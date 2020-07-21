Протеже Матвиенко займет пост арестованной чиновницы в миннауки

Нового сотрудника министерства образования связывают с командой Валентины Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Новым статс-секретарем министерства образования РФ вместо уволенной Марины Лукашевич может стать замглавы ведомства Петр Кучеренко, рассказали URA.RU источники. Инсайдеры связывают специалиста с командой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Однако министру образования Валерию Фалькову, считающемуся представителем клана мэра Москвы Сергея Собянина, может быть выгодно такое назначение, так как оно блокирует доступ к должности конкурирующих команд.

Перспективы продвижения по службе у Петра Кучеренко появились после того, как статс-секретарь — замминистра образования Марина Лукашевич стала фигуранткой уголовного дела о хищении бюджетных средств. 20 июля премьер Михаил Мишустин отправил в отставку чиновницу, которая курировала в министерстве весь правовой блок, и мимо которой не проходил ни один рабочий документ.

Марина Лукашевич обвиняется в преступлениях, совершенных в 2016 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники URA.RU в правительстве называют Кучеренко «протеже Валентины Матвиенко». Опыт его работы в министерстве образования — всего пять месяцев, а до этого он восемь лет отработал главой аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. При этом инсайдеры говорят, что хоть Кучеренко и не относится к команде Фалькова, кандидатура нового статс-секретаря не вызывает противоречий у министра.

Дело в том, что за освободившуюся должность Лукашевич начинает разворачиваться аппаратная борьба. Источник агентства не исключает, что Фальков мог вступить в альянс с Матвиенко, чтобы не допустить усиления конкурирующих групп влияния за счет его ведомства. Политолог Илья Гращенков подтвердил, что группе Собянина, представителем которой считается Фальков, выгодно объединение с Матвиенко: «Стоящие за ведомством группы порой готовы разделить свое влияние, чтобы сохранить за собой контроль за основными ресурсами. Здесь важное — не дать усилиться своим прямым конкурентам на основных полянах».

Аппаратная борьба за должность в министерстве — вызов для Валерия Фалькова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако на этом аппаратная борьба не закончена. Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с URA.RU сообщил, что кроме собянинского клана еще как минимум два центра влияния могут быть заинтересованы в продвижении своих людей на освободившуюся должность: окружения бизнесменов братьев Юрия и Михаила Ковальчуков и бизнесменов Ротенбергов.

Интерес политической и бизнес-элиты к позиции в министерстве Минченко объяснил тем, что наука и образование — весьма ресурсоемкая сфера. К примеру, по нацпроектам «Образование» и «Наука» в 2019 году государством были запланированы расходы в 1,4 трлн рублей (как изменятся планы после корректировки документов, пока неизвестно). А пост статс-секретаря открывает доступ к ресурсам. «Это вся внешняя коммуникация министерства, считайте, это полномочный представитель министерства за его пределами», — объяснил политолог.

Аппаратная борьба за пост в министерстве — это личный вызов для Фалькова. Политолог Сергей Маркелов объяснил в разговоре с URA.RU, что в случае назначения на должность статс-секретаря фигуры, соответствующей интересам министра, это усилит его аппаратный вес. Но в случае успеха противоборствующих команд глава ведомства столкнется с серьезными рисками.

«Министр без команды — это очень рискованная история. Внутри министерства будет борьба за ресурсы, главу ведомства будут постоянно подставлять и выживать с его места. Отсутствие возможности заниматься своими кадрами в результате приведет к тому, что позиции министра сильно ослабнут, и будет стоять вопрос не о развитии отрасли, а о его собственном политическом выживании», — ответил URA.RU Маркелов.