Пумпянский придумал, как получить главный актив Екатеринбурга

Холдинг Дмитрия Пумпянского — один из претендентов на концессию «Гортранса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа «Синара» (владелец — миллиардер Дмитрий Пумпянский) заключила договор с «Уралвагонзаводом» на производство трамваев для Екатеринбурга. Таким образом, компания, конкурирующая с «Трансмашхолдингом» за концессию МУП «Гортранс», выполнила одно из главных условий свердловских властей — чтобы производство было местным. Планы холдинга в интервью URA.RU озвучил основной переговорщик по сделке, вице-президент АО «Синара — Транспортные машины» Юрий Осинцев.

— Транспортные концессии в России нельзя назвать распространенной практикой. Это объясняют, например, тем, что концессионер тратит много ресурсов и времени, а конечная выгода, окупаемость вложений неочевидны. Чем объясняется намерение «Синары» взяться за концессию «Гортранса» Екатеринбурга?

Компания-концессионер станет монополистом на рынке общественного транспорта на ближайшие 20 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Во-первых, для Группы Синара Екатеринбург — это домашний регион, поэтому есть желание сделать его более комфортным для горожан. Во-вторых, «Синара» имеет большой опыт производства современных машин, которые управляются электричеством — это, например, электропоезд «Ласточка», производящийся на заводе «Уральские локомотивы». Наши компетенции в сфере машиностроения позволяют нам создавать и современный городской транспорт — трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда метро.

— В кулуарах часто говорят о том, что опыт реализации концессий — одно из преимуществ участника конкурса. У «Синары» он есть? Реализует ли компания аналогичные проекты в других городах?

— В настоящий момент в России реализовано одно концессионное соглашение по электротранспорту — это трамвайная линия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Здесь была полностью обновлена инфраструктура, был пущен современный скоростной низкопольный трамвай, разработаны специальные тарифные меню. Как следствие, пассажиропоток на этом направлении вырос более чем в два раза. Активное участие в реализации этого проекта принимали специалисты ООО «Региональные концессионные компании» (РКК), с которым у нас создано совместное предприятие «Синара — Городские транспортные решения».

Второе в РФ концессионное соглашение сейчас так же реализуется в Санкт-Петербурге — трамвайная линия «метро Купчино — Шушары — Славянка». Группа Синара является участником концессии, выступит поставщиком подвижного состава и будет осуществлять его обслуживание по контрактам жизненного цикла. Поэтому можно сказать, что у нас уникальные для России компетенции по реализации концессионных соглашений.

— Ранее источники агентства сообщали, что во время переговоров с властями представители «Синары» озвучивали, что земля под трамвайными путями должна быть передана компании (в то время как конкурент — «Трансмашхолдинг» — якобы готов отказаться от этого). Для чего это нужно?

— В соответствии с законом о концессиях предоставление инвестору земельных участков, необходимых для создания, реконструкции, эксплуатации объекта концессионного соглашения, обязательно и является одной из ключевых обязанностей концедента. Концессионер неизбежно будет использовать земельные участки — например, при реконструкции или обособлении трамвайных путей, при модернизации остановок транспорта — и его право на это использование должно быть официально закреплено. Конкурсные процедуры могут стартовать без оформления земельных участков, но при заключении договора концессии передача их концессионеру неизбежна.

Концессионеру достанется часть городской земли — под трамвайными путями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Земельные участки всегда будут находиться в собственности города и арендоваться инвестором за отдельную плату, а разместить на них можно будет только объекты городского хозяйства. Поэтому данное условие действительно является обязательным, но при этом выгодным для обеих сторон и к тому же способным сделать процесс модернизации системы общественного транспорта более эффективным.

— Как вы оценили бы ход переговоров с областным минтрансом и мэрией? Сообщалось, что для урегулирования неких противоречий с чиновниками «Синаре» даже пришлось привлекать дополнительного переговорщика из Санкт-Петербурга.

— В 2018 году Группа Синара подписала с администрацией Екатеринбурга и правительством Свердловской области тройственное соглашение о сотрудничестве в сфере общественного электротранспорта Екатеринбурга. В рамках соглашения стороны взаимодействуют, и мы заинтересованы в участии в конкурсе. Руководитель «Синара-Городские транспортные решения» Евгений Васильев подключился к работе с региональными властями во всех городах, где планируется работа компании — это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Нижний Новгород, Уфа.

— С вашей стороны есть понимание, когда должна завершиться подготовка аукциона и проведены сами торги по концессии?

