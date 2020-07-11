Кудрин предложил объединить Екатеринбург с Челябинском и Пермью

По словам Алексея Кудрина, в Екатеринбургской агломерации сосредоточится наука и техника Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбург может объединиться с Челябинском и Пермью в крупную агломерацию. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Можно создать крупную агломерацию мирового уровня, приближающуюся к масштабам Москвы или Петербурга вокруг Екатеринбурга. Там есть Пермь, Челябинск и другие крупные города», — рассказал Кудрин на церемонии вручения дипломов выпускникам «Российской экономической школы». По его словам, в такой агломерации сосредоточится наука и техника Урала. Кудрин считает, что политическое усиление регионов хорошо скажется на экономике страны.

Ранее сообщалось, что регионы России во время пандемии приблизились к финансовой самостоятельности. Это демонстрирует их готовность к развитию федерализма.

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