. Электронное голосование как средство для фальсификаций.
1. На самом деле — все против.
5. Отставка главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой
24 мая, за несколько дней до официального назначения даты голосования, небольшой (менее 10 000 подписчиков) телеграм-канал «Три буквы» сделал вброс о том, что у председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой случился запой. Канала доверительно сообщал своим читателям, что если Памфилова не образумится, «то
Особо отличившиеся каналы: Три буквы, НЕЗЫГАРЬ, Навальный.
4. Памфилова хочет всех заразить
Особо активничали в атаках на голосование представители несистемной оппозиции. Ну этим-то, как говорится, сам Господь (или Госдеп?) велел. Навальный и компания, в пик эпидемии возмущавшиеся режимом самоизоляции, внезапно стали сторонниками жёстких карантинных мер и обеспокоились здоровьем граждан. Стремясь торпедировать принятие поправок, «несистемщики» попытались организовать «забастовку членов избирательной комиссии», к которой, впрочем, почти никто не присоединился.
Одновременно с этим и коммунисты, и навальнисты пели об опасности голосования. Так, правая рука Навального Леонид Волков за добрый месяц (то есть за два инкубационных периода до даты голосования) принялся
Особо отличившиеся каналы: Leonid Volkov, Навальный, Rashkin today.
3. Никто не придет
Всё это дало анонимным и не очень телеграмерам повод посоревноваться в прогнозах явки. Открыто аффилированный с КПРФ «Центр исследований политической культуры» прогнозировал явку в 40%. Эти цифры в телеграме
Особо отличившиеся каналы: Обухов.PRO, НЕЗЫГАРЬ, Толкователь.
2. Электронное голосование как средство для фальсификаций
Анализ итогов голосования показывает, что «против» активнее голосовали в интернете, где экспериментально применялся такой формат (Москва и Нижегородская область), нежели на избирательных участках. Так, 33,2% москвичей, дошедших до избирательных участков, отдали свой голос против поправок, в то время как среди проголосовавших дистанционно противников изменений в Конституцию было 37,8%. Те не менее, с самого начала все противники изменений в Конституцию принялись хаять электронное голосование. «Электронное голосование ставит крест на тайне выборов, а проконтролировать его честность невозможно»,—
Настоящий праздник случился у них, когда журналист «Дождя» Павел Лобков умудрился проголосовать два раз, один раз на участке и другой — дистанционно. И хотя голос Лобкова (к сожалению, вместе со всей урной, где были и честно поданные голоса) был моментально аннулирован, все вышеперечисленные личности поспешили использовать этот случай для атаки на процедуру голосования.
Мнимая незащищенность электронного голосования — это далеко не единственный фейк, который вбрасывали навальнисты, коммунисты и близкие к НЕЗЫГАРЮ телеграм-каналы для атак на процедуру голосования. К примеру, Волков с Навальным как резанные всю дорогу кричали, что любой желающий может проголосовать сколько угодно раз на нескольких избирательных участках: «Голосовать семь дней. Никаких паспортных данных. То есть администрация любого Мухосранска, посадив 15 бомжей в Газель и покатав их неделю по участкам,
Особо отличившиеся каналы: Rashkin today, Илья Яшин, Leonid Volkov.
1. На самом деле — все против
Очевидно, что всё описанное выше лишь инструмент. И «несистемщики», и коммунисты, и НЕЗЫГАРЬ использовали различные выдуманные поводы, чтобы «продвинуть» одну мысль на троих: «на самом деле, все против поправок». Пока шла подготовка к голосованию, НЕЗЫГАРЬ устроил опрос среди своих читателей, а как они собираются голосовать. Далее он
Особо отличившиеся каналы: НЕЗЫГАРЬ, Навальный, Rashkin today
Риторика КПРФ, несистемной оппозиции и НЕЗЫГАРЯ становится всё менее различимой. По сути, на данный момент они единым блоком пытаются продвигать одни и те же «месседжи». Совместная борьба с поправками к Конституции — лишь частный случай этого «стихийного союза». Радует одно, что как бы эти лебедь, рак и щука не садились, всё в музыканты не годятся.