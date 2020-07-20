Мишустин уволил замминистра науки РФ, арестованную за хищения

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Мера пресечения по делу Марины Лукашевич и Михаила Попова. Москва, лукашевич марина
Марина Лукашевич снята с должности заместителя министра науки и высшего образования России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности», — говорится в распоряжении главы кабмина. Документ был подписан еще 16 июля.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал Лукашевич до 16 августа. Она подозревается в мошенничестве на 50 млн рублей. По данным следствия, Лукашевич, занимая должность гендиректора «Центра развития науки», вместе с сотрудником Минобрнауки Михаилом Поповым совершили хищение бюджетных денег. Чиновницу задержали 3 июля. Свою вину она не признает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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