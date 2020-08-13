Тюменские инсайды: Алекперову нажаловались на регион

Обычно на этом месте — веселый мем, но сегодня — фото из Белоруссии. Пусть между Тюменью и Минском расстояние более 2800 км, но ментально белорусы — наши братья, и мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела в их стране Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Тюменцы на этой неделе привлекали внимание Москвы. Губернатор Александр Моор заработал политические очки своей онлайн-конференцией. Владелец «Лукойла» Вагит Алекперов отправил в Тюмень проверку из-за жалобы уволенного сотрудника. Регион проверяет и руководство «Единой России».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Москва заметила старания губернатора Моора

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменском правительстве шепчутся, что глава региона Александр Моор усилится в рейтинге губернаторов. Несколько онлайн-конференций, которые Моор провел за последние пару недель, дали положительный результат. Уровень доверия тюменцев к главе региона вырос, и в российском правительстве это заметили. «Тюменская школа чиновников, в принципе, считается одной из лучших в стране. Она воспитала немало грамотных управленцев. Последние решения Моора по коронавирусу и онлайн-конференции сделали его ближе к народу», — сообщают инсайдеры.

Тюменские силовики взяли под контроль белорусскую диаспору

Знающие люди поговаривают, что после начала протестов в Белоруссии, тюменские силовики предупредили представителей белорусской диаспоры, что в Тюмени повторять акции не надо. «Им объяснили, что в Тюменской области тоже не в восторге от методов работы белорусских силовиков, но попросили воздержаться от акций поддержки. В том числе, в соцсетях. Для того, чтобы не раскачивать ситуацию», — утверждают слухмейкеры.

«Единая Россия» устроила ревизию в тюменских муниципалитетах

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам инсайдеров, тюменское руководство «Единой России» решило перед выборами проверить, как идут дела с подготовкой к выборам на местах, в муниципалитетах. Но оказалось, что там их не ждут. Среди рядовых единороссов контроль и повышенное внимание со стороны партийной верхушки вызвали большое недовольство. «Партийцам старой закалки не понравилось внимание со стороны центра. Там считают, что знают, как провести грамотную политическую кампанию без советов со стороны», — ехидничают слухачи.

Алекперов устроил проверку в тюменском офисе «Лукойла»

Говорят, что в тюменский офис «Лукойла» нагрянула неожиданная проверка из Москвы, которую туда отправил якобы лично глава компании Вагит Алекперов. Поводом для этого послужило письмо уволенного сотрудника, который пожаловался руководству на то, что офис нефтяной компании в Тюмени работает не так, как надо.

«Перед увольнением сотрудник отправил письмо генеральному директору ООО „ЛУКОЙЛ — Инжиниринг“ письмо, в котором высказал все претензии. В итоге руководством было принято решение направить туда проверку, которая выявила ряд нарушений. В том числе, в части соблюдения требований карантина», — добавляет источник.

С тюменского рынка может уйти крупный застройщик

Фото: Илья Московец © URA.RU

Источники в правоохранительных структурах сообщают, что в одной из крупных строительных компаний Тюмени началась доследственная проверка по факту многомиллионных хищений. Якобы у силовиков появилась информация о том, что в этом замешаны топ-менеджеры застройщика. Инсайдеры сообщают, что повышенное внимание к компании со стороны следователей может обернуться для нее крахом. «Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении менеджеров. Из-за этого застройщик может попросту уйти с рынка. Судимые менеджеры не могут управлять строительными компаниями. Это идет в разрез с российским законодательством», — сообщает слухмейкер.

В Тюмени снова запустят парк аттракционов

Инсайдеры сообщают, что в Тюмени снова запустят парк аттракционов на Цветном бульваре, который простаивает с марта. Якобы если этого не сделать сейчас, то его владельцы обанкротятся, и тогда город вообще рискует без него остаться. «Счет упущенной из-за пандемии выгоды идет уже на миллионы. Бизнесмены не раз ходили и в городскую, и в областную администрацию с просьбой разрешить им открыться, но постоянно получали отказ. Видимо, в конце концов их услышали», — сообщают слухмейкеры.

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