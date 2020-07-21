Евгений Куйвашев не успевает отслеживать все информповоды со своим участием Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву не доложили о скандале вокруг комментария, который он якобы дал одному из telegram-каналов по ситуации с уголовным делом на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении губернатора.

На заседании Совета Федерации сенатор Хабаровского края Елена Грешнякова высказала упрек главе свердловской области за то, что он «подливает масла в огонь, искажает информацию и навешивает ярлыки».

Комментарий Евгения Куйвашева, опубликованный telegram-каналом «Подливтика», гласит: «Мне этот Фургап… Или Фуркад? Всегда казался подозрительным. Было в нем что-то неприятное. Как хорошо, что органы вовремя выявили и пресекли. Таким как он не место в нашем сплоченном губернаторском корпусе». Ирония заключается в том, что Евгений Куйвашев таких слов не говорил, комментарий был полностью фейковым.

Однако в публичном пространстве Куйвашев никак не попытался прояснить ситуацию, невольным заложником которой оказался. По словам источника в окружении губернатора, сам он просто физически не успевает отслеживать все информповоды, а информблок не тревожит шефа, опасаясь гневной реакции на провокацию.

URA.RU обратилось за комментарием в приемную сенатора Грешняковой в Совфеде, знает ли она, что свердловского губернатора подставили интернет-тролли. Однако политик не ответила на звонок корреспондента. Не стала комментировать причину молчания главы Свердловской области и руководитель департамента информполитики Среднего Урала Юлия Прыткова.

Как писало агентство, Фургала обвиняют в организации заказных убийств бизнесменов в начале двухтысячных. Однако жители Хабаровского края уверены, что дело сфабриковано. В региональном центре проходят массовые акции в поддержку экс-губернатора.