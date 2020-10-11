Возобновилась борьба за главный актив Екатеринбурга

Александр Караваев считается одним из сторонников приватизации «Водоканала». А Александр Высокинский (на заднем плане) — противником Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейший актив мэрии Екатеринбурга — ЕМУП «Водоканал» — вновь стал предметом спора между бизнесменами и политиками, сообщают источники URA.RU. Борются две основные концепции. По одной из них предприятие необходимо передать в частные руки, по другой — единственным собственником «Водоканала» должен оставаться город. Сторонники второго подхода (в числе которых мэр Александр Высокинский) усилились, получив серьезный аргумент.

Вопрос о приватизации «Водоканала» или передаче его в концессию — ключевой в екатеринбургской политике. Считается, что отказ Высокинского продавать актив — одна из причин, по которой мэра второй год пытается отправить в отставку большинство в гордуме. Его контролируют спикер Игорь Володин и лидер фракции «Справедливой России» Александр Караваев, представляющие одну группу влияния. Назначение Караваева замдиректора предприятия в 2019 году рассматривалось как уступка главы города.

Один из претендентов на «Водоканал» — структура Виктора Вексельберга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации агентства, Караваев рассматривается как возможный оператор сделки по продаже МУПа. Сам депутат на момент публикации не ответил URA.RU. Ранее сообщалось, что новыми владельцами «Водоканала» могут стать «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга или «Росводоканал» Михаила Фридмана.

Сторонники смены собственника «Водоканала» говорят о привлечении частных инвестиций, которые помогли бы обновить городскую коммунальную систему. Но перед совершением сделки в МУПе, по их убеждению, должна завершиться автоматизация производственных процессов. «Чтобы впоследствии ни один проект не зависел от того, кто владеет компанией», — описывает ситуацию источник URA.RU в бизнес-среде.

Вопрос о будущем «Водоканала» — ключевой в екатеринбургской политике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Речь идет о принципе «единого окна». Это электронная система, при которой получателю услуги не нужно подавать документы в несколько структур и самостоятельно контролировать их движение. Формально по такому принципу «Водоканал» работает уже несколько лет. Однако в ее работе до сих пор имеются сбои, утверждает источник.

«Например, тебе надо построить за год объект и подключить его ко всем инженерным сетям. Когда ты приходишь с техусловиями на „Водоканал“, тебя заверяют, что доведут до твоего здания сети. И дальше предприятие проводит тендер на проектирование сетей, составляет план работ и так далее. И, как правило, только составление дорожной карты занимает полтора-два года. Иногда застройщики, чтобы не связываться с этой бюрократической машиной, делают все за свой счет», — рассказывает бизнесмен.

Его коллега на условиях анонимности отметил, что, пока «Водоканал» не перейдет на полную автоматизацию, его функционеры могут «манипулировать процедурами». «Например, по каким-то причинам затягивать с выдачей актов [о подключении]», — сказал он. Впрочем, источник на предприятии отметил, что действующая команда под руководством директора Евгения Лузгина «не играет с этим».

Противники передачи «Водоканала» описывают более короткий путь: они хотят собрать за одним столом крупных бизнесменов, представителей власти и выбрать директора, устраивающего все финансово-промышленные группы. «И этот руководитель спокойно развивал бы предприятие, привлекая инвестиции», — описывает замысел городской чиновник. Приверженцы сохранения статуса-кво также напоминают о нагрузке, которую несет и выдерживает «Водоканал», работая без убытков (прибыль в 2019 году — 668 миллионов рублей).

Действующий директор «Водоканала» Евгений Лузгин работает с ноября 2019 года Фото: гордума Екатеринбурга

В частности, на одном из недавних совещаний губернатор Евгений Куйвашев возложил на «Водоканал» социальную миссию. В условиях нехватки бюджетных средств он распорядился, чтобы сети водоснабжения к объектам деревни Универсиады-2023 «Водоканал» прокладывал за счет своей инвестиционной программы. Информацию о таком поручении URA.RU подтвердили в пресс-службе предприятия и мэрии Екатеринбурга.

По словам собеседников агентства во властных структурах, такая схема едва ли могла быть реализована, если бы предприятие не было встроено в управленческую вертикаль. «К частному собственнику невозможно прийти и сказать: „Ты будешь строить“. Потому что условные Вексельберг или Фридман начнут говорить о повышении тарифов, инвестпрограмме и так далее. Поэтому менять схему работы крайне невыгодно», — предполагает областной управленец.

Евгений Куйвашев поручил «Водоканалу» проложить сети к деревне Универсиады за свой счет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальных запросов по поводу приватизации или концессии «Водоканала» в мэрию еще не приходило, заявили URA.RU в пресс-службе «серого дома». На самом предприятии также опровергают информацию о скорой передаче его в частные руки.

По мнению председателя профильной комиссии гордумы — по городскому хозяйству — Александра Колесникова, не имеет значения, кто владеет «Водоканалом». «Застройщики получают техусловия и право на подключение и у „Екатеринбургэнергосбыта“, и у „Т-плюса“. Главное, чтобы была налажена система и предприятие работало. Все зависит от человеческого фактора — трудового коллектива и руководителя», — сказал Колесников, отметив, что бизнесмены, жалующиеся на работу предприятия, «вводят в заблуждение».