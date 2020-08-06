Пермские инсайды: из правительства останутся трое

Пермяки, с Днем кошек! Соцсети

В новом составе пермского правительства места гарантированы только трем членам действующего кабинета министров. В общественной палате края будет новый председатель, а Пермь объединят с Пермским муниципальным районом. А еще незарегистрированный кандидат в губернаторы Александр Репин боится потерять бизнес, а члены его команды продолжают вытягивать из него деньги.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Пермские министры приготовились к отставкам

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что в случае победы врио губернатора Дмитрия Махонина пермское правительство будет обновлено почти полностью. «В новом составе правительства гарантировано сохранение постов только у [первого вице-премьера Ольги] Антипиной, [вице-премьера, руководителя аппарата правительства Елены] Анисимовой, [министра территориальной безопасности Виктора] Батмазова», — рассказал URA.RU инсайдер.

Он утверждает, что еще до выборов свою должность может добровольно оставить министр финансов Елена Чугарина, которую к себе в команду возьмет экс-губернатор Прикамья — министр экономического развития РФ Максим Решетинков.

У общественной палаты Пермского края будет новый председатель

Ожидается, что нынешний председатель палаты Дмитрий Красильников оставит свой пост после утверждения его в должности ректора ПГНИУ. «На место Красильникова рассматривают его заместителя Михаила Мухина, но все может поменяться», — рассказал URA.RU инсайдер. По его мнению, Мухина могут досрочно забрать в Пермскую городскую думу, отдав ему мандат лидера пермских единороссов Вячеслава Григорьева, который перейдет в краевой парламент.

Репин боится потерять бизнес

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что незарегистрированный кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин боится проводить полномасштабные протестные акции после своего недопуска до участия в выборах. Связывают это с тем, что он опасается давления на свой бизнес.

«Репин понимает, что если начнет сейчас активно действовать, то последует такое же активное противодействие», — говорит инсайдер. Утверждается, что именно этим объясняются нелогичные действия Репина. В частности, сначала он предложил врио Махонину отдать ему часть своих подписей, а теперь решил зачем-то собрать 300 тысяч подписей пермяков. «Ни то, ни другое не несет какого-либо смысла. Так, легкое сотрясение воздуха. Реальных же протестов и митингов не будет», — говорит инсайдер.

Репин делает ставку на проблемные Березники

Незарегистрированный кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин решил обратиться к президенту Владимиру Путину. Он хочет собрать 300 тысяч подписей, чтобы провести, по его словам, действительно демократические выборы губернатора Пермского края. Но также Репин признает, что хотел бы стать зарегистрированным кандидатом. Причем при сборе подписей он делает ставку на депрессивный березниковско-соликамский промышленный узел. Наблюдатели отмечают, что команда Репина вовсе не думает, как выводить из кризиса богатейшую территорию. Репину, говорят, нужны только подписи. Из этого слухачи делают вывод, что он и не собирался становиться губернатором.

Из Репина выкачивают деньги члены его команды

Сообщается, что сотрудники штаба Репина пытаются выкачать из своего шефа как можно больше денег. «Они создают видимость заинтересованности в нем общества, подогревают тщеславие Репина и рисуют ему красивые цифры», — говорит инсайдер. В частности, он говорит, что именно так Репину преподносят данные по социальным сетям, где постоянно увеличивается число подписчиков. «Все же понимают, что это не подписчики ломятся к Репину, а его команда собирает этих подписчиков», — говорит инсайдер.

Пермь собираются объединить с Пермским районом

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что в коридорах власти вновь начали обсуждать тему объединения Перми и Пермского муниципального района. «Если преобразование района в муниципальный округ — это сложно в силу возможных преград со стороны [главы муниципалитета Александра] Кузнецова, то против присоединения к городу вряд ли будет кто-то выступать», — говорит инсайдер. Ожидается, что такое решение поддержат все сельские поселения и земское собрание района, а депутаты гордумы Перми тоже проголосуют «за», чтобы одномоментно увеличить численность населения краевой столицы на 100 тысяч человек.

