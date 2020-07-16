Вопрос слияния Екатеринбурга, Челябинска и Перми решат к декабрю

Российские власти делают ставку на развитие регионов через создание агломераций. Такие положения содержатся в правительственном плане по восстановлению экономики. Минэкономразвития готовит специальную программу, которая опишет механизм развития агломераций. Однако амбициозные планы правительства могут натолкнуться на противодействие регионов — там объединяться не хотят.
Необходимость создания в России крупных агломераций прописана в общенациональном плане по восстановлению экономики трижды: в главе про ключевые инициативы плана, в блоке, посвященном запуску нового инвестиционного цикла, а также в главе про поддержку регионов. В частности, нацплан предполагает создание «программного механизма по ускорению социально-экономического развития городских агломераций и городов, являющихся центрами экономического роста». Намеченные сроки окончания работы над программой — декабрь 2020 года. Ответственным ведомством названо Минэкономразвития РФ.
В пресс-службе министерства URA.RU подтвердили, что работа над документом уже ведется: «Вопрос прорабатывается с ведомствами, регионами и заинтересованными сторонами. Конкретные параметры программы комментировать пока преждевременно».
Необходимость развития агломераций обсуждалась на совещании с президентом Владимиром Путиным 13 июля. Вице-премьер Андрей Белоусов, презентуя главе государства ключевые инициативы нацплана, отдельно остановился на необходимости создания региональных центров роста. По его словам, сделать это можно к середине 2020-х годов за счет инфраструктурных проектов в транспорте, на которые потратят в общей сложности 9 трлн рублей (8% годового ВВП).
Так, в действующей редакции нацплана говорится о выделении финансирования на строительство платной кольцевой автодороги в Московском регионе (ключевая агломерация страны). Также деньги будут выделены на кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга и скоростную трассу «Москва — Нижний Новгород — Казань», которую к 2030 году предполагается продлить до Екатеринбурга.
За создание в России новых городских агломерации активно выступает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В очередной раз экс-министр финансов представил идею 11 июля в ходе лекции в Российской экономической школе. Кудрин призвал повышать самостоятельность регионов через соединение городов горизонтальными связями. Экономист предложил начать с создания агломерации вокруг Екатеринбурга, включив в нее Пермь, Челябинск и другие крупные города.
Однако инициатива по созданию новых агломераций может вызвать борьбу региональных лоббистов. Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов прогнозирует, что создание агломерации приведет к политическим конфликтам: «Помимо экономических вопросов, возникнут и политические разногласия — вокруг того, кто будет главный. Элиты начнут перетягивать одеяло на себя».
Подобная дискуссия уже началась. Так, депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко заявил URA.RU, что агломерацию на Урале нужно создавать вокруг Челябинска, а не Екатеринбурга. По его словам, если новая структура будет создана вокруг Екатеринбурга, то челябинцы поедут туда на заработки: «Если есть возможность получить рабочее место и зарабатывать больше, чем ты здесь [в Челябинске] зарабатываешь, то, конечно, люди потянутся туда».
От создания агломерации больше всего выиграет Екатеринбург, крупнейший город из названных, соглашается депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак. «Инвесторы потянутся в Екатеринбург, потому что это будет мощный центр притяжения, самая мощная агломерация после Москвы. Трудовые ресурсы могут приехать не только из Челябинска, но и из Курганской, Тюменской и даже из Московской областей», — прогнозирует парламентарий.
Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин считает, что уральская агломерация окажется неуправляемой. «У нас и так системы управления в стране нет — все в ручном режиме, — отмечает парламентарий. — Если создать агломерацию, она тоже будет вручную управляться?» Игорь Сапко, также представляющий Прикамье в Госдуме, заявил, что создание такой агломерации возможно только с согласия жителей региона и после многолетнего обсуждения на экспертном уровне. Он напомнил, что Пермский край даже не входит в УрФО: «Как это [вопросы управления] будет решаться между округами?» Анатолий Литовченко добавил, что эти разногласия можно было бы решить через создание совета губернаторов агломерации.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.