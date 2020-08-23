Как коронавирус помог российской медицине

Героизм медиков, боровшихся с коронавирусом, больше оценили власти, чем обыватели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Урал. Новые возможности

Из-за пандемии коронавируса специалисты ждут всплеска интереса к медицинским профессиям со стороны абитуриентов. Только в Тюменском государственном медицинском университете на отдельных направлениях конкурс уже достигает 14 человек на место и это не предел. Воспринимает ли общество медиков как героев нового времени, стоит ли забрать деньги у футболистов и раздать врачам, и почему врачи не любят лечить друг друга — в материале URA.RU для проекта «Урал. Новые возможности».

Стереотипы о врачах и байки из жизни медиков

Фото: из личного архива Софьи Мединцевой

Молодой участковый терапевт Софья Мединцева из Тюмени — врач из медицинской династии. Она рассказывает, что сотрудники ее поликлиники не работают с ковидными больными напрямую, но из-за пандемии нагрузка на терапевтов выросла многократно. Несмотря на трудности, Софья не потеряла любви к медицине и с юмором рассказывает байки и подтверждает распространенные стереотипы из жизни врачей.

Врачи скрывают свою профессию от окружающих. Это правда, подтвердила медик. Связано это с тем, что знакомые и малознакомые люди беспокоят врачей очень часто. «Могут в Instagram написать, потому что видят по фото — я врач. Это все началось давно, еще во время моей учебы в университете. Как-то мне позвонила не самая близкая подруга прямо во время пары. Ее интересовала сыпь на, так скажем, стратегически важном месте ее парня. Требовала прямо сейчас посоветовать, чем лечить, но, правда, показывать то самое место у парня отказалась», — вспоминает Мединцева.

Врачи ненавидят лечить друг друга. Это правда, говорит Мединцева. Она сама к другим врачам обращается только в тех случаях, когда нужно открыть больничный или идет на прием к узким специалистам. «Врачи не очень любят лечить врачей, потому что все считают, что всё знают лучше других. И если тебе порекомендуют лечение, которое тебе кажется неправильным, это может стать причиной конфликта. Медики поскромнее просто покивают головой, промолчат и будут лечиться по-своему, а менее воспитанные коллеги будут активно высказывать свое несогласие», — говорит Мединцева.

Граффити в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Синдром студента-медика. Практически каждый врач, рассказывает Мединцева, сталкивается с так называемым «синдромом студента-медика» и «находит» у себя симптомы разных, иногда даже весьма экзотических болезней. «У меня несколько месяцев держится температура выше 37 градусов, я прошла кучу тестов (на COVID-19, в том числе), но причину так никто и не нашел. Думаю, дело в стрессе, но буквально вчера я придумала себе узелковый полиартрит. В основном, это синдром сводится к различным редким болезням из сериала „Доктор Хаус“. Начать их у себя подозревать — это святое дело для врача», — смеется Мединцева.

Быть медиком может только тот, кто любит свою работу. В этой профессии ты никогда не перестанешь учиться, говорит Мединцева. «Будешь всегда узнавать что-то новое, вне зависимости от стажа и опыта. Очень интересно общаться с людьми — они разные — и нужно найти подход к каждому. Когда это удается, получаешь особое удовольствие. От того, что люди прислушиваются к тебе, понимают тебя, и искренне тебе благодарны», — рассказывает врач.

По данным портала «Список памяти» за время пандемии COVID-19 в России, борясь с коронавирусом, погибли более 600 врачей и медработников.

Как изменилось отношение к медикам и когда закончится пандемия

В первую очередь отношение к медикам во время пандемии коронавируса изменилось со стороны власти, говорит доктор медицинских наук Сергей Кляшев, помимо прочего возглавляющий кафедру терапии Тюменского государственного медицинского университета. Кроме того, выросло число абитуриентов, желающих стать врачами, но при этом далеко не все люди воспринимают врачей как героев.

Профессор Сергей Кляшев Фото: пресс-служба ТюмГМУ

— Сергей Михайлович, изменился ли из-за пандемии образ врача в глазах общества?

-В глазах власти статус врача возрос резко. Сразу был принят ряд мер по финансовой поддержке, оснащению больниц. Врач, медработник оказался ключевой фигурой.

В обществе отношение двоякое. Те, кого врачи спасли и вылечили, безусловно переоценили свое отношение к отечественной медицине, в их глазах престиж профессии врача серьезно вырос. Но есть и так называемые COVID-диссиденты. Те, кто если и признают вирус, не признают его опасность. Те, кто не соблюдает меры безопасности. Для них ничего не изменилось. Потребуется время, чтобы эту ситуацию переломить.

— Как вы считаете, вырос ли престиж профессии медика? Активнее ли абитуриенты в этом году идут поступать в ТюмГМУ?

— Из года в год мы наблюдаем увеличение количества абитуриентов, что косвенно свидетельствует о том, что престиж профессии врача повышается. На отдельные факультеты конкурс достигал 14 человек на место, что говорит о высоком рейтинге нашего университета. По динамике подачи заявлений, думаю, что в этом году конкурс будет не меньше. Кстати, во время пандемии многие наши учащиеся, ординаторы работали непосредственно в «красной зоне» — моногоспиталях, где находились COVID-больные.

— В пандемию широко обсуждалось «давайте снизим зарплаты футболистов и повысим их врачам». Как вы относитесь к таким идеям?

Благодарные люди говорят «спасибо» врачам с помощью уличного искусства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я не сторонник принципа «отнять и поделить». У футболистов, наверное, другой способ начисления зарплаты. Что касается медиков, то у всех на слуху те меры по их финансовой поддержке, которые предложил президент Владимир Путин. Эти меры вполне оправданы. Как будут пролонгированы эти мероприятия — время покажет.

— Многие говорят, что коронавирус навсегда изменил мир. Другие с ними не согласны, говорят, что скоро все восстановится и все будет как прежде. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

— Конечно, мир прежним уже не будет. Начнутся изменения и образе жизни, и в образе построения различных общественных процессов. Такого объема пандемия неизбежно откладывает отпечаток на все стороны жизни. Это касается и изменения поведения людей, и свободы передвижения, и так далее. Но пугать народ тоже не нужно. Мы проходили в истории различные варианты эпидемий — была и чума, и холера, и оспа. И все это было побеждено. Вопрос вот в чем — в таком массовом масштабе мы с этим еще не сталкивались.

— Сотни врачей погибли в борьбе с коронавирусом. Достойны ли они правительственных наград?

Врачи, погибшие от коронавируса, достойны правительственных наград Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Само собой разумеется. Потому что эти люди рисковали своими жизнями и гибли, исполняя свой профессиональный долг. Особенно на первых этапах развития инфекции, когда мы еще не совсем понимали эпидемиологию этого заболевания и клинические проявления.

— Появление вакцины в широком доступе станет концом пандемии?

— Не факт. Надо сразу понимать, что вакцина не лечит, это профилактическое средство, которое помогает значительно ослабить клинические последствия возможного заражения. Все наши эпидемиологи ставят следующе решающее условие для прекращения пандемии — либо около 70% населения Земли должны переболеть COVID-19, либо 70% людей должны быть иммунизированы.

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