Свердловский облсуд встал на сторону бизнесменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд встал на сторону компании «Главрынок» (среди учредителей — Павел Абсалямов, муж старшей дочери бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) в ее споре с мэрией Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник на строительном рынке и подтвердил сам Абсалямов. Ранее власти уральской столицы отказались согласовывать «Главрынку» проект строительства оптовой базы в районе аэропорта Кольцово.

Ранее предполагалось, что большой агрономический кластер (который, как ожидалось, может стать альтернативой овощебазе №4), расположится на участке площадью 28 га. Однако после смены команды в мэрии уже согласованный проект был заморожен чиновниками. В обосновании Главархитектуры говорилось, что архитектурно-градостроительный облик рыночного комплекса не соответствует облику территории. После этого компания обратилась в суд.

В разговоре с агентством Абсалямов отметил, что говорить о возобновлении строительства первой очереди объекта пока рано, поскольку областной суд пока не опубликовал свое решение. По этой же причине в городской администрации пока не отвечают на вопрос, будет ли обжаловаться решение инстанции.

Ранее URA.RU писало об аналогичном процессе с участием строительной компании PRINZIP. По итогам разбирательства с городской администрацией бизнесмен Геннадий Черных добился отмены обязательного согласования архитектурно-градостроительного облика зданий в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-5. В июне городская комиссия по землепользованию и застройке отменила это правило и для зоны Ц-4 (оптовая торговля, рынки и складские объекты), однако решение пока не вступило в силу.