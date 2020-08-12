Четверг проведем в компании известных музыкантов и сценаристов

В четверг узнаем о кинопремьерах и поговорим со сценаристами. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

13 августа, в четверг, отправимся в путешествие по киноиндустрии и миру музыки: посмотрим трейлер первого фильма от популярной группы и пообщаемся со сценаристами, заглянем на крупнейший фестиваль Европы и послушаем джаз. Подробнее — в подборке рекомендаций URA.RU. Время всех событий — уральское (+2 к Москве).

Что сделать до работы?

Британская рок-группа Muse анонсировала выпуск фильма под названием «Simulation Theory» и выпустила трейлер к нему. Режиссером выступил Ланс Дрейк, ранее снявший для коллектива клипы на песни «Dig Down», «Thought Contagion» и «Pressure». Дебют фильма состоится на следующей неделе — ищите цифровой релиз в нашей афише 21 августа! А пока предлагаем посмотреть увлекательный трейлер с отрывками из последнего концерта Muse и фантастическим сюжетом о паранормальных явлениях.

Что сделать в обед?

Крупнейший фестиваль Юго-Восточной Европы EXIT пройдет в сербском городе Нови-Сад с 13 по 16 августа 2020 в крепости Петроварадин. Ежегодно фестиваль посещают более 200 тыс. гостей из 90 стран мира. Фестиваль был признан «Лучшим крупнейшим фестивалем» на премии European Festival Awards. В этом году в лайнап вошли более 30 артистов, среди которых Амели Ленс, Black Coffee, Нина Кравиц, Пауль Калькбреннер, Борис Брейха, Tale Of Us, Робин Шульц, Ofenbach и другие. У фестиваля есть своё телевидение, которое будет транслировать самые крутые выступления.

А еще в обед можно послушать подкаст от создателей «Горько», «Физрука» и «Эпидемии». Три сценариста — Роман Кантор, Николай Куликов и Константин Майер — говорят и шутят о кино. Как устроен пилот «Клана Сопрано»? Откуда легче попасть в киноиндустрию: из КВН, рекламы или киношколы? Может ли «Брат» быть сериалом? Послушать об этом можно в подкасте «Поэпизодный клан» .

Что сделать вечером?

В 22:00 насладиться онлайн-концертом «Летний джаз» . Живописные виды Москвы, танцевальные мелодии и джазовые импровизации в исполнении двукратного обладателя премии Grammy, оперного певца Ильдара Абдразакова и руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.