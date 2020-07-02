Прогнозы по голосованию за Конституцию не оправдались

Плебисцит окажет влияние на ход будущих выборов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Российские власти возьмут на вооружение пять технологий, которые помогли обеспечить результат на голосовании по Конституции. Итоги плебисцита оказались беспрецедентными: итоговая явка и процент одобрения поправок превысили все прогнозы экспертов. Но у конституционной кампании есть и неожиданный для власти итог — она усилит протестное голосование на выборах 13 сентября, прогнозируют политологи.

По данным источников URA.RU, идеальной явкой для российской власти перед голосованием считались 55-60%. Однако реальная явка на плебисцит оказалась выше — 65%. Выше прогнозируемой оказалась и поддержка конституционных поправок: за изменения проголосовали 75,99% россиян, против —23,12%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60% протоколов.

Социологи оказались удивлены итогами голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Мы давали прогноз по явке 55-58%, — рассказал агентству директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. — По голосованию „за“ мы давали около 70%». По словам социолога, итоговые результаты превзошли ожидания экспертов по двум причинам: «Во-первых, руководству страны удалось найти общий язык с населением — была настроена эффективная коммуникация. Во-вторых, это оценка действий власти и президента лично в период пандемии».

Политолог Анна Федорова добавила, что итоги голосования нужно интерпретировать как абсолютную победу сторонников поправок: «И явка, и результат оказались выше того, что прогнозировали эксперты, в том числе и я. Никаких разночтений быть не может — это полная победа».

Противники поправок разошлись на два лагеря — голосующих «против» и бойкотирующих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Для людей оказалось исключительно важно содержание того, за что они пришли голосовать, — отметила Федорова. — Это не заслуга рекламной кампании, а именно сама суть поправок. Также сыграл фактор доверия к руководству России — весной страна пережила непростые времена, у многих возникла тревожность, но то, как страна этот период прошла — и в смысле борьбы с пандемий и в плане политической стабильности — внушило большой оптимизм».

Еще одна причина высокого одобрения поправок — власти удалось мобилизовать всех своих сторонников, а оппозицию раздробить на два лагеря — голосующих против поправок и бойкотирующих голосование. «Соотношение сторонников и противников поправок, если вспомнить опросы ВЦИОМ, именно таким и было — 70/30. Это соответствует балансу сторонников и противников власти в целом», — отметил глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Электронное голосование позволило добиться рекордной явки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опрошенные агентством эксперты выделили хорошо зарекомендовавшие себя в конституционную кампанию технологии, которые будут задействованы в будущем.

Электронное голосование . «Оно дает сверхвысокую явку — давно таких цифр на выборах не было (прошло в Москве и Нижегородской области при явке в 93%)», — подчеркнул Сергей Старовойтов.

. «Оно дает сверхвысокую явку — давно таких цифр на выборах не было (прошло в Москве и Нижегородской области при явке в 93%)», — подчеркнул Сергей Старовойтов. Голосование в течение недели . «Как человек, который много раз проводил кампании за партию власти, могу сказать, что один из главных факторов, влияющих на лоялистское голосование — это погода. Многодневное голосование снимает этот фактор», — заявил агентству политтехнолог Алексей Чадаев.

. «Как человек, который много раз проводил кампании за партию власти, могу сказать, что один из главных факторов, влияющих на лоялистское голосование — это погода. Многодневное голосование снимает этот фактор», — заявил агентству политтехнолог Алексей Чадаев. Новые форматы участия . «Столы [для голосования] во дворах — критикуемая тема, но это удовлетворение пассивного избирательного права. Если я хочу проголосовать, а государство создает для меня разнообразные условия — что в этом плохого?» — отметил Сергей Старовойтов.

. «Столы [для голосования] во дворах — критикуемая тема, но это удовлетворение пассивного избирательного права. Если я хочу проголосовать, а государство создает для меня разнообразные условия — что в этом плохого?» — отметил Сергей Старовойтов. Провоцирование протестного голосования . «Самым успешным было решение добавить в список поправок пункт про обнуление [сроков действующего президента], потому что без него не вытянули бы явку, — считает Алексей Чадаев. — Явка поднялась во многом за счет протестников, которые пришли голосовать против обнуления».

. «Самым успешным было решение добавить в список поправок пункт про обнуление [сроков действующего президента], потому что без него не вытянули бы явку, — считает Алексей Чадаев. — Явка поднялась во многом за счет протестников, которые пришли голосовать против обнуления». Агитация через ЛОМов. «Будут больше внимания уделять агитации в Сети и использованию инфлюенсеров. Голосование показало, что власть проигрывает эту территорию: молодежь оказалась недоагитированной», — прогнозирует Сергей Старовойтов. Алексей Чадаев добавил, что власти провалили кампанию по привлечению звезд: «Это все воспринималось даже с негативом».

«Единой России» предрекают проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Плебисцит усилит протестное волеизъявление в Единый день голосования (ЕДГ) 13 сентября, когда пройдут выборы 18 губернаторов и депутатов заксобраний 11 регионов. «Часть протестников проигнорировали голосование по Конституции, а на региональных выборах как раз это может выстрелить», — прогнозирует директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов.

Алексей Чадаев уточнил, что проблемы в первую очередь ждут партию власти: «Сегодняшняя кампания ухудшает шансы „Единой России“ на ЕДГ, потому что лояльный электорат решит, что он уже свой долг перед родиной выполнил. Второй раз идти на выборы спустя лишь два с небольшим месяца ему будет лень. Протестный электорат наоборот может мобилизоваться: в некоторых регионах будут удивительные результаты».

По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, регионы, показавшие на голосовании по Конституции низкую явку и невысокий процент поддержки поправок, привлекут внимание федерального центра: «Там, где результат окажется пониже, власти будут смотреть, почему это произошло, думать и принимать решения. Все зависит от конкретного случая. Глобальных решений по кадровым заменам делаться не будет, но все возможно».

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