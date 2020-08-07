Свердловские инсайды: шеф полиции под колпаком

С Днем кошек, екатеринбуржцы! Соцсети

Политбомонд, не уехавший в отпуска, оживился и решает накопившиеся проблемы. Влиятельные медики ходят в уральское полпредство, а подчиненные губернатора ждут его из отпуска и готовятся к новой реальности. Экс-прокурор Кургана усилит команду мэра Екатеринбурга, спикер гордумы готов мстить Высокинскому, а еще в Екатеринбурге ждут нового полицейского генерала — он хорошо известен элите.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор вернется из отпуска с новой структурой управления регионом

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев планирует в отпуске работать над новой структурой власти Свердловской области, утверждают собеседники в окружении главы региона. Говорят, глава региона решился серьезно усилить политический блок резиденции, который сбоил во время подготовки голосования по внесению поправок в Конституцию. «Возможно перераспределение полномочий между главами департаментов, главным образом, в части работы с мэрами свердловских городов. Эта работа пока провалена из-за плохой координации в департаменте внутренней политики», — знает слухмейкер. Одна из причин планируемой реформы — необходимость подготовиться к большому избирательному циклу, который начнется в следующем году выборами в Государственную думу РФ и законодательное собрание региона.

Куйвашев переиграл владельцев торговых центров

За решением губернатора открыть торговые центры в Свердловской области — в частности, в Свердловской области — владельцы бизнеса увидели расчетливую игру, в которой они оказались пешками. «Открывать не хотел до последнего, а тут в один момент дал добро. Но толку от этого? У людей уже нет денег: приходят, смотрят, но не берут. Через неделю у нас снова будут пустые галереи — и никаких перспектив на господдержку, потому что мы же теперь открыты и работаем», — вздыхает представитель крупного ТРЦ Екатеринбурга.

Свердловского губернатора вынудили начать атаку на сборщиков подписей…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение запретить активистам инициативной группы по сборку подписей для возвращения прямых выборов мэра Екатеринбурга принято под давлением Москвы, утверждают в окружении главы региона. «Решение принято на волне протестных мероприятий из-за ареста Фургала. В протестном Екатеринбурге в сборе подписей увидели очередной виток сепаратизма, была дана команда воздействовать на активистов. Губернатор был не в восторге от идеи, но его убедили», — намекают собеседники агентства. В то же время уральское полпредство, намекают источники, в этот раз осталось в стороне и никак не влияло на принятие решения по этому вопросу.

…, а его подчиненный изящно выполнил задачу

Задача по купированию активности группы по сбору подписей была спущена главе министерства общественной безопасности Александру Кудрявцеву. Но он, как опытный военный, решил вопрос стратегически — работая на ликвидации последствий потопа в Нижних Сергах (где будет базироваться до 8 августа) он дал общую отмашку подчиненным — «разобраться». А они и разобрались как умели. «Он молодец — не давал точных указаний и в итоге не оказался крайним в скандале с арестами, все шишки прилетели полицейским», — иронизируют опытные аппаратчики.

Илья Бондарев может вернуться на госслужбу

Серьезная борьба развернулась вокруг вакантной должности министра сельского хозяйства и продовольствия, намекают инсайдеры. По наиболее популярной версии, достойных кандидатур у губернатора Евгения Куйвашева нет. Вариантов не так много и у УГМК, которая хотела поставить своего человека на это место. Возможно, из-за такого кадрового казуса в минАПК вернется Илья Бондарев, который покинул пост в январе 2013 года после четырех лет работы во главе ведомства.

Министр Карлов размагнитил свою приемную

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что новый министр свердловского здравоохранения Андрей Карлов потребовал снять магнитные замки с дверей своей приемной. Запоры вместе с камерами видеонаблюдения были установлены предшественником Андреем Цветковым после дебоша пьяной посетительницы пару лет назад. И хотя за это время была сменена охрана на входе в здание, замки оставались. Говорят, что и сам экс-министр с удовольствием пользовался пультом, которым запирал и открывал и свой кабинет, не полагаясь на секретаря в приемной. «Карлов снес все в первый же день», — замечают наблюдатели.

Зырянов меняет куратора госпредприятий

Врио главы мингосимущества Сергей Зырянов рассматривает возможность смены куратора госпредприятий, утверждают инсайдеры. Причина — недовольство первого замгубернатора Алексея Орлова работой куратора направления Сергея Сосновских. За два года чиновник, который сменил на посту героя регулярных проверок Александра Самбурского, не проявил себя в должной степени, объясняют слухмейкеры позицию Орлова. После выхода губернатора из отпуска на место Сосновских может быть назначен другой человек, утверждают инсайдеры. Впрочем, обитатели «Белого дома» напоминают, что Куйвашев лично назначал Сосновских, и у него могут быть свои взгляды на эффективность работы чиновника.

