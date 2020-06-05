Почему мэр Москвы Собянин больше не управляет губернаторами

Собянин считался едва ли не главным борцом с коронавирусом. Но эпидемия слабнет, и он теряет статус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Характер общения мэра Москвы Сергея Собянина с губернаторами о том, как бороться с пандемией коронавируса, изменился. Об этом агентству сообщило несколько участников видеоконференций, которые Собянин проводит в качестве руководителя рабочей группы Госсовета РФ по борьбе с COVID-19.

Изменился и график этих общений: они проходят не так регулярно, как раньше. Мэр Москвы продолжает настаивать на резких решениях, но уже не позволяет себе отчитывать федеральных министров, как было в марте—апреле. Политологи предупреждают: у влиятельного политика — трудные времена.

Во время пика эпидемии коронавируса Собянин с его жесткой позицией по борьбе с COVID был примером для подражания для губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

4 июня Сергей Собянин провел очередную видеоконференцию с участием всех российских губернаторов, рассказал URA.RU глава одного из регионов. Три его коллеги подтвердили эту информацию. Мероприятие было и ожидаемым, и неожиданным: видеоконференция была запланирована на четверг, но состоится ли она — до конца никто не понимал. В графиках губернаторов была ВКС с Собяниным и во вторник, но 2 июня она не состоялась без объяснения причин. Об этом агентству сказали четыре традиционных участника ВКС, еще один сказал, что об отмене не знал, предположив, что его просто «в этот раз не приглашали».

Собянин проводит совещания с коллегами как руководитель рабочей группы Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом и как глава региона, в котором была наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, и как руководитель, разрабатывавший протоколы реагирования на COVID-19. Для регионов конференции важны, поскольку на следующий день после них губернаторы проводят аналогичные ВКС с мэрами городов, оперативно передавая им свежие федеральные вводные.

Со спадом общего числа заражений отношение к угрозе коронавируса в стране смягчилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг на ВКС солировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала губернаторов не расслабляться и не думать, что, поскольку 24 июня пройдет Парад Победы, COVID-19 побежден. Спад происходит в Москве и Московской области, но это регионы, которые уже пережили пик. Участник совещания утверждает, что Попова назвала 25 регионов России, в которых положение дел ухудшается. Среди них Свердловская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Самая эффективная мера от главы Роспотребнадзора по слому тренда на распространение коронавируса — жестко закрывать все предприятия, разрывая социальные связи, способствующие распространению COVID-19. Сергей Собянин с особыми поручениями к губернаторам не выступал, утверждают все опрошенные агентством участники совещания.

ВКС с Собяниным даже развлекали губернаторов: однажды он отчитал министра Мантурова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из губернаторов рассказал, что стиль ведения совещания у мэра Москвы изменился. Он вспомнил, как в марте и начале апреля Сергей Собянин учил губернаторов, как реагировать на распространие коронавируса. «Нам прямым текстом говорилось, что задача — не допустить резкого роста заболеваний, пока не подготовлено достаточное количество койко-мест и обязательно с подведенным к нему кислородом, — говорит один из слушателей. — Отдельно оговаривалось, что врачи, работающие с коронавирусными, не должны возвращаться домой — для них нужно создавать отдельные базы отдыха, чтобы никто не принес COVID домой и не создал новый очаг заболевания за пределами больницы».

Другой губернатор подтвердил эти вводные, и вспомнил, что ВКС проходили интересно: на одном из совещаний мэр Москвы распекал министра промышленности России Дениса Мантурова за проблемы с поставками одноразовых масок из Китая. Этот спор вспомнили и другие опрошенные агентством: циничных зрителей этого диалога развеселили объяснения министра, обещавшего стране маски по высоким ценам с существенной транспортной маржой.

В какой-то момент Сергей Собянин стал главным борцом с коронавирусом в России. Руководитель антипандемийного штаба премьер РФ Михаил Мишустин временно прекращал свои обязанности, поскольку заразился COVID-19, а его заместитель Андрей Белоусов сконцентрировался на разработке национального плана по структурного изменению экономики страны.

Но больше у Собянина нет монополии на статус главного борца с коронавирусом, признают его коллеги.

Все гадают: что значит поручение премьера Мишустина проверить адекватность мер борьбы с коронавирусом в субъектах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один губернатор сказал, что изменения начались после того, как регионам не рекомендовали повторять за мэром Москвы внедрение электронных пропусков. «У нас не было технической возможности это повторить, — вспоминает один из губернаторов. — На помощь было готово прийти Минсвязи, но идея забуксовала. И стало понятно, что не нужно во всем копировать Москву».

Мэр Москвы продолжал настаивать на ограничении деятельности предприятий и после того, как президент России Владимир Путин анонсировал проведение в начале июля ЕГЭ в очной форме, и Парада Победы 24 июня. Видя эти разногласия, многие губернаторы перестали копировать столицу. Источник агентства рассказал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не согласен с позицией Роспотребнадзора, который даже на ВКС 4 июня настаивал на закрытии предприятий. Общественное давление на региональные власти велико, экономическая ситуация требует восстановления работы предприятий, и местные власти рассматривают варианты снятия избыточных ограничительных мер, несмотря на примеры столицы.

Сейчас губернаторам подан еще более заметный сигнал: 2 июня — после заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции — Михаил Мишустин дал поручение «Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Поручение должно быть исполнено до 8 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поручение входит в компетенцию правительства.

Эксперты трактуют ситуацию неоднозначно. Политолог, профессор МГУ Андрей Манойло не исключает, что проверка «инициируется для того, чтобы показать, что действия Собянина были законными». Политолог Константин Калачев считает, что многие меры, инициированные мэром Москвы подвергались критике за излишнюю жесткость. По результатам проверки Собянин вряд ли подвернется жесткой критике, однако мэру Москвы стоит отложить амбициозные планы, считает Калачев: «Ходили слухи, что он метит в премьеры или даже преемники. Ему мягко дали понять, что он в команде, но как командный игрок он не должен демонстрировать излишнее рвение или несогласованную самостоятельность».

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