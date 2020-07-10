Трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, урал, м5, трасса, дорога, автомобильная дорога
Продлить скоростную трассу до Екатеринбурга необходимо до 2030 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Скоростная автомобильная дорога Москва — Казань к 2030 году должна быть продлена до Екатеринбурга. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху проработать данный вопрос.

«Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга в 2030 году, как мы договорились», — передает RNS слова Мишустина. Задача была поставлена во время совещания по вопросу строительства автодороги «Европа — Западный Китай».

Автодорога Москва — Казань протяженностью 794 км станет одним из участков автодороги «Европа — Западный Китай». Изначально достроить ее планировали к 2027 году. Ее включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры России до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами — с 12 до 6,5 часов.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Авто Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...