Стратегический отпуск Биктуганова насмешил коллег

Фото: Анна Майорова © URA.RU

За решением главы регионального минобра Юрия Биктуганова уйди в отпуск перед началом подготовки школ к учебному году увидели хитрую стратегию. Дело в том, что ясности относительно принципа организации учебного процесса нет до сих пор — и министр фактически не знал, что делать. «Сначала опасались, что снова будет удаленка. Потом — что нет. Затем появилась версия про необходимость вторых смен. В итоге Биктуганов ушел в отпуск, чтобы дождаться внятных задач от Москвы», — иронизируют в правительстве.

Главный финансовый стратег заксобрания откажется от борьбы

Глава бюджетного комитета Владимир Терешков, скорее всего, не станет выдвигаться на выборах в 2021 году по Красноуфимскому округу, а предпочтет занять место руководителя одного из крупных государственных предприятий, намекают инсайдеры. «Терешкову в следующем году 74, для чего ему депутатская работа? Об этом его могут просить разве что губернатор Евгений Куйвашев и спикер Людмила Бабушкина, потому что специалиста такого уровня надо еще поискать», — утверждают собеседники в заксобрании.

Чиновники горздрава ищут поддержки в полпредстве

Предстоящее поглощение горздрава Екатеринбурга минздравом региона, которое должно завершиться менее чем через полгода, вызывает, судя по всему, серьезную тревогу у чиновников муниципального ведомства. Некоторые главврачи и чиновники горздрава стали появляться в коридорах полпредства, утверждают слухмейкеры. Судя по всему, они пытаются заручиться поддержкой аппаратчиков на случай возможной отставки. Речи о встречах с Николаем Цукановым, говорят, не идет, да и рядовые сотрудники чиновникам мэрии пока ничего не говорят: единого мнения, как себя вести в данном случае, в полпредстве нет.

Вице-мэр Екатеринбурга подготовила «черный список»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу несколько чиновников мэрии Екатеринбурга озаботились своим будущим. Рассказывают, что по кабинетам «серого дома» курсирует список работников администрации, отставок которых будет добиваться вице-мэр Екатерина Куземка, набравшая аппаратные очки после голосования по Конституции и имеющая возможность ставить условия. Первый чиновник из табели — замглавы города по соцполитике Дмитрий Баранов покинул должность. На очереди (в порядке приоритетности) — вице-мэры Алексей Бубнов и Владимир Боликов, главы Кировского и Орджоникидзевского районов — Александр Лошаков и Роман Кравченко соответственно, начальник кадрового департамента администрации Елена Хазова, а также руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

Новому советнику Высокинского подыскивают место в районе

Новый советник Александра Высокинского, экс-подводник Александр Григорьев в скором времени может занять должность в одном из районов города. «Пока за ним не закреплен четкий функционал, ему ищут применение. Как вариант — стать замом в одном из районов», — передает инсайдер.

Чиновников мэрии Екатеринбурга обманул блогер

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники объезда мэром Александром Высокинским Октябрьского района обратили внимание на странного человека с камерой в руках, который ездил с ними в VIP-автобусе и приставал с вопросами во время осмотра объектов. Только после поездки выяснилось, что это обычный горожанин, вещающий в интернете. «Мы его взяли к себе только по одной причине: все подумали, что это очередное „золотое перо“ [вице-мэра Екатерины] Куземки. Он сделал все, чтобы нам так казалось», — смеются в администрации.

Спикер думы Екатеринбурга ищет замену осужденному депутату…

Руководитель думы Екатеринбурга Игорь Володин ломает голову, кем бы заменить осужденного за взятку депутата Олега Кагилева в думской комиссии по экономическому развитию (которая по регламенту сейчас не может работать — в ней осталось всего три человека). Сложность выбора в кулуарах объясняют тем, что Володину нужно сделать так, чтобы, забирая человека из любой другой комиссии, не ослабить свое влияние в ней. «Да и кто захочет идти в небольшую комиссию», — рассуждают в окружении Володина.

…и вынашивает план мести мэру

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники политических процессов в уральской столице предвкушают начало нового сезона. Особенный интерес депутаты и чиновники питают к обсуждению второй корректировки бюджета и началу формирования финансового документа на 2021 год. По уверениям инсайдеров, оба вопроса станут подножкой мэру. «Но если корректировку в любом случае одобрят, то принятие бюджета будет крайне непростым — даже сложнее, чем в прошлом году, когда пришлось вмешиваться губернатору», — рассказывает источник, отмечая, что это будет местью Володина за отчет Александра Высокинского, который был принят только после того, как мэр обратился к покровителям.

