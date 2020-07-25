Кандидатов в челябинское заксобрание стало меньше

Сергей Обертас озвучил итоги регистрации кандидатов в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Треть кандидатов по одномандатным округам на выборах в законодательное собрание Челябинской области не смогли собрать подписи в свою поддержку. Об этом URA.RU сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас. Регистрация кандидатов закончена.

«Всего по одномандатным округам выдвигалось 180 кандидатов, зарегистрировано 120 кандидатов, — сообщил Обретас. — Из них 117 представители избирательных объединений „Единая Россия“, „Справедливая Россия“, КПРФ, ЛДПР, а также три самовыдвиженца». Не смогли продвинуть своих кандидатов партии «Яблоко», Партия пенсионеров, «За правду!» и «Коммунисты России».

По партийным спискам к выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Отказано в регистрации списков кандидатов трем избирательным объединениям, в общей сложности 199 кандидатам.

На выборы в ЗСО жители Челябинской области должны выбрать 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам. Голосование будет идти три дня — с 11 по 13 сентября. Такое решение принял ЦИК РФ.