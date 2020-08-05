Ранее Евгений Куйвашев (слева) поставил Дмитрию Пумпянскому условие Фото: Анна Майорова © URA.RU

Соглашение о передаче в концессию ЕМУП «Гортранс» (крупнейшее по числу работников предприятие Екатеринбурга) с большой долей вероятности будет подписано с московским «Трансмашхолдингом», а не группой «Синара», чьи шансы ранее оценивались как высокие. По информации URA.RU, это связано с тем, что компания отказалась строить совместное трамвайное производство с екатеринбургским «Уралтрансмашем», о чем просил губернатор Евгений Куйвашев.

«[Владельцу ГК „Синара“ Дмитрию] Пумпянскому поставили условие: холдинг получит „Гортранс“ в концессию, если заключит контракт на производство трамваев с „Уралтрансмашем“ (на 86,8% принадлежит „Уралвагонзаводу“), но в итоге он не пошел на это условие», — рассказал инсайдер, имея в виду июльскую сделку «Синары». Компания приобрела долю в 49% в «Вагонмаше» (51% владеет чешский машиностроительный концерн Skoda Transportation), расположенном в Санкт-Петербурге.

При этом «Трансмашхолдинг» (основные акционеры — совладелец компании, президент УГМК Искандер Махмудов и президент ТМХ, член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) — главный конкурент «Синары» за концессию — согласился подписать контракт с «Уралвагонзаводом». Об этом директор УВЗ Александр Потапов, по данным источников, отчитался на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым 10 июля, сообщают источники. В пресс-службе «Уралвагонзавода» отказались комментировать эту информацию.

В «Синару» и «Трансмашхолдинг» направлены запросы на комментарий. На момент публикации ответы на них не поступили.

Как писало URA.RU, переговоры о концессии «Гортранса» ведутся с прошлого года. Предполагается, что победитель конкурса заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых будет инвестировать в развитие общественного транспорта (трамваев, автобусов и троллейбусов), получая взамен прибыль с перевозок. По примерным подсчетам, сумма сделки может достигать 40-50 миллиардов рублей. Ранее руководство «Синары», ощущая падение шансов на концессию, заменило переговорщика с областными и городскими властями.