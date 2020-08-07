Планы Мишустина на Дальний Восток пугают элиту

Ожидается, что Михаил Мишустин проведет неделю на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Российская элита ждет от премьера РФ Михаила Мишустина окончательного решения о формате его поездки на Дальний Восток. Ожидается, что его командировка станет главным внутриполитическим событием августа-2020. В политсреде обсуждают варианты того, как Мишустин использует поездку для усиления своего влияния. Выводы наблюдатели готовы сделать, исходя из списка вице-премьеров и министров, которые будут сопровождать премьера.

Объезд дальневосточных регионов для Михаила Мишустина — важнейшее политическое событие года, сообщало ранее URA.RU. Политолог Илдус Ярулин в разговоре с агентством объяснял, что от успеха поездки зависит то, «как будет в дальнейшем рассматриваться фигура Мишустина — в роли технического премьера или серьезного политического игрока».

Дмитрий Медведев дал начало традиции объезжать Дальний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU в кабмине заверил, что командировка федерального чиновника «будет куда масштабнее и интереснее» аналогичной поездки бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева, которую он совершил в 2019 году. Тогда Медведев посвятил Дальнему Востоку два дня — 1 и 2 августа, в течение которых посетил Читу с Южно-Сахалинском (расстояние между ними — 2,2 тысячи км). Поездка Мишустина, как ожидается, займет неделю, и он проделает путь от Анадыря до Благовещенска (расстояние между ними — 3,3 тысячи километров).

В 2019 году Медведева сопровождали вице-премьер Константин Чуйченко (ныне министр юстиции РФ), вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр просвещения Ольга Васильева, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, министр строительства Владимир Якушев и губернаторы регионов округа. В их числе был экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в июле по подозрению в организации убийств.

Вместе с премьером Мишустиным тоже ждут группу федеральных министров, сообщил URA.RU губернатор Магаданской области Сергей Носов. Но, как стало известно агентству, окончательный список участников поездки еще не готов.

Участие Юрия Трутнева в поездке уже подтверждено Фото: Владимир Андреев © URA.RU

URA.RU направило запросы в 24 федеральные структуры. Подтвердили участие в поездке только в пресс-службе полпреда ДФО Юрия Трутнева. В минэкономразвития ответили URA.RU, что необходимость командировки руководителя Максима Решетникова «на данный момент уточняется». В минюсте заявили об отсутствии у министра Константина Чуйченко планов посещать Дальний Восток. Еще в пяти структурах (минвостокразвития, минстрой, МЧС, минэнерго, Ростехнадзор) отказались от комментариев.

От остальных ведомств никакой реакции пока не последовало. В пресс-службе правительства URA.RU ответили, что программа рабочей поездки Михаила Мишустина «находится в стадии формирования».

При этом у министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой на август запланировано мероприятие, которое по срокам может пересечься с поездкой Мишустина на Дальний Восток. С 11 по 13 августа 2020 года в Москве состоится всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России», на открытии которого, согласно анонсу, организаторы ждут их обоих.

Формирование списка участников поездки может вызвать сопротивление среди чиновников, предположил в разговоре с URA.RU политолог Сергей Маркелов.

Эксперт объяснил, что отдельных подчиненных Мишустин может взять с собой для того, чтобы публично и весьма жестко раскритиковать, чтобы упрочить свой статус. «Мишустину нужно укрепить свои позиции и продемонстрировать волю президента Владимира Путина в решении местных проблем. Поэтому для него важно демонстративно принять меры и найти виноватых», — заявил URA.RU Маркелов.

Наблюдателей волнует вопрос о том, заедет ли Михаил Мишустин в Хабаровск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напряжение вокруг грядущей поездки чиновников начало нагнетаться сразу после появления первых слухов о желании Мишустина посетить Дальний Восток. Сначала главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов задался вопросом, поедет ли премьер в протестующий Хабаровский край. Затем telegram-канал «Пул №3» сообщил, что Хабаровска в планах нет. 6 августа Ria Kremlinpool написал, что депутаты Госдумы советуют премьеру все-таки уделить внимание городу, и что до поездки «осталось меньше недели». Политолог Роман Ларионов в разговоре URA.RU описал значимость поездки: «Было бы логично если бы на Дальний Восток поехал даже президент [Владимир Путин]».

С соответствующим вниманием за подготовкой членов правительства к командировке следят жители дальневосточных регионов. Хабаровский политолог Даниил Ермилов в разговоре с URA.RU сообщил, что с приездом чиновников они связывают большие надежды на решение жизненно важных вопросов:

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Кроме того, дальневосточные регионы страдают из-за запретов на ловлю рыбы, которые делают невозможной легальную работу мелких предпринимателей, сообщил Ермилов. Еще одна беда местных жителей — цены на авиаперелеты.

Второй вариант развития событий, который обсуждают собеседники URA.RU в политтусовке, такой: на Дальнем Востоке получится снова увидеть «малое правительство» Мишустина (наиболее близких к нему министров и вице-премьеров). Их премьер будет хвалить, уверен Маркелов: «Делать ставку на одну критику нельзя, поскольку это может стать сигналом об ослаблении кабмина».

Считается, что первая презентация команды премьера состоялась во время июльской командировки членов правительства в Татарстан, которая стала крайне успешной с точки зрения пиара. Тогда кроме вице-премьеров Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука и Дмитрия Чернышенко в двухдневном турне по Татарстану премьера сопровождали семь человек: министры транспорта Евгений Дитрих, промышленности и торговли Денис Мантуров, экономического развития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов, здравоохранения Михаил Мурашко, науки и высшего образования Валерий Фальков, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре с агентством подтвердил, что у Мишустина в правительстве сложился «костяк» министров, которых он понимает и которым доверяет:

«Он берет в поездку тех, с кем ему комфортно, в ком он уверен».

Политолог Роман Ларионов в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что Мишустин выбирает подчиненных для поездки исходя из их компетенций, учитывая большое количество проблем в регионах Дальнего Востока. Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко еще одним существенным фактором формирования списка назвал наличие свободного времени у министров и вице-премьеров.