Кадровый резерв Кремля будут учить на протестах в Хабаровске

Фейки вокруг протестов в Хабаровске будут разобраны участниками «Лидеров России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

На фоне протестов в Хабаровском крае и скандала, когда сенатор Совета Федерации отчитывала свердловского губернатора Евгения Куйвашева за фейковый комментарий в Telegram, Кремль запускает образовательную программу, которая должна научить руководителей самостоятельно обнаруживать дезинформацию. Обучение программе «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации» стартует в понедельник, 27 июля, в кремлевской мастерской управления «Сенеж».

Первыми слушателями программы станут финалисты кадрового конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программа продлится до 4 декабря, ее участниками стали победители и финалисты трех сезонов президентского конкурса управленцев «Лидеры России». Необходимость обучения на презентации 4 июля объяснил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: «Научиться, как уметь отличать правду от неправды, становится критически важным для любого управленца. <…> Ранее, в оффлайн управлении, все можно было проверить вручную. В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно, потому что объекты управления разбросаны далеко, пространство управления колоссально, очень много из него связано с онлайн взаимодействием, в котором „руками“ не проверишь».

Проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина рассказала URA.RU, что слушателей будут учить распознавать недостоверную информацию на конкретных примерах. По ее словам, «всегда находились люди, заинтересованные в том, чтобы скрыть правду, что-то скомпрометировать, создать негативный фон, заставить других нервничать и переживать».

Фейковый комментарий Евгения Куйвашева в Telegram может быть разобран на обучении Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как стало известно агентству, в рамках программы будет проведен разбор актуальных фейков, которые сегодня влияют на принятие политических решений. Так, первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич (сам он уверен, что будет в числе преподавателей курса, но в пресс-службе «Сенежа» отметили, что его участие в программе еще обсуждается) рассказал URA.RU, что собирается разбирать со слушателями фейки о коронавирусе, общероссийском голосовании по Конституции и о протестах в Хабаровском крае. Примерами фейков о ситуации в Хабаровске эксперт назвал сообщения о прибытии в город «чеченского спецназа», а также появление фейкового аккаунта врио губернатора края Михаила Дегтярева.

Мозгу человека сложно не попасть в когнитивные ловушки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Осведомленный источник агентства не исключил, что на курсе также может быть разобрана ситуация с фейковым комментарием свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который якобы негативно высказался о бывшем хабаровском губернаторе Сергее Фургале после его задержания. Фейк получил широкое распространение и обсуждался в Совете Федерации: сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова заявила, что Куйвашев «подливает масла в огонь, искажает информацию и навешивает ярлыки».

Один из спикеров программы «Сенежа», замначальник аналитического управления АНО «Диалог» Тимофей Ви заявил агентству, что ситуация с фейковым комментарием свердловского губернатора показывает, что чиновники не умеют работать с дезинформацией:

«Если бы это высказывание было вовремя отмониторено, выявлено и опровергнуто прямым образом, например, в официально канале губернатора, то охват этого фейка был бы не так высок».

Российским чиновникам не хватает мидаграмотности, чтобы работать в современных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По его словам, борьба с фейками — это не навык, которому можно научить любого чиновника, а в первую очередь организация управленческого процесса, с «определенными регламентами и пониманием, что в какой ситуации нужно делать».

Еще один спикер программы, старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Ксения Паниди рассказала агентству, что восприимчивость к фейкам не зависит от умственных способностей человека: «Сегодня мы получаем информацию в гораздо большем объеме, чем 20 лет назад, но наш мозг не очень хорошо приспособлен, чтобы ее адекватно воспринимать. Речь не о глупости людей — проблема связана с эволюционным развитием, наш мозг просто не успевает за изменением окружающего мира. Мы пользуемся инструментам, которые помогали нам выживать много лет назад».

По мнению медиаконсультанта Александра Амзина (не участвует в программе), потребность в подобных курсах высока, так как уровень информационной грамотности российских чиновников низок. «Каждому человеку нужна медиаграмотность и способность отличать фейки от нефейков, искать второе мнение и дополнительные источники. Это должно входить в программу средней школы, а не только в спецкурсы для управленцев», — отметил эксперт.

Конкурс «Лидеры России», победители и финалисты которого станут первыми слушателями программы, является кадровым проектом платформы «Россия — страна возможностей». Победители «Лидеров России» занимают высокопоставленные должности: Олег Салагай получил пост в федеральном Минздраве, Евгений Грабчак и Павел Сорокин вошли в Минэнерго, Илья Торосов — в Минэкономики, Денис Волков — в Минстрой, Юрий Шалабаев стал мэром Нижнего Новгорода.