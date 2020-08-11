27 губернаторов не выполнили поручение Путина. Фамилии

Президент оказался недоволен состоянием школьных столовых в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сделал замечание в адрес 27 губернаторов. Они не выполнили поручение оперативно подготовить школы к переходу на бесплатное горячее питание для младшеклассников. В распоряжении URA.RU оказался список этих субъектов. Трое из губернаторов уже не в первый раз за 2020 год срывает важнейшие поручения Путина.

Во время январского послания Федеральному собранию президент Путин дал поручение ввести бесплатное горячее питание в российских школах для учеников 1-4 классов. При участии федерального бюджета технически готовые школы должны были начать работать по-новому с 1 сентября 2020 года. Крайним сроком был назван 2023 год. 11 августа Владимир Путин вернулся к этой теме на совещании с правительством.

Михаил Мишустин пообещал выделить 22 млрд рублей на горячее питание в школах Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство собирается выделить на организацию питания школьников 22 млрд рублей. Однако в 2020 году получат субсидию только 58 регионов. «В оставшихся субъектах Российской Федерации требование о полной готовности всех школ не выполнено, и, соответственно, средства им пока выделяться не могут», — объявил Мишустин.

Мишустин добавил, что больше 75% школ таких регионов соответствуют нормам, поэтому предложил точечно выделять им средства: «Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы». Владимир Путин согласился с идеей, но его возмутили озвученная статистика по способности школ кормить детей горячими обедами.

«Вроде бы 75 процентов — это много. Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ — вот это много. Вот это много.

И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Для этого прошу и правительство — прежде всего [министр просвещения] Сергей Сергеевич [Кравцов], к вам обращаюсь сейчас, — руководителей регионов Российской Федерации, администрацию, полпредов в регионах провести анализ того, что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта», — заявил президент Путин.

URA.RU удалось выяснить, какие регионы оказались не готовы к выполнению поручения Путина. Источник агентства в правительстве РФ поделился полным списком субъектов:

Алтайский край — губернатор Виктор Томеннко

Архангельская область — губернатор Александр Цыбульский

Астраханская область — губернатор Игорь Бабушкин

Воронежская область — губернатор Александр Гусев

Москва — мэр Сергей Собянин

Иркутская область — врио губернатора Игорь Кобзев

Кабардино-Балкария— глава Казбек Кокок

Калининградская область — губернатор Антон Алиханов

Камчатский край — врио губернатора Владимир Солодов

Карачаево-Черкессия — глава Рашид Темрезов

Новгородская область — губернатор Андрей Никитин

Псковская область — губернатор Михаил Ведерников

Бурятия — глава Алексей Цыденов

Дагестан — глава Владимир Васильев

Ингушетия — глава Махмуд-Али Калиматов

Калмыкия — глава Бату Хасиков

Карелия — глава Артур Парфенчиков

Крым — глава Сергей Аксенов

Северная Осетия — глава Вячеслав Битаров

Ростовская область — губернатор Василий Голубев

Рязанская область — губернатор Николай Любимов

Саратовская область — губернатор Валерий Радаев.

Сахалинская область — губернатор Валерий Лимаренко

Смоленская область — губернатор Алексей Островский

Удмуртия — глава Александр Бречалов

Хабаровский край — врио губернатора Михаил Дегтярев

Ханты-Мансийский автономный округ — губернатор Наталья Комарова

Чечня — глава Рамзан Кадыров.

В распоряжении URA.RU также оказалась справка, подготовленная в июле сотрудниками Роспотребнадзора для Минпросвещения РФ, с детальным описанием ситуации со школьным питанием в ряде регионов. Из нее следует, что в Саратовской области в 19 школьных столовых не хватает посадочных мест для 418 детей. В Хабаровском крае в 80 школах пищеблоки нуждаются в капитальном ремонте (в 12 из них нет необходимых условий для мытья рук). В Архангельской области отсутствуют пищеблоки в 18 школах и не организовано питание для 103 детей. В Дагестане столовых нет в 121 школе, и 15 242 детей обходятся без школьного питания.

В полутысяче школ нет столовых вовсе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источник URA.RU добавил, что не во всех 27 субъектах ситуация одинаково тревожная. Так, по его словам, Москва могла попасть в список, потому что не заявилась на получение субсидий, так как в них не нуждается. А ХМАО, по словам инсайдера в правительстве округа, попал в «черный список» в статусе «ограниченно готового» региона. «Отдельные замечания по этому вопросу были у Роспотребнадзора, но они устраняются, решение в стадии принятия. Сейчас мы находимся в ожидании распоряжения правительства РФ. Можно лишь точно сказать, что заявку регион, конечно же, подавал», — заключил местный собеседник агентства.

Причиной, по которой 462 школы России оказались не готовы к переходу на бесплатное горячее питание, руководитель АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов называет нерасторопность чиновников на местах. «Основная проблема в том, что все это лежит на плечах органов управления образованием в регионах, но у них особых компетенций нет. В этом процессе им мог бы помочь Роспотребнадзор, но они считают, что это не их дело». Эксперт считает, что проблема решаема: «К примеру, можно отпускать детей завтракать или обедать домой и предоставлять их семьям средства на продуктовые наборы. Еще один способ — подвоз горячего питания. Существует практика, когда еда привозится в термосах и раздается детям».

Политолог Дмитрий Солонников считает, что попадание регионов в список аутсайдеров привлечет внимание федерального центра к деятельности региональных чиновников. Руководство страны будет точечно разбираться в причинах неготовности школ «ведь где-то из-за нехватки средств лучше заплатить зарплаты учителям, чем отремонтировать столовую». Но в случае, если будут выявлены недоработки местных властей, проверки могут привести к кадровым решениям, согласился Солонников.

В списке из 27 регионов есть три, которые уже срывали поручения президента в этом году, когда срывали сроки по выплатам премий врачам и медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами: Псковская область, Дагестан и Северная Осетия. Солонников считает, что к этим территориям будет особый подход: «Дело в том, что [губернатор Псковской области] Ведерников не так давно был назначен и остается на хорошем счету. А в регионах Северного Кавказа жизнь построена совершенно по-другому, странно сравнивать их готовность с разными городами-миллионниками».

Журналист агентства отправил запрос в пресс-службы минпросвещения РФ и Роспотребнадзора, ответы пока не поступили.

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