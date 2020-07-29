Свердловские власти меняют правила выборов в Заксобрание

Новшества могут огорчить как депутатов-одномандатников, так и списочников. В Москве на подобный шаг не решились Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Снижение рейтинга «Единой России» заставило команду свердловского губернатора Евгения Куйвашева задуматься об изменении схемы выборов в Заксобрание региона. Как сообщил URA.RU инсайдер, чтобы минимизировать опасность увеличения оппозиционеров, количество одномандатных округов на выборах будет увеличено. По его данным, будет создано 37 одномандатных округов, а по партспискам изберут всего 13 депутатов (сейчас в парламенте поровну списочников и одномандатников).

Инсайдер объясняет логику перенарезки так: в одномандатных округах представители «Единой России», опирающиеся на административный ресурс и располагающие финансовой поддержкой бизнеса, как правило, побеждают оппозиционеров. Следовательно, перевес одномандатников поможет «ЕР» сохранить большинство в свердловском парламенте. «Если раньше „Единая Россия“ тянула кандидатов за собой, а они особо ничего не делали, то теперь ситуация обратная — для утверждения статуса „Единой России“ кандидату придется сделать что-то в избирательном округе», — подтвердил политтехнолог Сергей Ширяев.

В настоящее время одномандатники и списочники в парламенте делятся пополам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обсуждаемая новелла скопирована с одного из сценариев выборов в Госдуму-2021, который обсуждался в администрации президента РФ в прошлом году. Как писало URA.RU, администрация президента еще летом 2019 года задумывалась о том, чтобы изменить соотношение списочников и одномандатников в Думе с 50/50 на 75/25 в пользу вторых. Таким образом число округов должно было вырасти с 225 до 337, а количество тех, кто избирается по спискам — сократиться с 225 до 113 мест. Однако впоследствии от этой идеи отказались.

Избирательная модель может быть обкатана на региональных выборах. «Думаю, что сейчас [за год до выборов] закидываются разные мысли и предложения относительно их проведения», — прокомментировал возможные перемены на электоральном поле директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. Он добавил, что соотношение одномандатников и списочников в региональных парламентах оговаривается федеральным законодательством. Статья 3.2 Избирательного кодекса РФ разрешает сочетать две системы формирования парламента в пропорции 2/3 к 1/3, и если эта норма не поменяется, то в состав свердловского заксобрания могут войти 33 одномандатника и 17 списочников. Однако даже в этом случае электоральное новшество потребует серьезного изменения карты избирательных округов.

Виктор Шептий считает неразумным менять правила игры за год до выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Закон позволяет хоть полностью перейти на систему избрания депутатов по одномандатным округам. Такие примеры есть в ряде регионов. Однако подобные решения приведут к изменению границ действующих округов, что многие депутаты, работающие в территориях, воспринимают настороженно, — прокомментировал первый вице-спикер свердловского заксобрания, лидер областного отделения „Единой России“ Виктор Шептий. — До выборов остался год, и менять правила игры на ходу я не вижу смысла. Понимаю, что есть люди, у которых иное мнение. Если оно выйдет в законодательное русло, будем обсуждать»