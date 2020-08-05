Соратнику курганских экс-губернаторов прочат политический взлет

Вадиму Шумкову (слева) прочат место депутата Госдумы, которое сейчас занимает Василий Шишкоедов (справа) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Бывший руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков (тезка действующего губернатора) стоит на пороге нового этапа большой политической карьеры, считают инсайдеры. Соратник экс-губернаторов Олега Богомолова и Алексея Кокорина участвует в выборах в облдуму, однако собеседники URA.RU уверены: мандатом депутата Шумков не ограничится, в скором будущем его ждет более высокая должность.

Вадим Олегович Шумков возглавлял аппарат курганского правительства в статусе замгубернатора с 2010 года. В феврале 2019 года глава региона Вадим Шумков назначил тезку своим советником, но в том же году чиновник уволился из правительства области. Сейчас он возглавляет региональное отделение Пенсионного фонда РФ, и в последний год практически полностью пропадал из информационной повестки. На выборах в облдуму он выдвинулся по партийному списку «Единой России» (первый номер на избирательном округе №11 — Мишкинский и Шумихинский районы).

Вадим Шумков более чем на год пропадал из информационной повестки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры в политических кругах региона отмечают высокие шансы для Шумкова занять кресло депутата облдумы: «Он опытный политик, многие годы занимался выборами и внутренней политикой, знает эту кухню изнутри». Однако в дальнейшей судьбе экс-чиновника мнения расходятся.

После выдвижения Шумкова в облдуму в регионе заговорили о его сенаторских амбициях. Один из источников полагает: «Шумков рассматривается в качестве кандидата в Совет Федерации». Но большинство опрошенных URA.RU источников уверены, что основную борьбу за кресло сенатора стоит ждать между двумя основными претендентами. «В Совет Федерации попадет один из депутатов нового состава облдумы. Борьба за этот пост развернется между [промышленником Сергеем] Муратовым и [действующим сенатором Сергеем] Лисовским. Шумкову с ними будет сложно тягаться», — считает другой инсайдер.

Шумков все-таки может покинуть Курганскую область уже через год после выборов, но ради кресла депутата Госдумы, поделился мнением один из собеседников URA.RU. «Облдума для него не самоцель. Это только старт нового этапа политической карьеры. Опыт Вадима Олеговича достаточен, чтобы пойти в Госдуму», — пояснил он.

Василия Шишкоедова (слева) считают приближенным к Алексею Кокорину (справа). Поэтому областные власти будут искать ему замену Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инсайдер считает, что Шумков может заменить в нижней палате парламента действующего депутата Василия Шишкоедова. Последнего считают человеком кокоринской команды. Отношение к ней у действующего руководства области негативное, поэтому вопрос участия в выборах в Госдуму для Шишкоедова закрыт. Сам Шишкоедов в разговоре с URA.RU заявил, что пока не знает, будет ли выдвигаться в Госдуму еще на один срок.

Однако источник, близкий к региональным властям, считает, что Шумков останется в регионе. «Он идет в облдуму на все пять лет», — уверен он. В политических кругах не исключают, что экс-чиновник получит в облдуме руководящую должность: «Один из ключевых постов он вполне может занять. Каким-нибудь замом по сложным вопросам». Другой собеседник считает, что Шумков, как представитель ПФР, может возглавить социальный блок: «Сейчас его курирует [Елена] Воронович. Она идет вторым номером в списке „Единой России“ после Муратова. Шансы пройти в облдуму у нее есть, если Муратов станет сенатором. Но возглавит ли она социальный блок — еще не известно. У Шумкова шансов больше».

Один из инсайдеров предположил, что к выдвижению Шумкова в облдуму не причастны местные политические силы: его могли пролоббировать в руководстве ПФР. «Нельзя сказать, что он был в фаворе у Кокорина. Что касается Богомолова, его сторонников под разными предлогами уже исключили из предвыборной гонки, при этом Шумкову никто не препятствовал в выдвижении», — поясняет свою позицию собеседник URA.RU. Он обратил внимание, что предыдущий руководитель регионального отделения фонда Александр Сапожников ранее также принимал активное участие в политической жизни области и в свое время был депутатом облдумы.

Вадим Шумков может стать коммуникатором между законодательной и исполнительной властями региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Социолог Сергей Ширяев считает, что Шумков не намерен бороться за кресло сенатора или депутата Госдумы. По мнению эксперта, у экс-чиновника будет в облдуме особая задача: «У него есть опыт. Раньше он [от правительства] взаимодействовал с депутатами, теперь будет от лица депутатов взаимодействовать с исполнительной властью. То есть будет своего рода коммуникатором». Также Ширяев считает, что проблем с избранием Шумкова депутатом возникнуть не должно. «У него достаточно хорошая узнаваемость в регионе», — заявил он URA.RU. Однако по версии источника из политической тусовки, «облдума для Шумкова может стать плацдармом для дальнейшей политической карьеры».

Получить комментарии самого Шумкова URA.RU не удалось. Его телефон оказался недоступен для звонков.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».