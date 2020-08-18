Пандемия серьезно изменила и салоны красоты, и клиентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Урал. Новые возможности

Пандемия коронавируса внесла коррективы практически во все привычные каждому сферы жизни, в том числе и в работу индустрии красоты. Сначала салоны были вынуждены закрыться, а потом — измениться, так как за время карантина изменились и клиенты. Кто прошел испытание карантином, как в салонах Екатеринбурга оказались психологи и на что люди готовы ради красоты — в материале URA.RU для проекта «Урал. Новые возможности».

Отсутствие возможности попасть к мастеру на маникюр стало настоящим испытанием для многих женщин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Провалившиеся эксперименты и недовольные парикмахеры

Закрытие салонов красоты в пандемию коронавируса для многих стало настоящим испытанием. COVID-19 не отбил у людей желание быть красивыми, поэтому многие, лишившись возможности попасть к мастеру, решили делать маникюр и красить волосы самостоятельно и у кого-то это даже получилось. Но не у всех эксперименты удались. О своих грустных и смешных попытках оставаться красивыми URA.RU рассказали читательницы.

Самые смелые решили красить волосы самостоятельно — в ход шли и тоники, и хна, и краска для волос из масс-маркета. Наша читательница Дарья решила обратиться за помощью к мужу, и волосы ей красил он. Сначала ей даже показалось, что эксперимент прошел удачно и возвращаться в салон красоты после пандемии бессмысленно. «А потом я случайно встретилась с подругой, которая тоже решила стать красивой в домашних условиях. И тут мы увидели, что наши волосы пятнистые! Когда открыли парикмахерские, сразу побежала к мастеру — она долго ругала меня за то, что я сделала со своими волосами. Потребовалась несколько сеансов и много денег, чтобы вернуть волосам приличный вид».

Салоны красоты ужесточили требования к гигиене Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Не лучше дела обстояли и у постоянных клиенток мастеров по маникюру. Валерия регулярно ходила на наращивание ногтей. «Коронавирус застал меня как раз тогда, когда нужно было идти на коррекцию маникюра, но из-за страха подцепить инфекцию я решила не обращаться в салон», — поделилась она с URA.RU. Валерия набралась смелости и сняла покрытие самостоятельно — на это у нее ушло шесть часов. Попытка оказалась не очень удачной, после этого ногти оказались серьезно испорчены.

Многие клиенты не были готовы рисковать так, как Дарья и Валерия, потому пытались попасть к мастеру в салон, несмотря на все ограничения и страхи. Это подтверждает владелица бьюти-сети «Кума» и JK Beauty studio Юля Куманяева: «Некоторые клиенты упрашивали принять их даже в пандемию. Говорили, что если не согласимся им помочь, то они уйдут в другой салон. Были случаи, когда клиенты предлагали заплатить за услуги в два раза больше и были согласны приехать хоть куда. Мы, конечно, на уступки не шли».

Психологи в салонах, доставка красоты на дом и другие лайфхаки

Несмотря на то, что салоны красоты уже работают, многие клиенты по-прежнему боятся туда идти, хотя желание быть красивыми никуда не делось. Этим и воспользовались предприимчивые салоны, предложив своим клиентам новую услугу.

Некоторые салоны начали доставлять клиентам на дом продукты, необходимые для ухода за собой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«С момента начала карантина мы запустили бесконтактную доставку продуктов, которые необходимы для ухода за собой. Эта услуга действует и по сей день. И прежде чем продать продукцию, мы проводим онлайн-консультацию косметолога с клиентом», — поделилась владелица салонов красоты «Альтернатива» Ольга Зайченко.

Более того, после карантина изменилось психологическое состояние клиентов — многие приходят очень подавленными и потерянными из-за коронавируса и других проблем, спровоцированных им. «Поэтому мы стали проводить для мастеров тренинги с психологами, чтобы наши специалисты могли не только сделать какую-либо процедуру, но и эмоционально помочь клиенту», — рассказывает Куманяева.

Главным подарком пандемии для салонов, по мнению владелицы бьюти-сети «Кума» и JK Beauty studio, стало избавление студий от непрофессионалов. Это подтверждает и уральский бьюти-монополист, владелец Elementicа, Chop-Chop и «Короче» Андрей Дворников. «Во время пандемии токсичные для атмосферы сотрудники студий „отвалились“. Взамен к нам пришли новые классные мастера, — поделился он. — А мы благодаря коронавирусу поняли, что необходимо более осознанно подходить к своему развитию и действовать более продуманно».

Ужесточение гигиены и война за цены на услуги

За гигиеной в салонах красоты стали следить еще внимательнее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Работу салонов красоты пришлось серьезно скорректировать из-за ужесточения требований Роспотребнадзора. Теперь уборка проводится чаще, обработке инструментов и кресел уделяется большее время, а количество мастеров в одной смене значительно сократилось — эти правила строго соблюдают абсолютно в каждой студии.

Но это оказалось настоящим подарком для индустрии красоты — клиенты стали больше доверять салонам. «Теперь, выбирая между процедурой в салоне и у мастера на дому, многие выбирают первое», — считает Куманяева. Однако закупка специализированного оборудования и средств индивидуальной защиты серьезно повысила себестоимость процедур в салонах.

Пока студии, понимая экономическую ситуацию в стране, стараются удерживать цены на докризисном уровне. Некоторым салонам красоты понизить стоимость процедур не позволяет статус заведения. «В своей работе мы используем продукты, стоимость которых зависит от курса евро и доллара. Более того, у нас настолько высококвалифицированный персонал, зарплаты у которого не могут быть низкими», — объяснила владелица салонов красоты «Альтернатива» Ольга Зайченко. Однако бьюти-монополист Дворников рассматривает и возможность снижения цен. «Если у народа действительно не будет денег — то мы найдем способ пойти навстречу».

Как коронавирус изменил моду

В мужской моде появился тренд на удлиненные стрижки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сейчас спрос на процедуры салонов красоты среди уральцев восстанавливается даже несмотря на их стоимость. При этом коронавирус серьезно изменил запросы клиентов, и владельцы салонов уверены: тренд на естественную красоту укрепится еще сильнее.

«В карантин многие женщины посмотрели на себя со стороны, увидели себя настоящую и наконец-то приняли себя. Возможно, тренд на простоту усилится еще», — поделилась Куманяева.

Изменилась мода и среди мужчин — многие стали предпочитать удлиненные стрижки, чтобы реже посещать салоны. «Мужская стрижка всегда сложнее женской, потому что чем короче волосы, тем более заметны все „косяки“. А сейчас мастера могут сделать удлиненную стрижку, с которой мужчина будет ходить несколько месяцев — волосы будут отрастать аккуратно и никакие неровности не будут бросаться в глаза», — объяснил Дворников.