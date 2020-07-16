Вопрос слияния Екатеринбурга, Челябинска и Перми решат к декабрю

Екатеринбург может стать столицей уральской агломерации, но соседей это не устраивает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти делают ставку на развитие регионов через создание агломераций. Такие положения содержатся в правительственном плане по восстановлению экономики. Минэкономразвития готовит специальную программу, которая опишет механизм развития агломераций. Однако амбициозные планы правительства могут натолкнуться на противодействие регионов — там объединяться не хотят.

Необходимость создания в России крупных агломераций прописана в общенациональном плане по восстановлению экономики трижды: в главе про ключевые инициативы плана, в блоке, посвященном запуску нового инвестиционного цикла, а также в главе про поддержку регионов. В частности, нацплан предполагает создание «программного механизма по ускорению социально-экономического развития городских агломераций и городов, являющихся центрами экономического роста». Намеченные сроки окончания работы над программой — декабрь 2020 года. Ответственным ведомством названо Минэкономразвития РФ.

Создание агломераций вписали в правительственный нацплан Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В пресс-службе министерства URA.RU подтвердили, что работа над документом уже ведется: «Вопрос прорабатывается с ведомствами, регионами и заинтересованными сторонами. Конкретные параметры программы комментировать пока преждевременно».

Необходимость развития агломераций обсуждалась на совещании с президентом Владимиром Путиным 13 июля. Вице-премьер Андрей Белоусов, презентуя главе государства ключевые инициативы нацплана, отдельно остановился на необходимости создания региональных центров роста. По его словам, сделать это можно к середине 2020-х годов за счет инфраструктурных проектов в транспорте, на которые потратят в общей сложности 9 трлн рублей (8% годового ВВП).

Так, в действующей редакции нацплана говорится о выделении финансирования на строительство платной кольцевой автодороги в Московском регионе (ключевая агломерация страны). Также деньги будут выделены на кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга и скоростную трассу «Москва — Нижний Новгород — Казань», которую к 2030 году предполагается продлить до Екатеринбурга.

Уральская агломерация станет второй по масштабу после Москвы, уверены в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За создание в России новых городских агломерации активно выступает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В очередной раз экс-министр финансов представил идею 11 июля в ходе лекции в Российской экономической школе. Кудрин призвал повышать самостоятельность регионов через соединение городов горизонтальными связями. Экономист предложил начать с создания агломерации вокруг Екатеринбурга, включив в нее Пермь, Челябинск и другие крупные города.

Однако инициатива по созданию новых агломераций может вызвать борьбу региональных лоббистов. Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов прогнозирует, что создание агломерации приведет к политическим конфликтам: «Помимо экономических вопросов, возникнут и политические разногласия — вокруг того, кто будет главный. Элиты начнут перетягивать одеяло на себя».

Челябинск не желает оказаться под властью Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подобная дискуссия уже началась. Так, депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко заявил URA.RU, что агломерацию на Урале нужно создавать вокруг Челябинска, а не Екатеринбурга. По его словам, если новая структура будет создана вокруг Екатеринбурга, то челябинцы поедут туда на заработки: «Если есть возможность получить рабочее место и зарабатывать больше, чем ты здесь [в Челябинске] зарабатываешь, то, конечно, люди потянутся туда».

От создания агломерации больше всего выиграет Екатеринбург, крупнейший город из названных, соглашается депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак. «Инвесторы потянутся в Екатеринбург, потому что это будет мощный центр притяжения, самая мощная агломерация после Москвы. Трудовые ресурсы могут приехать не только из Челябинска, но и из Курганской, Тюменской и даже из Московской областей», — прогнозирует парламентарий.

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин считает, что уральская агломерация окажется неуправляемой. «У нас и так системы управления в стране нет — все в ручном режиме, — отмечает парламентарий. — Если создать агломерацию, она тоже будет вручную управляться?» Игорь Сапко, также представляющий Прикамье в Госдуме, заявил, что создание такой агломерации возможно только с согласия жителей региона и после многолетнего обсуждения на экспертном уровне. Он напомнил, что Пермский край даже не входит в УрФО: «Как это [вопросы управления] будет решаться между округами?» Анатолий Литовченко добавил, что эти разногласия можно было бы решить через создание совета губернаторов агломерации.

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