Чиновника из Екатеринбурга перепутали с Мишустиным

Громут (слева) и Мишустин

Начальник правового департамента мэрии Екатеринбурга Александр Громут неожиданно оказался в центре внимания. По корпоративным чатам пересылают картинку, на которой изображены он и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Коллеги Громута обратили внимание на удивительное внешнее сходство управленцев. «Теперь каждый, кто встречает Громута, считает своей обязанностью назвать его Михаилом Владимировичем (так зовут Мишустина — прим. ред.). Он [Громут] пока не обижается и реагирует с юмором», — делятся в коридорах мэрии.

Влиятельный полковник возвращается в Екатеринбург генералом

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Говорят, что в Свердловский главк МВД готов вернуться Константин Строганов — офицер, долгое время возглавлявший управление по борьбе с организованной преступностью в регионе, а позже — ставший фактически начальником уголовного розыска области.

«Сейчас фамилия Строганова находится в списках на согласование и, в перспективе, его готовят на должность [замруководителя свердловского управления —] начальника полиции. А это уже генеральская должность, ее сейчас занимает [Александр] Постовалов», — рассказывают инсайдеры.

Гаффнер разозлил УФСБ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Желание депутата «надо меньше есть» Ильи Гаффнера поиграть с налоговыми органами, записав все доходы на жену и показав в своей декларации оскорбительные 4 копейки дохода на год, вызвало резкое раздражение у силовых структур. Говорят, глава УФСБ Алексей Зиновьев очень заинтересовался биографией депутата и его реальными доходами — поэтому жене парламентария, которая оказалась кормилицей семьи, стоит приготовиться к проверкам.

УСБ взяло под контроль начальника свердловской полиции

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области полковник Валентин Зенков откомандировал своего личного водителя в распоряжении главы областного полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова. В Екатеринбург Мешков приехал одни, без собственного водителя. Поначалу пользовался услугами водителя его предшественника генерала Михаила Бородина, а позже к нему был прикреплен личный шофер, ранее возивший Зенкова. В главке считают, что таким образом через своего бывшего водителя Зенков контролирует каждый шаг начальника.

Экс-прокурора Кургана сватают в мэрию Екатеринбурга

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший прокурор Кургана Вадим Суровцев, который в конце июля вышел на пенсию, в скором времени может быть назначен в администрацию Екатеринбурга. Переговоры об этом ведут покровители экс-силовика, знают во властных структурах. Какую именно должность получит Суровцев, пока не известно.

В полиции Екатеринбурга — массовое заражение COVID-19

По данным источников агентства, почти все работники административной практики ОГИБДД по Екатеринбургу заболели коронавирусом. Также сообщают о многочисленных зараженных в дежурной части УМВД по Екатеринбургу. Работники МВД уверены: это происходит потому, что в зданиях не соблюдается масочный режим, в том числе начальником УМВД по Екатеринбургу Игорем Озеровым. «Единицы надевают защитные маски, Озеров не был замечен вообще в необходимом средстве защиты», — негодуют его подчиненные.

Начальника полиции Екатеринбурга вызвали на ковер из-за хамства

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко попал в неприятную ситуацию. Рассказывают, что на утреннем селекторе 7 августа Швыдченко резко ответил начальнику областной полиции Александру Постовалову, поинтересовавшемуся, почему региональный главк МВД не получил оперативную информацию по одному из происшествий в уральской столице. Швыдченко якобы ответил в духе: «Чего вы на меня наезжаете? У меня все нормально». «После этого [глава ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр] Мешков вызвал Швыдченко на разговор», — рассказал инсайдер.

В ГИБДД Екатеринбурга отставки из-за жалоб на коррупцию…

В ГИБДД Екатеринбурга дикий скандал, закончившийся увольнениями первых лиц управления. Рассказывают, что ряд отставок произошли после того, как оперативникам собственной безопасности стали известны детали коррупционных схем по крышеванию грузоперевозчиков. последние заявили, что готовы опубликовать документы, согласно которым они ежемесячно платили 200 тысяч рублей лицами из числа начальства. По итогам разборок произошли отставки, но уголовные дела не возбуждены. Возможно, только пока.

…, а новый командир полка ДПС ютится в гостинице

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый командир полка ДПС подполковник Александр Беляков начал службу в Екатеринбурге с 1 августа, сменив подполковника Медведева. Приехав в Екатеринбург из Твери, он должен был получить служебное жилье, однако вопрос до сих пор не решен и полицейский живет в гостинице на Московской горке. В такой же ситуации ранее оказался начальник ГИБДД Екатеринбурга подполковник Вадим Буйдалин, которого поселили в гостиницу. Там он накопил приличный долг за проживание и гостиница получала деньги через суд. Буйдалин с середины июня находится на больничном и до сих пор не выздоровел.

