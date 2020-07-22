Регионы через Мишустина попытались выбить денег у Кремля

Михаилу Мишустину пришлось отвечать, когда изменится отношение федерального центра к регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Регионы при помощи депутатов Госдумы попытались выбить для себя дополнительное финансирование. Вопрос об этом был задан Михаилу Мишустину во время отчета премьера перед парламентом. Политологи предупреждают: это начало информационной кампании регионов за пересмотр отношений с федеральным центром.

Премьер защитил министра финансов Антона Силуанова от критики — депутаты недовольны формулой распределения средств регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спор вокруг финансовых отношений центра и территорий возник во время ответов премьера Мишустина на вопросы депутатов. Надежда Максимова («Единая Россия») заявила премьеру, что первый транш дотаций на 100 млрд рублей, выделенных регионам для компенсации потерь из-за пандемии (оцениваются в сотни миллиардов), был распределен несправедливо: большая часть денег ушла финансово обеспеченным регионам (больше всех получил благополучный Татарстан). Депутат спросила премьера, почему так произошло, и когда правительство изменит подход к межбюджетным отношениям центра и территорий.

Мишустин в ответ заявил, что правительство ориентировалось на прямые потери регионов — это было единственным критерием для определения размера дотаций конкретному субъекту.

По словам премьера, идеальную формулу распределения средств найти сложно и поэтому «никогда не будут все довольны».

Затем в дискуссию включился спикер Госдумы Вячеслав Володин, попросив премьера согласовать с депутатами формулу, по которой правительство собирается распределять между регионам следующий транш в 100 млрд (будет выделен в конце осени) — Мишустин согласился.

Депутаты давно пытаются придать публичный характер спору о федерализме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впервые за последнее время вопрос отношений центра и регионов обсуждался на столь высоком уровне. Дискуссия о том, что отношения Москвы и территорий нужно пересмотреть, зародилась после наделения губернаторов новыми полномочиями на фоне пандемии. Тогда регионы, принимая гибкие решения, показали, что готовы к большей самостоятельности, в том числе финансовой. Как писало URA.RU, поднять тему в стенах Госдумы депутаты готовились еще в мае — на правительственном часе с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Но тогда депутатов ограничила узость темы выступления министра — проблемы малого и среднего предпринимательства.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, на сегодняшний момент вопрос выпадающих доходов из-за пандемии — ключевой для регионов, и они будут любыми методами пытаться лоббировать увеличение выплат из центра. Экономист обратил внимание на то, что вопрос Мишустину задала представитель Хакасии — депрессивного с точки зрения экономики региона. Получить комментарий Надежды Максимовой агентству не удалось — парламентарий отказалась общаться, сославшись на большую загрузку в день окончания сессии.

Чтобы добиться своего, регионы готовы подключить медиа-ресурс к давлению на центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проявление публичного недовольства политикой федерального центра со стороны регионов будет только нарастать, прогнозирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Регионы включат информационное и политическое давление, — отметил политолог. — Появятся ролики на региональном телевидении и федеральных каналах, будут писать письма Путину, губернаторы будут пытаться встретиться с президентом и так далее, — подключатся все возможности».

Депутатский ресурс — один из методов информационного давления регионов на центральную власть. «Депутаты хотят в пользу своего региона произвести перераспределение средств. Если дальний регион, то он будет говорить, что все ресурсы уходят в Москву. Будут историю использовать активно», — отмечает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По словам политолога, такая риторика в преддверии старта кампании по выборам в Госдуму выгодна и самим парламентариям: «Депутатам, особенно одномандатникам, необходимо показывать избирателям, что они сделали за это время, как продвинули свой избирательный округ».

Однако у региональных властей есть альтернативный путь, как добиться финансирования из федерального центра — но он более труден в администрировании. По словам Дмитрия Солонникова, часто в регионах просто не хватает необходимых компетенций, чтобы работать в соответствии с требованиями федерального правительства: «Выбить деньги можно через повышение компетенций профильных чиновников: обучение правильно писать запросы, оформлять документы, вовремя сдавать отчетность и статистику. Это [правильно наладить работу] — вопрос к губернаторам и вице-губернаторам».