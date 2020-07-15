После совещания у Путина вице-премьер набросится на Кобылкина

Нацпроект «Экология» разрабатывался министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным. Сегодня вице-премьер Виктория Абрамченко может повлиять на изменение документа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В правительстве РФ зарождается первый конфликт из-за корректировок нацпроектов. Источники URA.RU считают, что вице-премьер Виктория Абрамченко попытается изменить под себя содержание нацпроекта «Экология». Таким образом, она войдет в конфликт с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным, который готовил действующую версию нацпроекта.

В понедельник, 13 июля, президент Владимир Путин поручил правительству за три месяца скорректировать национальные проекты так, чтобы срок их исполнения сместился с 2024 по 2030 год, а в список мероприятий были включены меры из общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии. URA.RU писало, что между политическими центрами влияния начнется битва за содержание пересмотренных проектов. Сейчас собеседник агентства в кабмине считает, что таким примером может стать нацпроект «Экология».

Президент Владимир Путин дал правительству три месяца на корректировку нацпроектов. В это время в Белом доме ожидаются конфликты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Документ писался под руководством министра природы Дмитрия Кобылкина в 2018 году. Но он не понятен вице-премьеру по экологии Виктории Абрамченко, которая заняла пост в 2020 году и имеет свои взгляды на развитие сферы. Теперь у нее появилась возможность переписать нацпроект под себя», — объяснил источник.

Версию о том, что Виктория Абрамченко попытается по-своему изменить содержание нацпроекта подтвердил URA.RU политолог Сергей Маркелов. «Нацпроекты будут перезагружены и, безусловно, вице-премьеры хотят стать авторами новой волны этих документов. Они видят из высокое значение — президент регулярно говорит о нацпроектах и через них меряет степень эффективности чиновников, — сказал эксперт. — Проект „Экология“ большой не только по значимости, но и по деньгам. А с учетом участившихся экологических катастроф он вообще может стать приоритетом для власти».

В начале 2019 года «Экология» считался третьим по дороговизне нацпроектом из всех 12 нацпроектов — 4,04 трлн рублей. Больше средств выделялось только на комплексный план развития магистральной инфраструктуры (6,35 трлн рублей) и дороги (4,78 трлн рублей). Как распределятся бюджеты в связи с пересмотром нацпроектов, пока неизвестно.

Поручение президента — возможность для Виктории Абрамченко переписать под себя нацпроект «Экология» Фото: Kremlin.ru

Источник URA.RU в правительстве считает, что вмешательство Виктории Абрамченко в нацпроект оживит противостояние между ней и Дмитрием Кобылкиным. В политической среде обсуждается, что Абрамченко, которую телеграм-канал «Незыгарь» приписывал к команде первого вице-премьера Андрея Белоусова, в первые месяцы работы на новом посту якобы пыталась активно изменить фокус работы Дмитрия Кобылкина.

Весной, в разгар конфликта между Абрамченко и Кобылкиным, в медиа наблюдалась волна негативных публикаций, касающихся министра природы, отметил инсайдер URA.RU. Так, 23 марта «Коммерсант» писал о срыве сроков реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию создаваемых ими отходов. Издание сообщало, что Минприроды так и не смогло удовлетворить требования Абрамченко «которая ждет от министерства не новых сборов с бизнеса, а концепцию работы отрасли».

Всю весну в СМИ была волна негативных публикаций про Дмитрия Кобылкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В апреле со страниц газеты оппоненты критиковали Кобылкина за «деградацию заповедной системы». А в мае ведомство упоминалось в материале о прокурорской проверке в связи с выдачей лицензии на добычу полезных ископаемых на территории национального парка «Югыд ва». В июне газета сообщала о заинтересованности Роснефти в получении месторождений в границах ООПТ «Бреховские острова» и напомнила, что ранее Минприроды уже выдавало корпорации лицензию на Западно-Иркинский участок, частично расположенный на территории охраняемой территории. В том же месяце в СМИ были озвучены данные о том, что минприроды собирается перераспределить деньги в нацпроекте «Экология» на антикризисные нужды без учета экологических приоритетов, зато выделит средства на пиар.

Последней конфликтной точкой Абрамченко и Кобылкина считается вопрос о строительстве горнолыжного курорта на плато Лагонаки в Кавказском заповеднике (Адыгея). Телеграм-канал «Зеленый змий» писал, что продавливает проект экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, а Абрамченко оказалась перед выбором: «Помочь депрессивному региону создать новую точку роста или же пойти на поводу у радикальных экологов». Однако, по данным телеграм-канала, в июне минприроды отказалось поддерживать строительный проект.

Попытка Абрамченко повлиять на содержание нацпроекта «Экология» приведет к новому витку аппаратного противостояния между ней и Кобылкиным, согласился политолог Сергей Маркелов. «Закладывается конфликтная борьба за бюджеты, — сказал Маркелов. — По министру будут бить».

Но в случае обострения конфликта нефтегазовое лобби встанет на защиту министра, полагает политолог Алексей Рощин, поскольку в условиях кризиса позиции чиновника будут чрезвычайно важны для бизнеса. После того, как «Норникелю» выписали штраф почти в 150 млрд рублей за разлив топлива в Норильске, есть риск, что власть войдет во вкус и будет тиражировать такой опыт обогащения бюджета, заявил собеседник агентства: «Борьба за контроль в сфере экологии обостряется».

При этом ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что аппаратная борьба в правительстве не может влиять на содержание нацпроекта: «Это такой план, который не зависит от субъективных взглядов тех или иных людей».

Журналист URA.RU отправил запросы на комментарий в пресс-службы минприроды и правительства, ответы пока не поступили.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.