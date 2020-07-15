Козицын сохранится во главе УГМК за счет выборов Куйвашева

Андрей Козицын обещал помочь Евгению Куйвашеву реализовать большой спортивный праздник в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор УГМК Андрей Козицын занят одним из важнейших проектов для сохранения своих позиций в компании. Речь о получении концессии на городской транспорт Екатеринбурга. Чтобы убедить областные власти в необходимости отдать договор его компании, а не конкурирующей «Синаре», Козицын готовит для губернатора Евгения Куйвашева мегапроект на 2022 год — под новые выборы главы региона.

По данным инсайдера URA.RU, на одном из последних совещаний по организации Универсиады-2023 в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивил федеральных кураторов предложением провести еще одни соревнования. Речь о всемирных играх боевых искусств — World Combat Games-2022. Как сообщил очевидец, представитель администрации президента заявил, что календарь событий был согласован буквально за два дня до этого, и такое предложение внесено не было. Однако Куйвашев заверил, что идея совсем новая.

УГМК реализует немало социальных проектов на территории области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупное мероприятие важно для губернатора именно в 2022-м — в этом году пройдут выборы главы региона, и переизбранию Евгения Куйвашева поможет спортивный праздник мирового масштаба. Как уточнил в разговоре с URA.RU министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, World Combat Games, соревнования студентов-спортсменов по семи видам единоборств, «рассматриваются как тестовое мероприятие при подготовке к всемирной Универсиаде». Площадкой для чемпионата станет дворец игровых видов спорта Екатеринбурга или дворец дзюдо, который будет достроен к тому времени. Официально строительство дворца дзюдо ведется на средства областного бюджета (более 1 млрд рублей), однако не исключено, что участие примет и УГМК. Так, пресс-секретарь компании Нина Пелевина отметила, что Андрей Козицын ранее обещал поддержать чемпионат по единоборствам.

Козицыну принадлежит и инициатива провести чемпионат единоборств, считают инсайдеры URA.RU. По их данным, масштабная поддержка социальных проектов в регионе может стать дополнительным аргументом в пользу родственного для УГМК АО «Трансмашхолдинг» (в числе бенефициаров — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев), которое претендует на участие в концессионном соглашение по городскому транспорту Екатеринбурга. В данный момент за концессию конкурирует также группа «Синара» (владелец — Дмитрий Пумпянский). Высокопоставленный инсайдер подчеркнул разницу в подходах двух компаний: «Трансмашхолдинг» уже реализовал проект замены трамваев в Москве и для похода в регион готов заплатить «социальный налог» каким-то чемпионатом или спортивным дворцом, а у «Синары» даже транспортные разработки — только на бумаге, дворцов спорта от них тоже пока никто не видел».

Контроль за городским транспортом может перейти к одному оператору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам другого высокопоставленного собеседника, проект важен и лично для Андрея Козицына. «Если он сможет добиться концессии, это усилит его положение в УГМК. И, возможно, положит конец разговорам о том, что его кресло может занять сын Искандера Махмудова [Джахонгир Махмудов в мае 2020 года назначен директором по трансформации УГМК]», — объяснил инсайдер.

Сумма концессионного соглашения по городскому транспорта Екатеринбурга оценивается в 40-50 млрд рублей. Экономист Константин Селянин называет эту концессию «большим заказом, который позволит на несколько лет загрузить производство». Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов объяснил, почему ТМХ и «Синара» делают ставку на городской транспорт — это отрасль, которая меньше других страдает во время кризиса. «Люди не будут покупать золото-бриллианты, путешествовать за границу, но ездить за город выращивать картошку нужно всегда», — отметил Миронов. Он не исключил, что объемы пассажирских перевозок в отдельных городах могут вырасти.

Участие в концессии в Екатеринбурге компании-победителю может дать уникальный опыт и путь на рынок других городов. Изначально проекты с развитием городского транспорта через концессионные соглашения планировалось реализовать в двух десятках российских регионов. Куратором программы является госкорпорация развития ВЭБ.РФ. В частности, СМИ в 2017 году сообщали о заключении намерении властей Твери создать единого транспортного оператора с участием «ПК Транспортные системы», которое готовилось войти «Трансмашхолдинг». В 2020 году в Твери был создан государственный перевозчик, который с помощью федеральных дотаций обновил автобусный парк. Однако трамвайное сообщение было остановлено для реконструкции.

Также АО «Трансмашхолдинг» и группа «Синара» претендовали на участие в концессионном соглашении по пассажирскому транспорту Челябинска. Согласно открытым данным, начать его подготовку к его реализации планировалось уже с 2020 года, однако процесс приостановился из-за эпидемии коронавируса.

Письменный запрос был направлен АО «Трансмашхолдинг». Ответа на них на момент публикации не последовало.