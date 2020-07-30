Курганские инсайды: регион лишили смотрящего

Куда едут отдыхать курганцы Коллаж: URA.RU

Курганские власти накануне масштабных выборов практически утратили контроль над проблемными муниципалитетами, удивляются элиты. Экс-начальник управления внутренней политики Владимир Саблин, много лет отвечавший за ликвидацию конфликтов в районах, ушел в отставку. По слухам, он активно работает на выборах, но уже не на региональную власть.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор взялся за мэрию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вопрос по арендованным землям в Кургане заинтересовал главу региона Вадима Шумкова. Слухачи передают, что губернатор потребовал у мэрии Кургана представить список договоров на аренду земли в городе. «У Шумкова есть вопросы к наполняемости казны. Как оказалось, не со всеми арендаторами договоры заключены официально. Некоторые предприниматели вообще годами непонятно куда перечисляли платежи, при этом были уверены, что пополняют бюджет Кургана», — отметил инсайдер.

Отставной курганский чиновник работает на выборах против Шумкова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские элиты обсуждают судьбу бывшего начальника управления внутренней политики правительства Курганской области Владимира Саблина. Чиновник, который многие годы занимался организацией выборов в регионе, не ушел из политики безвозвратно, утверждают инсайдеры. По некоторым данным, накануне сентябрьских выборов в областную думу он активно сотрудничает с претендентом на пост сенатора в Совете Федерации Сергеем Лисовским, который выдвинулся без согласования с руководством региона. «Получается, что Саблин работает против [претендента на пост сенатора, промышленника Сергея] Муратова и [губернатора Вадима] Шумкова», — рассуждают злые языки. При этом инсайдеры сомневаются, что Саблин может работать в интересах экс-губернаторов Олега Богомолова или Алексей Кокорина.

Областные власти теряют контроль над муниципалитетами

Региональная власть утрачивает контроль над политической ситуацией в муниципалитетах Курганской области, переговариваются местные элиты. К такому выводу они пришли после громких конфликтов во власти Шадринска и Целинного района. Инсайдеры считают, что обстановка здесь накануне сентябрьских выборов накалена, и это может негативно отразиться на результатах. «Но активных действий властей по урегулированию конфликта не видно. Они раньше как-то пытались „разруливать“, а теперь, похоже, не лезут во внутренние разборки», — усмехаются в регионе. Сплетники считают, что причиной могла стать смена руководства в управлении внутренней политики региона, которая произошла в конце прошлого года.

Першина не пускают в думу завистники

Еще один конфликт, по мнению собеседников URA.RU, наблюдается между властями Юргамышского района и главой райцентра Юргамыш Алексеем Першиным. Последнего не допустили до выборов в облдуму. «Есть подозрение, что это решение идет не от администрации области. Это какие-то внутрирайонные разборки», — говорят сплетники. По их данным, районные власти препятствуют повышению Паршина до уровня областного депутата. Более того, пытаются убрать его с должности главы. Однако сделать это будет сложно, так как он избран на прямых выборах.

Ревизоры копают под избирком

Снятие оппозиции с выборов не снизит риски руководства избиркома на потерю постов. Ревизоры зашли в комиссию с проверкой расходования средств бюджета. «И будьте уверены, что нарушения найдутся. Поводом внезапного включения проверки в план стал инцидент после голосования по Конституции. Он произошел между представителями областной власти и избиркома по поводу проведения и итогов», — пояснил инсайдер. По его словам, конфликт привел к опасениям, что выборы в облдуму в сентябре пройдут без эксцессов и непредвиденных результатов, потому и заговорили о смене руководства избиркома.

Бывшим шадринским чиновником заинтересовались силовики

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Деятельностью экс-главы Шадринского района Владимира Осокина заинтересовались силовики. Инсайдеры сообщают, что это связано с уголовным делом бывшего первого вице-губернатора Курганской области Сергея Пугина, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в ряде муниципалитетов, в том числе и в Шадринском районе. «Пугину вменяют, что он вместе с [бывшим замглавы Шадринского района Вячеславом] Розниным подписывал и оплачивал фиктивные счета. Не думаю, что Осокин не был в курсе, что делает его зам», — злословят в регионе.

Собеседники URA.RU утверждают, что пока речи о возбуждении уголовного дела в отношении Осокина не ведется, следователи только готовятся дать юридическую оценку его действиям. «Один из фигурантов дела, [Михаил] Третьяков, на суде публично заявил, что готов рассказать много интересного об одном из чиновников. Не исключено, что речь может идти именно об Осокине», — рассуждают собеседники URA.RU.