Предполагается, что конкурс по концессии «Гортранса» пройдет до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Нами совместно с администрацией города подготовлена и проведена большая работа. В этом году должна закончиться подготовка нормативной базы, оформление и регистрация предмета концессии. Предполагаем также, что в этом году администрация подготовит проект документации для объявления открытого конкурса на концессию. Представители мэрии озвучивали сентябрь в качестве возможного срока старта конкурсных процедур.

— Если «Синара» в итоге заключит концессионное соглашение с мэрией Екатеринбурга, каким образом будет обновляться подвижной состав трамвайной линии? Это будет местное предприятие (к примеру, «Уралтрансмаш») или же вагоны предполагается поставлять из другого региона (например, силами «Вагонмаша»)? Насколько я понимаю, при выборе концессионера власти будут обращать внимание и на это.

Так выглядят трамваи, которая «Синара» планирует поставлять в Санкт-Петербург. Возможно, нечто подобное будет и в Екатеринбурге Фото: пресс-служба группы «Синара»

— По итогам принятия стратегии внедрения новой маршрутной сети город объявит требования к подвижному составу для каждого маршрута. Группа Синара планирует максимально сотрудничать с местными предприятиями — в частности, у нас действует соответствующее соглашение с «Уралвагонзаводом».

— В мэрии не так давно сообщили, что концессия будет распространяться не только на трамваи и троллейбусы, но и на автобусы. Среди предпринимателей уже идут разговоры, что частные перевозчики покинут рынок, а их место займет монополист-концессионер. Насколько справедлив такой прогноз?

— Мы совершенно точно не будем повторять опыт Твери, где все частные перевозчики просто лишились возможности работать. Но есть большая вероятность, что в случае победы в концессии наших конкурентов тверской сценарий повторится и в Екатеринбурге. По нашему мнению, в новой маршрутной сети Екатеринбурга должны действовать и муниципальные, и коммерческие перевозчики. Сейчас основная проблема автобусного движения в городе заключается в большом количестве дублирующих маршрутов, причем они дублируют не только магистральные трамвайные линии, но и маршруты традиционного автобуса большого класса.

Сегодня автобусов большого класса немного: у муниципальных предприятий их чуть больше 200, и примерно столько же — у коммерческих перевозчиков. По оценкам экспертов, которые разрабатывают маршрутную сеть, таких автобусов должно быть значительно больше. Соответственно, в городе должно произойти обновление автопарка, причем как у городских, так и у коммерческих перевозчиков.

В «Синаре» заявляют об отсутствии планов на монополизацию автобусного рынка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Весной стало известно, что в планах у «Синары» — создание собственного автобусного перевозчика и участие в конкурсе на перевозку пассажиров уже в начале следующего года. В какой стадии сейчас находится реализация этой задумки?

— От города поступало предложение по участию в концессии автобусного транспорта. «Синара», в свою очередь, предложила создать эталонного автобусного перевозчика на пять самых убыточных маршрутов для отработки модели перехода на оплату по брутто-контрактам. Но этот проект принят не был, соответственно, пока создание автобусного перевозчика не планируется.

— По оценке «Синары», какой объем вложений потребуется от инвестора?

— Примерно можно сказать, что реализация проекта в городе-миллионнике обойдется в среднем в 35—40 млрд рублей (соответственно, в десяти городах — 350—400 млрд рублей), — это что касается электротранспорта. А на модернизацию всего городского парка в Екатеринбурге (с учетом перспективного развития), необходимо закладывать около 100 млрд рублей. Речь в том числе идет о закупке новых автобусов, строительстве новых скоростных трамвайных линий в районы Академический, Солнечный, проектируемый Новокольцовский. Речь идет не только о вложениях инвестора, но и тратах из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Холдинг Пумпянского оценивает объем необходимых вложений в транспорт Екатеринбурга в более чем 100 миллиардов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Если «Синара» получит концессию, когда горожане получат новые трамваи, троллейбусы и автобусы?

— В соответствии с нашим проектом поставки новых трамваев запланированы начиная с 2022 года, троллейбусов — с 2021 года. Однако точные сроки поставки будут зависеть от города, который в конкурсной документации четко распишет этапы обновления подвижного состава и модернизации инфраструктуры — ведь новый современный трамвай не должен ходить по старым рельсам. В соответствии с этапами обновления инфраструктуры на нее будет приходить и новый подвижной состав.

— Как в таком случае изменятся тарифы? В мэрии убеждены, что, поскольку транспорт перейдет в руки частной компании, за этим неизбежно последует увеличение стоимости проезда.

— Регулируемый тариф определяет городская администрация, согласовывает с РЭК [Региональной энергетической комиссией]. Тариф будет указан в условиях конкурса, победитель концессии будет обязан его соблюдать.