Трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

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Автодорога Москва — Казань протяженностью 794 км станет одним из участков автодороги «Европа — Западный Китай». Изначально достроить ее планировали к 2027 году. Ее включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры России до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами — с 12 до 6,5 часов.

«Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга в 2030 году, как мы договорились», — передает RNS слова Мишустина. Задача была поставлена во время совещания по вопросу строительства автодороги «Европа — Западный Китай».

Скоростная автомобильная дорога Москва — Казань к 2030 году должна быть продлена до Екатеринбурга. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху проработать данный вопрос.

Продлить скоростную трассу до Екатеринбурга необходимо до 2030 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

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