Мэр Шадринска пытается отомстить за потерянную премию

Глава Шадринска Виктор Ермишкин пытается найти компромат на правозащитника Александра Андрюкова, из-за которого мэра могут лишить крупной премии, рассказали источники URA.RU. «Ермишкин дал негласное распоряжение своему окружению найти факты, порочащие Андрюкова», — полагает инсайдер. По его мнению, мэр добивается, чтобы правозащитник прекратил свою деятельность.

Ранее Андрюков обратился в прокуратуру с просьбой признать незаконным начисление годовой премии Ермишкину в конце 2019 года, который находится на своем посту с октября 2019 года. Ведомство потребовало от мэра вернуть в бюджет 262 337 рублей премии.

Экс-чиновник нашел новую работу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор развития городского хозяйства Кургана Вадим Лютиков устроился в одну из компаний предпринимателей Потютьковых. Организация занимается ремонтом и строительством дорог. «Туда же в свое время уходил его предшественник Андрей Нелюбин», — пояснил инсайдер. Он также добавил, что, по его данным, Лютикова попросили уйти, когда выяснился нелицеприятный нюанс в работе.

«Оплата работ из мэрии по контрактам шла практически одной строительной компании. С остальными, в том числе с МУПами, расчетов вообще не велось. В аналогичной ситуации, [Роман] Ванюков [экс-замгубернатора] например, вообще сел в тюрьму, но там следователи доказали взятки», — поделился источник. После ухода Лютикова, которого коллеги называют очень грамотным и порядочным специалистом, появились разговоры, что мэр Андрей Потапов также собирается покинуть свой пост.

Курганским митрополитом недовольны власти

Курганские элиты обратили внимание, что митрополит Курганский и Белозерский Даниил, появившийся в регионе менее года назад, организовал активную борьбу с сектами и нетрадиционными религиозными вероисповеданиями. Благодаря этому он быстро нашел поддержку среди прихожан. «Но надо понимать, что такая сверхактивность нравится далеко не всем», — говорят инсайдеры.

Так, по их словам, заявление Даниила о бездействии областной прокуратуры по поводу деятельности прихода «лжеепископа» Варуха (Тищенкова) на Рябковском кладбище в Кургане вызвало негодование среди сотрудников надзорного органа. «Местные власти тоже не особо довольны такой активностью. Теперь за разрешением этой проблемы, на которую раньше никто не обращал внимания, будут следить на самом высоком уровне. Ведь деятельностью Варуха уже заинтересовались федеральные СМИ», — переговариваются в регионе.

Кандидату в облдуму запретили праздник. Он ответит в День ВДВ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидату в депутаты Курганской областной думы от «Единой России» Константину Гладковскому не разрешили проводить праздник, посвященный Дню ВДВ, утверждают источники URA.RU. «В последние годы всех десантников вывозили в пригород Кургана, на аэродром в Логовушку, чтобы избежать лишних конфликтов в областном центре. В этом году, видимо, курганцам нужно готовиться, что 2 августа все десантники вынужденно будут гулять по городу. Тем более, праздник выпал на выходной день», — рассуждают в регионе.

Курган остался без смотрящего

Со смотрящего в Кургане сняли статус. По словам слухачей, за порядком в городе присматривал Евгений Петров по кличке «Петренок». «Официальный статус смотрящего сняли в связи с активизацией правоохранительных органов по статье 210.1 УК РФ [«Занятие высшего положения в преступной иерархии»] в Самаре, Красноярске, Твери. Теперь в решении проблем в криминальной среде помогает некая группа людей. Они собирают «общак», «подогревают» зону [оказывают поддержку]», — пояснил один из источников. Другой считает, что статус снят только номинально. «Реально же с крупными проблемами между противоборствующими сторонами крупных игроков так и будет разбираться «Петренок», — пояснил источник.

По делу о ядохимикатах готовятся уголовные дела

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После обнародования захоронения 25 тонн ядохимикатов на Шуховском полигоне силовики готовятся возбуждать уголовные дела. «Всплывает масса нарушений как экологического законодательства, так и коррупционного. И сядут не те работяги, которым велели закопать пестициды, а те, кто давал указание, и кто знал о нарушении», — пояснил источник знакомый с ситуацией. По его данным, первым, кто попадет в центр внимания правоохранительных органов, станет бывший директор МУП «Шуховский полигон» Александр Ткаченко, который сейчас проживает в Екатеринбурге, и его заместитель Валерий Бабушкин.

Владельцы курганских бань возмущены запретами

Запрет на посещение бань в Курганской области до сих пор действует. Владельцы заведений считают это странным, так как что в регионе уже работают открытые бассейны и душевые комнаты в фитнес-центрах. «Неужели в бане риск заразиться выше?» — недоумевают собеседники и считают, что их бизнес уничтожают умышленно.

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