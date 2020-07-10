Скандальный олигарх из ЯНАО передумал идти в политику

Олег Ситников собирался баллотироваться в заксобрание ЯНАО Фото: кадр из фильма «Покушение на „Ростнефтегаз“», YouTube

Учредитель корпорации «Роснефтегаз» из Нового Уренгоя (ЯНАО) Олег Ситников отказался от участия в политической гонке, сообщает осведомленный источник URA.RU в политических кругах. По словам собеседника, бизнесмен «передумал» выдвигать свою кандидатуру на выборах в окружное законодательное собрание.

«Действительно, у Ситникова были планы идти самовыдвиженцем на выборах в заксобрание, после того, как „Родина“ отказалась от участия в региональных выборах, — рассказал источник агентства. — Однако сейчас его планы поменялись». Что повлияло на решение главы нефтегазовой компании, собеседник уточнить не смог.

Связаться по известным телефонам с самим бизнесменом не удалось. В «Роснефтегазе» политические решения владельца компании комментировать отказываются.

Ранее в ямальском отделении партии «Родина» сообщили, что ничего не знают о планах на участие в политической кампании 2020 года. В центральном аппарате партии вопросы агентства оставили без внимания.

Между тем, как следует из публикаций в СМИ в защиту Ситникова, его бизнес «целенаправленно и методично уничтожают» силовики, а давление на него якобы началось при прокуроре Александре Герасименко. В то же время еще два года назад Ситникова уличили в информационной войне против Дмитрия Кобылкина, возглавлявшего ранее регион.

Крайний срок для представления документов о самовыдвижении кандидатов и выдвижении кандидатов избирательными объединениями в составе списков — 18:00 13 июля. На данный момент уже выдвинули своих кандидатов КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия».