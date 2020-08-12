Мишустин приготовил Трутневу главное испытание за семь лет

Юрия Трутнева ждет аппаратная борьба на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Поездка премьер-министра РФ Михаила Мишустина по Дальнему Востоку снизит аппаратное влияние вице-премьера — полпреда ДФО Юрия Трутнева. Во время шестидневной командировки глава правительства начнет менять порядки в округе, которые устанавливались при полпреде последние семь лет. Для местных элит это будет сигналом о появлении нового центра силы в регионе. Все усугубляется тем, что Трутнев на время визита Мишустина может уйти на самоизоляцию из-за подозрений в заражении коронавирусом.

Поездка премьера Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, как и прогнозировало URA.RU, будет беспрецедентной по масштабам. Глава правительства пробудет в ДФО шесть дней — с 13 по 18 августа. За это время Мишустин побывает на Чукотке, в Камчатке, Магаданской и Амурской областях. Премьер будет сконцентрирован на решении экономических, а не политических задач, поскольку в его графике нет Хабаровска, сказал URA.RU местный политолог Даниил Ермолин. О скрупулезности готовящейся ревизии говорит и внушительный пул вице-премьеров и министров, которые будут сопровождать премьера:

Вице-премьер Юрий Борисов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Глава минвостокразвития Александр Козлов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Министр энергетики Александр Новак

Министр экономического развития Максим Решетников

Министр финансов Антон Силуанов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Руководители профильных ведомств, все главы субъектов ДФО.

Госслужащих ждет объезд социальных и производственных объектов, встреча с общественностью, совещание по энергетике. Центральным событием станет правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Хабаровский политолог Илдус Ярулин полагает, что на нем будет решаться политическое будущее вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева: «Давно пришло время спросить за выполнение [предыдущих] программ развития ДФО».

Дело в том, что в июне 2020 года Счетная палата фиксировала провал институтов развития Дальнего Востока, деятельность которых «не позволила ускорить развитие и достичь структурных изменений в экономике регионов».

Михаил Мишустин почти неделю проведет на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ожидается, что на комиссии будет поднят вопрос по содержанию важнейшего экономического документа Дальнего Востока — национальной программы развития территории до 2025 года, создание которой курирует Трутнев. Нацпрограмма начала готовиться еще в 2019 году и описывает механизмы ускоренного социально-экономического развития каждого из 11 регионов ДФО. Но в конце июня 2020 года документ был отправлен на корректировку из-за кризиса. Президент Владимир Путин поручал утвердить программу в трехмесячный срок.

«Скорее всего речь пойдет о корректировке или новом варианте программы развития, — сказал URA.RU Илдус Ярулин. ­— Сейчас закладываются новые ориентиры и новая финансовая поддержка для Дальнего Востока. Будут приниматься идеи, что надо сделать, чтобы не размазывать кашу».

Нацпрограмму развития пытаются ввести с 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Местный политолог Даниил Ермолов согласился, что Мишустину может быть важно изменить нацпрограмму в соответствие со своими взглядами на проблематику ДФО: «Будет два варианта: либо Мишустин не станет проводить через жернова программу, которую предлагает Трутнев, либо Мишустин выразит свое мнение насчет документа».

Интересно, что в поездке Мишустина изначально было запланировано участие Трутнева, но оно оказалось под вопросом в последний момент — вечером 12 августа пресс-служба вице-премьера сообщила о подозрениях в заражении политика коронавирусом. Политолог Сергей Маркелов считает, что это играет на руку Трутневу, так как позволяет избежать «прямого столкновения» с Мишустиным, нацелившегося провести масштабную ревизию округа. Дело в том, что за семь лет работы полпредом Трутнев еще не сталкивался с таким пристальным вниманием главы правительства к вверенной ему территории.

К примеру, в 2019 году поездку на Дальний Восток совершал экс-премьер Дмитрий Медведев, но его командировка длилась два дня и затронула лишь Читу и Южно-Сахалинск. А в делегацию вошли всего четыре крупных федеральных чиновника. Аналогичное совещание по развитию ДФО проходило тогда в абсолютно благоприятной обстановке. Министр Александр Козлов на мероприятии говорил об «опережающих темпах» развития дальневосточных центров.

Экс-губернатор Камчатки Владимир Илюхин тогда сообщал о скором возобновлении строительства краевой больницы, которое было заморожено в 2014 году, несмотря на потраченные 1,5 млрд рублей. В реальности же объект сохранился в неизменном виде и стал одним из символов разрухи на Камчатке в недавнем фильме журналиста Юрия Дудя. На совещании Медведева звучали и другие грандиозные замыслы, которые так и остались на бумаге: обнуление налогов на Курильских островах для привлечения инвесторов, снятие ограничений по использованию хабаровских земель, находящихся в введении военных.

Сергей Маркелов считает, что в результате поездки Мишустина на Дальний Восток Трутневу впервые придется делиться своим контролем и влиянием в ДФО. «Безусловно сигнал о том, что команда Трутнева провисает в решении проблем округа, будет дан. Местные элиты будут понимать, что с полпредом надо продолжать дружить, но начнут присматриваться и к Мишустину, так как в случае вмешательства в нацпрограмму кубышку будет держать он», — ответил агентству политолог.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу правительства, ответ пока не поступил.