Дмитрий Пумпянский сменил переговорщика по концессии «Гортранса» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Промышленный холдинг «Синара» (принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) вернул первенство в споре с «Трансмашхолдингом» (ТМХ) за концессию крупнейшего по числу сотрудников предприятия Екатеринбурга — ЕМУП «Гортранс». Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ходом переговоров. По предположению собеседников агентства, отчасти это может быть связано со сменой переговорщика — в уральскую столицу прибыл специалист из Санкт-Петербурга.

«Если до этого предполагалось, что поезд „Синары“ ушел и концессия достанется ТМХ, то сейчас ситуация поменялась, и проект соглашения, скорее всего, будет готовиться под них. Они [„Синара“] для дальнейшего общения с мэрией и [свердловским] правительством привлекли нового специалиста, который помогал готовить единственную в стране трамвайную концессию (речь идет о соглашении „Транспортной концессионной компании“ с властями в Санкт-Петербурга от 2016 года — прим. ред.). Его уже со всеми познакомили, он входит в курс дела», — описал ситуацию инсайдер. По словам другого источника, на этой неделе должен пройти следующий раунд переговоров с участием чиновников и заинтересованных сторон.

Ранее URA.RU писало, что «Синара» может отказаться от услуг вице-президента «Синара-транспортные машины» Юрия Осинцева, который, по словам инсайдеров, в статусе главного переговорщика не сумел выстроить должной коммуникации с органами власти. «Приход нового специалиста вовсе не означает, что Осинцев отойдет на второй план. Просто ему прислали подмогу», — уверяют в кулуарах.

Уточнить фамилию нового переговорщика от «Синары» в пресс-службе компании на момент публикации не удалось. Представитель мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян подчеркнула, что концессионер определится только по итогам конкурса, как того требует законодательство.

Переговоры о концессии «Гортранса» ведутся с прошлого года. Предполагается, что победитель конкурса заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых инвестирует в развитие общественного транспорта (трамваев, автобусов и троллейбусов), получая взамен прибыль с перевозок. По примерным подсчетам, сумма сделки может достигать 40-50 миллиардов рублей. Помимо «Синары», на сделку претендует, «Трансмашхолдинг» (основные акционеры — совладелец компании, президент УГМК Искандер Махмудов и президент ТМХ, член совета директоров УГМК Андрей Бокарев).