Условие «Синары» отдалило компанию от получения монополии на транспорт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стала известна причина, по которой одно из крупнейших предприятий Екатеринбурга — ЕМУП «Гортранс» — будет передано в концессию не «Синаре», а московскому «Трансмашхолдингу» (ключевые бенефициары — топ-менеджеры УГМК). Несколько источников URA.RU в городской администрации сообщили, что в ходе переговоров по подготовке сделки представитель холдинга объявил о претензии на городскую землю, что вызвало недовольство в «сером доме».

«Представитель „Синары“, участвовавший в недавнем совещании, заявил, что компания возьмет городской транспорт в концессию только в том случае, если администрация проведет межевание земли под трамвайными путями и передаст ее холдингу. В ответ на вопрос, что будет с этой землей потом, кто за нее будет отвечать, юрист сказал, что „Синара“ будет платить мэрии деньги за уборку снега, мусора и благоустройство этих участков. Естественно, это вызвало возмущение», — поделился собеседник агентства.

По словам другого источника, второй претендент на концессию — «Трансмашхолдинг» (основные лица — совладелец компании, президент УГМК Искандер Махмудов и президент ТМХ, член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) — подобных условий не выдвигал. «Они сказали, что работают в других городах без всякого межевания — им это не нужно. Поэтому проект концессии, скорее всего, будет оформляться под ТМХ. К тому же у них уже есть собственное производство вагонов для трамваев, а у [владельца „Синары“ Дмитрия] Пумпянского — только проекты», — объяснил инсайдер.

Еще один собеседник агентства в мэрии Екатеринбурга отметил, что, если чиновникам придется межевать земли под трамвайными путями, то процедура может занять около года, и в таком случае сроки подготовки концессии могут сдвинуться на конец 2021 года. «Это не входит в наши планы. Есть понимание, что сделка должна состояться уже в начале следующего года», — поделился он.

Сотрудников мэрии, курирующих подготовку сделки, также смущает то, как «Синара» в целом ведет себя в переговорах. «Они считают, что, заручившись поддержкой резиденции губернатора, могут давать нам указания, открывать двери с ноги», — описал ситуацию городской чиновник. По данным URA.RU, одним из ключевых лоббистов холдинга является вице-губернатор Сергей Швиндт, курирующий строительство. «С тем, что Швиндт пролоббировал для „Синары“ реконструкцию „Центрального стадиона“ к Чемпионату мира [по футболу], все давно смирились. Но сейчас получается аналогичная история, и к Швиндту, и „Синаре“ возникает обоснованная претензия: сколько можно?» — рассказывает информированный областной чиновник.

В пресс-службу «Синары» и мэрии Екатеринбурга направлены вопросы. На момент публикации ответы на них не поступили. Получить комментарий Сергея Швиндта оперативно так же не удалось.

Как писало URA.RU, переговоры о концессии «Гортранса» ведутся с прошлого года. Предполагается, что победитель конкурса заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых инвестирует в развитие общественного транспорта (трамваев, автобусов и троллейбусов), получая взамен прибыль с перевозок. По примерным подсчетам, сумма сделки может достигать 40-50 миллиардов рублей. В июле мэр Александр Высокинский, пользуясь политическим затишьем в городе, поручил ускорить подготовку концессии.