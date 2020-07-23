Что происходит на рынке похоронных услуг? Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы столкнулись с многодневными очередями на похороны. Некоторые ждут прощания с близкими по 10 дней. Крематории не справляются с нагрузкой, в залах для прощания нет времени для брони. Причина — выросшая смертность.

«Сегодня девять дней, как ушла наша бабушка, — написала на днях в соцсетях екатеринбурженка Арина. — Тело еще в морге — кремация только завтра. Вот такие дикие очереди на захоронение! Я прожила много лет, проводила на тот свет не один десяток людей, но с очередью на вскрытие покойника, его захоронение столкнулась впервые».

Арина рассказала URA.RU, что в итоге кремация состоялась только на десятый день после смерти бабушки: «Спросите в похоронных фирмах — они вам расскажут, какие сейчас очереди».

Объявление о срочной кремации на сайте крематория Скриншот: с сайта kco-ekb.ru

URA.RU обзвонило несколько ритуальных фирм Екатеринбурга — везде порекомендовали воспользоваться услугой «срочная кремация»: это единственная возможность попрощаться с близким человеком и кремировать его в тот же день — в противном случае выдачи урны придется ждать несколько суток.

«Сейчас советуем выбирать срочную кремацию, она ненамного дороже обычной, где-то 12 900 рублей. Обычная — 11 500 рублей, но тогда урну выдадут позже. Сейчас очень быстро разбирают прощальные залы, по времени все плотно расписано», — рассказали в одном из похоронных агентств. Объявление о запуске услуги «срочная кремация» появилось и на сайте самого крематория Екатеринбурга — там уточнили, что стоимость кремации — от 9275 рублей.

Как рассказал URA.RU на условиях анонимности руководитель одной из екатеринбургских ритуальных фирм, город столкнулся с заметным ростом смертности.

Обычно в Екатеринбурге в месяц умирает 1000-1200 человек, сейчас — свыше 1400. Причина не только в коронавирусе: из-за аномально теплой погоды увеличилось число смертей от инфарктов и инсультов.

Смерть должны зафиксировать врачи скорой помощи, а их из-за эпидемии приходится ожидать по несколько часов. «Полиция тоже не спешит ехать к покойникам», — говорит похоронщик. В жару подвели даже отделы ЗАГС: по его словам, у них «отрубилась» единая база данных — из-за этого какое-то время не выдавали свидетельства о смерти, без которых «ни в землю закопать, ни в крематорий отвезти».

Из-за коронавируса часть церемоний прощания проходит сегодня в траурных залах крематория Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Слава богу, база заработала — сегодня выдали свидетельства за вчера и позавчера», — рассказал руководитель ритуального бюро. Получить комментарий в управлении ЗАГС по Свердловской области к моменту публикации не удалось: по словам секретаря, единственный человек, который может давать комментарии СМИ — замдиректора Наталья Храмцова — находится в командировке.

На работу крематория повлиял и запрет на захоронения без кремации умерших больных с диагнозом коронавирус. При этом мощности крематория остаются прежними. «В нашем крематории — пять печей, кремация одного покойного длится от часу до двух (в зависимости от веса человека). Возможности крематория даже при круглосуточной работе — 60 человек», а потребность в его услугах зачастую больше», — рассказал URA.RU осведомленный источник.

Замдиректора ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», руководитель ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов подтвердил агентству рост смертности в Екатеринбурге. «Мы связываем это с аномальной жарой», — отметил он. При этом он опроверг очереди на погребение.

«Ни в крематории, ни на кладбище очередей нет», — заявил он URA.RU.

По его словам, в екатеринбургском крематории сейчас работают все пять печей, но его мощности задействованы даже не в полной мере. «Мы сможем обслуживать даже больше заказов, если начнем работать круглосуточно», — пояснил Дмитрий Хазов.

Он утверждает, что ажиотаж вокруг похорон создают недобросовестные ритуальные фирмы, которые греют на этом руки, навязывая клиентам услугу срочной кремации или завышая ценник на похороны из-за срочности. «Когда начинаешь выяснять у клиента, где он оформлялся, сразу становится ясно, кто из коммерсантов-похоронщиков выманивал с него деньги», — говорит Хазов.

Специалист настоятельно рекомендует пользоваться услугами муниципального предприятия или ритуальных фирм с проверенной репутацией. При этом, по словам Хазова, услуга срочной кремации действительно существует, и она востребована. «При обычной кремации урну выдадут на 3-4 день, — говорит замдиректора ЕМУП „КСО“. — При срочной урну выдадут через четыре часа».