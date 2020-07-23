Челябинск и Курган уводят у Екатеринбурга проект на миллиарды

Челябинск и Курган хотят перехватить у Екатеринбурга статус продовольственной артерии Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Владимир Тунгусов пойдет на реванш?

Свердловская, Челябинская и Курганская области соревнуются за право стать продовольственным хабом Уральского федерального округа, рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией. По информации агентства, правительства Южного Урала и Зауралья вышли на Павла Абсалямова (муж старшей дочери бывшего свердловского вице-губернатора Владимира Тунгусова), который планировал строительство под Екатеринбургом крупной оптовой базы. За отказ от работы в столице округа ему предлагают заманчивые условия.

Большой агрономический кластер планируется разместить на Сибирском тракте, рядом с аэропортом Кольцово, на участке площадью 28 га (находится в долгосрочной аренде у ООО «ГлавРынок», реализующего проект). Авторы проекта отмечают, что в перспективе он способен сделать уральскую столицу продуктовым узлом, через который проходила бы вся сельхозпродукция из Средней Азии, которая импортируется в Россию, а также стать главным профильным терминалом УрФО.

Зелимхан Муцоев готов инвестировать в проект зятя Тунгусова четыре миллиарда рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Основным инвестором оптово-розничного центра, способного приносить в бюджет до 200 миллионов рублей в год, выступает бизнесмен (основатель ГК «Регионы», занимающейся строительством и управлением торговой недвижимостью), депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев. Он готов потратить порядка четырех миллиардов рублей, рассказал источник агентства, погруженный в детали подготовки строительства кластера. После того, как начался первый этап работ, чиновники Екатеринбурга заморозили уже согласованный проект, поскольку архитектурно-градостроительный облик рыночного комплекса не соответствует облику территории.

В июне свердловский областной суд признал, что мэрия необоснованно отказала «ГлавРынку» (один из учредителей — Павел Абсалямов) в согласовании стройки. Не исключено, что городская администрация будет обжаловать решение суда (в мэрии пока не высказываются по этому поводу).

По информации URA.RU, когда в паблике появилась первая информация о том, что Абсалямов испытывает трудности при строительстве комплекса под Екатеринбургом, на него вышли чиновники из Челябинской и Курганской областей, чтобы забрать инвестиционный проект и сконцентрировать у себя финансовые потоки.

«Они [руководители Челябинской и Курганской областей] понимают, что, если этот проект уйдет к ним, продукты, которые будут поставляться из Москвы, Казахстана, Узбекистана и Европы, будут находиться в их регионах, и уже всему Екатеринбургу придется ездить к ним, а не наоборот, как сейчас», — объясняет бизнесмен, знакомый с ситуацией. По неподтвержденной информации, переговорщиком от Челябинской области выступил лично губернатор Алексей Текслер. «Абсалямову предложили на выбор несколько участков под Челябинском на безвозмездной основе и льготы. Он взял время на раздумья», — поделился инсайдер.

При этом в правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что «ГлавРынок» сам вышел на региональные власти с предложением разместить в регионе часть своих активов. «Это предложение мы рассмотрим и предложим [предприятию] участки на выбор», — пояснил агентству вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Другой источник URA.RU — в резиденции главы региона — отметил, что предложение «ГлавРынка» будет изучаться тщательно. «Предстоит проверить, не является ли заход в Челябинскую область с предложением создать продуктовый хаб попыткой давления на власти Екатеринбурга», — отметил инсайдер.

Предполагается, что оптово-розничный центр будет выглядеть так Фото: URA.RU

Со стороны Курганской области инициатором переговоров выступил вице-губернатор Андрей Алексеев, сообщает источник в правительстве Зауралья. В письме, направленном в ООО «ГлавРынок» (копия есть в распоряжении URA.RU) в июне, описываются преимущества реализации инвестпроекта в регионе. «В настоящее время для развития межрегиональной кооперации между сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом Уральского и Сибирского федеральных округов, а также приграничных областей Казахстана существует потребность в создании оптово-розничного продовольственного центра», — написал Алексеев. В курганский кабмин направлен запрос на комментарий, на момент публикации текста ответа на него нет.

В разговоре с корреспондентом Павел Абсалямов подтвердил, что общался с руководством Челябинской и Курганской областей (отвечать на вопрос, звонил ли ему лично Текслер, он отказался), но отметил, что склоняется к продолжению разбирательства с городской администрацией, чтобы иметь возможность строиться на Среднем Урале. «Мы находимся в общении, рассматриваем разные варианты. Но, поскольку я живу и работаю в Екатеринбурге, хотелось бы что-то сделать именно здесь», — сказал бизнесмен.