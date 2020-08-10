Мишустин посетит четыре региона в поездке по Дальнему Востоку

Председатель правительства Михаил Мишустин выделит в своем графике шесть дней на поездку по Дальнему Востоку. Командировка премьера начнется с посещения Анадыря (Чукотка) в четверг 13 августа, сообщил местный telegram-канал «Недебри».
14 августа Мишустин проведет в Камчатском крае совещание по социальным проблемам региона и вопросам рыбной отрасли, пишет другой telegram-канал «Рыбфронт». Согласно сообщению, затем премьер планирует добраться до Магадана и Амурской области. В последнем регионе глава правительства якобы соберет комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которую возглавляет вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Хабаровский край, где месяц продолжаются митинги из-за ареста и отставки экс-губернатора Сергея Фургала, в графике Мишустина не упоминается. При этом у главы правительства остаются свободными выходные дни 15—16 августа.
Ранее считалось, что поездка Мишустина на Дальний Восток может значительно увеличить его влияние. Однако без посещения Хабаровска она перестает быть политической, сказал URA.RU политолог Дмитрий Журавлев. «Если он приедет в Хабаровск, есть огромный риск, что народ выплеснет на него весь негатив. Тогда будет нанесен урон и его авторитету, и авторитету власти, как института», — сказал эксперт. Зато другие регионы, попавшие в график премьера, получили шанс решить свои наболевшие проблемы, отметил Журавлев.
URA.RU направило запрос в пресс-службу главы правительства, ответ пока не поступил.