22 июля 2020

В Екатеринбурге — дикие очереди на захоронение

В городе заметно выросла смертность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбища города во время Радоницы. Екатеринбург, закрыто, радоница, родительский день, карантин, знак кирпич, кладбище, восточное кладбище
Что происходит на рынке похоронных услуг? Фото: Анна Майорова © URA.RU
статья из сюжета
Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы столкнулись с многодневными очередями на похороны. Некоторые ждут прощания с близкими по 10 дней. Крематории не справляются с нагрузкой, в залах для прощания нет времени для брони. Причина — выросшая смертность.

«Сегодня девять дней, как ушла наша бабушка, — написала на днях в соцсетях екатеринбурженка Арина. — Тело еще в морге — кремация только завтра. Вот такие дикие очереди на захоронение! Я прожила много лет, проводила на тот свет не один десяток людей, но с очередью на вскрытие покойника, его захоронение столкнулась впервые».

Арина рассказала URA.RU, что в итоге кремация состоялась только на десятый день после смерти бабушки: «Спросите в похоронных фирмах — они вам расскажут, какие сейчас очереди».

Объявление о срочной кремации на сайте крематория
Скриншот: с сайта kco-ekb.ru

URA.RU обзвонило несколько ритуальных фирм Екатеринбурга — везде порекомендовали воспользоваться услугой «срочная кремация»: это единственная возможность попрощаться с близким человеком и кремировать его в тот же день — в противном случае выдачи урны придется ждать несколько суток.

«Сейчас советуем выбирать срочную кремацию, она ненамного дороже обычной, где-то 12 900 рублей. Обычная — 11 500 рублей, но тогда урну выдадут позже. Сейчас очень быстро разбирают прощальные залы, по времени все плотно расписано», — рассказали в одном из похоронных агентств. Объявление о запуске услуги «срочная кремация» появилось и на сайте самого крематория Екатеринбурга — там уточнили, что стоимость кремации — от 9275 рублей.

Как рассказал URA.RU на условиях анонимности руководитель одной из екатеринбургских ритуальных фирм, город столкнулся с заметным ростом смертности.

Обычно в Екатеринбурге в месяц умирает 1000-1200 человек, сейчас — свыше 1400. Причина не только в коронавирусе: из-за аномально теплой погоды увеличилось число смертей от инфарктов и инсультов.

Смерть должны зафиксировать врачи скорой помощи, а их из-за эпидемии приходится ожидать по несколько часов. «Полиция тоже не спешит ехать к покойникам», — говорит похоронщик. В жару подвели даже отделы ЗАГС: по его словам, у них «отрубилась» единая база данных — из-за этого какое-то время не выдавали свидетельства о смерти, без которых «ни в землю закопать, ни в крематорий отвезти».

Прощание с Еленой Дерягиной в Екатеринбургском крематории. Екатеринбург
Из-за коронавируса часть церемоний прощания проходит сегодня в траурных залах крематория
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Слава богу, база заработала — сегодня выдали свидетельства за вчера и позавчера», — рассказал руководитель ритуального бюро. Получить комментарий в управлении ЗАГС по Свердловской области к моменту публикации не удалось: по словам секретаря, единственный человек, который может давать комментарии СМИ — замдиректора Наталья Храмцова — находится в командировке.

На работу крематория повлиял и запрет на захоронения без кремации умерших больных с диагнозом коронавирус. При этом мощности крематория остаются прежними. «В нашем крематории — пять печей, кремация одного покойного длится от часу до двух (в зависимости от веса человека). Возможности крематория даже при круглосуточной работе — 60 человек», а потребность в его услугах зачастую больше», — рассказал URA.RU осведомленный источник.

Замдиректора ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», руководитель ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов подтвердил агентству рост смертности в Екатеринбурге. «Мы связываем это с аномальной жарой», — отметил он. При этом он опроверг очереди на погребение.

«Ни в крематории, ни на кладбище очередей нет», — заявил он URA.RU.

По его словам, в екатеринбургском крематории сейчас работают все пять печей, но его мощности задействованы даже не в полной мере. «Мы сможем обслуживать даже больше заказов, если начнем работать круглосуточно», — пояснил Дмитрий Хазов.

Новость по теме
В Екатеринбурге скончался врач областного онкоцентра

Он утверждает, что ажиотаж вокруг похорон создают недобросовестные ритуальные фирмы, которые греют на этом руки, навязывая клиентам услугу срочной кремации или завышая ценник на похороны из-за срочности. «Когда начинаешь выяснять у клиента, где он оформлялся, сразу становится ясно, кто из коммерсантов-похоронщиков выманивал с него деньги», — говорит Хазов.

Специалист настоятельно рекомендует пользоваться услугами муниципального предприятия или ритуальных фирм с проверенной репутацией. При этом, по словам Хазова, услуга срочной кремации действительно существует, и она востребована. «При обычной кремации урну выдадут на 3-4 день, — говорит замдиректора ЕМУП „КСО“. — При срочной урну выдадут через четыре часа».

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...