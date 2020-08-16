Уральские меценаты подарили челябинцам новые скорые и реанимобили

Общая стоимость партии составляет 57 млн рублей Фото: пресс-служба РМК

Благотворительный фонд Русской медной компании (АО «РМК») 14 августа передал минздраву Челябинской области 12 современных автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit. два реанимобиля и 10 «обычных» скорых приняли медики, приехавшие в Челябинск из городов и районов Южного Урала. В церемонии передачи участвовали председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина, супруга главы региона Ирина Текслер и первый первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Все скорые пришли в область полностью укомплектованными. В каждой — специальные чемоданчики с препаратами, кардиографы, носилки, теплые медицинские пледы, дефибрилляторы, устройства для подачи кислорода и так далее.

Татьяна Алтушкина (справа) передала машины Ирине Текслер (в центре) и первому вице-губернатору Ирине Гехт Фото: пресс-служба РМК

«Нам досталась одна из скорых, принимать ее со мной приехала наш фельдшер. Сама машина компактней имеющихся, при этом внутри все сделано, что называется, под руку. Плюс кондиционер, зимний пакет, экономичный дизель», — говорит URA.RU главврач районной больницы в Варне Евгений Слинкин. «Это, по сути, автономный модуль, позволяющий добраться до пациента и сохранить ему жизнь. Такой реанимобиль — квинтэссенция того, что может создать для этого человеческий разум», — описывает пополнение автопарка главврач кыштымской больницы Игорь Усков.

Сегодня в Челябинской области работают более 400 машин скорой помощи. «Качество автопарка службы „03“ и темпы его обновления критичны для спасения людей. За два года мы вдвое сократили долю скорых, эксплуатируемых более пяти лет, с 40% до 20%. И вот еще очень важные 12 автомобилей области подарила РМК. С самой современной, а не просто укладывающейся в стандарты „начинкой“ немецкого производства. Это просто праздник», — поясняет первый замминистра здравоохранения области Виктория Сахарова.

«Самое современное оборудование позволяет комфортно и для врачей, и для пациентов добраться до больницы», — считает первый вице-губернатор Ирина Гехт. Фото: пресс-служба РМК

Областному центру достанется лишь одна машиина. Остальные получат отдаленные муниципалитеты и сельские территории. Это Чесменский, Сосновский и Кунашакский районы, Юрюзань, Катав-Ивановск, Юрюзань, Аша, Нязепетровск. Реанимобили отправят в Коркино и Кыштым

«Сегодня мы получаем помощь от Благотворительного фонда РМК, которую представляет председатель Попечительского совета фонда Татьяна Алтушкина. Благодаря правительственным программам и решению губернатора мы уже получили 60 автомобилей, и эта техника нам очень нужна. Я очень рада за медиков и водителей, которые будут на них работать, а также за людей, которые будут получить своевременную медицинскую помощь», — сказала приехавшая на церемонию супруга главы региона Ирина Текслер.

Благотворительный фонд РМК создан в 2005 году по инициативе основателя компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны. За это время поддержку фонда получили более 267 тысяч человек, а расходы на это приблизились к 2 млрд рублей.

Два реанимобиля предназначены для малых городов области Фото: пресс-служба РМК

РМК не впервые оказывает поддержку челябинскому здравоохранению. Во время острой фазы пандемии COVID-19 компания закупила бесконтактные термометры и миллионы средств индивидуальной защиты для медработников. Также для сокращения дефицита масок в регионе РМК передала области современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок. Совместно с другими промышленниками для Челябинской и Свердловской областей были приобретены 100 импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Также многодетные семьи и нуждающиеся южноуральцы получили от Благотворительного фонда РМК более 44 тысяч продуктовых наборов. Теперь дошло дело до медицинских спецавтомобилей.

Новенькие скорые — лишь часть помощи благотворителей РМК для Челябинской области Фото: пресс-служба РМК

«Персонал скорой помощи работает на передовой. От наличия машин, их надежности и оснащения зависит своевременность и качество медицинской помощи. Текущий год отчетливо показал, насколько это важно. Мы все благодарны медикам за ежедневный героический труд. Пусть эта техника помогает вам в работе», — сказала приехавшая в Челябинск Татьяна Алтушкина.

На линию подаренные РМК машины выйдут в течение недели. После того, как их поставят на баланс лечебных учреждений и освоят водители и бригады медиков.