Кызласова вынудили отвести удар от «Титановой долины»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отставка генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова с поста генерального директора «Титановой долины» — косвенный признак худшего исхода дела, уверены наблюдатели. «Следует сделать вывод о том, что вина Кызласова с высокой долей вероятности будет доказана, а он сам готов в какой-то мере признать вину. Отставка — способ хотя бы немного вывести из-под удара предприятие», — рассуждают наблюдатели. Вопрос лишь в том, решил он это сделать добровольно или под давлением, подчёркивают они, намекая на то, что у подследственного не так много вариантов что-то сделать добровольно.

Эсеры сторонятся богдановической оппозиционерки

Говорят, что депутат гордумы Богдановича Анна Асанова пытается сблизиться с областным отделением «Справедливой России», чтобы выдвинуться от партии на выборах в свердловское заксобрание. Первоначально эсеры привечали богдановическую оппозиционерку, но после истории с горбольницей Богдановича и навальнистским «Альянсом врачей» пересмотрели свое отношение к Асановой. «Несистемные заигрывания могут стоить Асановой того, что ей не с кем будет идти на выборы», — пояснил URA.RU высокопоставленный источник в региональном отделении партии.

Десантники обиделись на «братьев»-чиновников

Представители боевого братства ВДВ высказывают претензии своим властным товарищам по службе — лидеру свердловских единороссов, депутату Виктору Шептию и его коллеге по заксобранию Виктору Бабенко. По мнению военнослужащих, последние не смогли или не попытались обеспечить частичную отмену ограничений во время празднования Дня ВДВ. «Как в мирное время на броне БТРа кататься — так они всегда за, а как сейчас решить вопросы с ментами — так все спрятались», — негодуют военнослужащие, намекая, что их выдавили из центра города отмечать юбилей «во дворы и на окраины». Десантники намекают, что могут с такими же рвением отнестись к просьбам депутатов в период выборов.

Фан-клуб Ройзмана разочарован позицией блогера

Либеральная тусовка Екатеринбурга, которой близки взгляды экс-мэра Евгения Ройзмана, сильно разочарована поведением блогеров в последние две недели. Дело в том, что он фактически проигнорировал кампанию по возвращению прямых выборов мэра уральской столицы. «Подпись поставил, футболку с призывом выбирать мэра утащил — и все. Информационно никак этот проект не поддержал, хотя мог бы бросить на это ресурсы Эха Москвы или хотя бы своего блога», — шушукаются поклонники Ройзмана.

Уральские политики нервничают из-за охоты

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Говорят, что проверка деятельности госохотинспектора из Тугулыма Александра Ласкина следователями СК РФ может заставить понервничать влиятельных чиновников из Свердловской и Тюменской области. Письмо с обвинением егеря в браконьерстве ушло из Тугулыма на имя президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о проведении доследственной проверки заявленных фактов в региональное управление СК РФ спустили из Москвы. Местные жители рассказывают, что к егерю на охоту приезжали многие известные люди из Свердловской и Тюменской области. Если следователи возбудят уголовное дело, в нем могут появиться и их имена.

Полянин может остановить работу «Областной газеты» из-за поражения в суде

Журналисты «Областной газеты» опасаются, что после очередного проигрыша в суде — «Областная газета» должна обязана вернуть департаменту информационной политики 38 млн. за невыполнение госзадания, средства уже заморожены на счетах — главный редактор Дмитрий Полянин может саботировать работу СМИ. По одной из версий, он намерен заблокировать выпуск официального печатного органа губернатора и законодательного собрания. Сотрудники редакции намекают, что возможностей для этого достаточно — как срывая производственный процесс, так и публикуя материалы, из-за которых Департамент информполитики региона, курирующий издание, будет вынужден останавливать печать тиража.

В УРГЭУ боятся заразного начальства

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Слухмейкеры в Уральском государственном экономическом университете рассказывают о страхах сотрудников этого вуза. Они очень боятся заразиться коронавирусом от кого-то из руководства, которое периодически появляется на рабочем месте с признаками ОРВИ. Больших опасений бы не было, если бы кабинеты вузовских начальников не обрабатывали сотрудники Роспотребнадзора. «Толку, что позавчера все их кабинеты дезинфицировали? Сегодня опять видели машины тех, кто был у нас под подозрением на COVID», — жалуется один из инсайдеров. Он говорит, что сотрудники боятся выходить в коридоры.

Скандальный отец Сергий пострадал из-за любви к Путину

Люди из окружения скандального бывшего схиигумена Сергий, лишенного сана и захватившего Среднеуральский женский монастырь, отмечают, что священник всегда публично заявлял о своей любви к президенту Владимиру Путину. На протяжении многих лет он множество раз мечтал, чтобы президент приехал и посмотрел на его труды — как строится женский монастырь Спорительницы хлебов в Среднеуральске. Говорил так Сергий еще несколько месяцев назад, но, не дождавшись главы государства в гости, внезапно перешел от любви к ненависти.

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