Новый просчет Гаджиевой

Депутаты пермской гордумы выяснили, что в результате реформы общественного транспорта бюджету Перми за 2020 год светит финансовая дыра. Некоторые собеседники называют цифру — около полутора миллиардов рублей. «Причем депутаты по косточкам разобрали причины и пришли к выводу, что свалить на период самоизоляции у чиновников не получится. Корень зла, по их мнению, в просчетах организаторов реформы», — говорит источник, намекая на куратора — вице-мэра Перми Людмилу Гаджиеву.

Мэр Чайковского Юрий Востриков игнорирует проблемы горожан

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, будто мэр Чайковского Юрий Востриков намеренно игнорирует «неудобные» вопросы жителей во время прямого эфира в Instagram. Его стрим сравнивают с аналогичной трансляцией главы Краснокамска Игоря Быкариза. «В отличие от Быкариза, который не оставил без внимания практически ни один вопрос жителей, мэр Чайковского ушел от большинства „неудобных“ вопросов, которые касаются „социалки“, благоустройства и бездействия чиновников. Было заметно, что он отвечал на заранее подготовленные вопросы», — отмечает инсайдер. Сравнивая общение двух мэров с жителями, источник делает вывод, что главе Чайковского глубоко безразличны их проблемы, а прямые эфиры он проводит только для отчета.

Мэр Краснокамска ломает голову над тем, как «загрузить наземное метро»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник утверждает, будто мэр Краснокамска Игорь Быкариз серьезно озадачен началом запуска «Ласточек» в город из Перми. Расширение маршрутов электрички является частью проекта, который курирует лично врио Дмитрий Махонин. Маршрут Пермь-Краснокамск является частью транспортного проекта «наземное метро». «Однако власти, похоже, делают все „на коленке“. Из-за пандемии не просчитана даже предполагаемая загрузка маршрута, который должны открыть уже в августе. И мэр Краснокамска сейчас серьезно обеспокоен, что электричка не будет востребована у жителей», — отмечает инсайдер.

Группа депутатов Александровска проводит тайные встречи

В Александровске, где уже несколько месяцев не могут избрать главу, продолжается борьба за власть. Поговаривают, будто на днях группа депутатов городской думы — Олег Плотников и Ольга Лаврова — были замечены в местном кинотеатре. «Вероятно, обсуждали стратегию по захвату власти в территории», — иронизирует инсайдер. Он напоминает, что дума сейчас разделена на два лагеря, один из которых поддерживает Лаврову. Другой — до недавнего времени поддерживал экс-министра ЖКХ Александра Шицына, который выдвигался на должность главы территории. Лаврова также участвовала в конкурсе, но не прошла во второй тур и теперь не оставляет попытки занять кресло мэра.

В структурах теплоэнергетиков переполох

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что руководитель ПАО «Т Плюс» Александр Вагнер сильно разозлился якобы из-за привлечения его к административной ответственности за срыв отопительного сезона в 2019 году в Перми. «Сначала в отношении него составили больше десяти протоколов, но многие из них потом отменяли. А сейчас вроде как два протокола устояли. Правда, данных об этом еще нет на сайтах судов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сумма штрафов там крайне мала — около 500 рублей. Но сам факт сильно бьет по репутации «Т Плюс». При этом сообщается, что некоторые протоколы до сих пор рассматривают в пермских судах и по ним окончательно решение не принято.

Пермские сектанты удалили видео скандальной передачи

Евангелисты в Перми удалили из Сети видеоролики со скандальной детской передачей. Церковь «Новый завет» вела рубрику на своем YouTube-канале во время карантина, где рассказывала детям о библии. В одном из роликов, ведущая утверждала, что те, кто не верит в бога — заслуживают смерти. Видео вызвало резонанс в интернете и сейчас скандальная рубрика удалена.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.