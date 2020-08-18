Четыре губернатора уйдут в отставку этой осенью. ФАМИЛИИ

Власти необходима ротация губернаторов, чтобы избежать проблем в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После осенних выборов-2020 четырех российских губернаторов ждет отставка, сообщил URA.RU источник в федеральной власти. Ротация коснется глав регионов, антирейтинг которых отрицательно сказался на ходе голосования по поправкам в Конституцию. Смысл перестановок в том, чтобы не допустить аналогичной проблемы во время выборов в Госдуму в 2021 году.

По словам инсайдера, в первую очередь речь идет о главе Красноярского края Александре Уссе. В ноябре 2019 года, писало РБК, он попал в топ-5 кремлевского антирейтинга губернаторов по уровню доверия из-за случившихся в регионе стихийных бедствий. Тогда, общаясь с жителями затопленного Канска, чиновник в грубой форме ответил одной из пострадавших: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» В 2020 году новым ударом по позициям Усса стал разлив топлива в Норильске, о котором глава узнал из соцсетей.

Природные и техногенные катастрофы привели к падению рейтинга Александра Усса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После голосования по поправкам в Конституцию источники URA.RU сообщали, что Усса ждут разбирательства из-за того, что его высокий антирейтинг отразился на результатах плебисцита (поддержка изменений в крае была ниже среднероссийской — 70,1%). Сейчас собеседник агентства говорит о новой угрозе, которая ведет к отставке Усса после Единого дня голосования (13 сентября): «Отношение жителей края к главе может вновь отразиться на федеральных инициативах в 2021 году — когда будут выборы в Госдуму. Эту проблему необходимо закрыть так скоро, чтобы новое руководство региона смогло подготовить территорию к кампании». Оперативно получить комментарий в пресс-службе губернатора Красноярского края агентству не удалось, туда направлен запрос.

Политолог Александр Асафов подтвердил, что Александр Усс — один из главных претендентов на отставку среди действующих губернаторов: «Разлив топлива в Норильске — это пример техногенной катастрофы из-за многолетней халатности. Очевидны вина и ошибки главы региона. С учетом остальных обстоятельств он попадает в группу риска». Важно отметить, что главы остальных регионов, которые попадали в топ-5 кремлевского антирейтинга с Александром Уссом, уже покинули свои должности: Игорь Орлов (Архангельская область), Александр Левинталь (Еврейская АО), Сергей Левченко (Иркутская область), Сергей Гапликов (Коми).

Сергей Морозов занимает пост губернатора с 2005 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще один герой кремлевских антирейтингов — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, занимающий пост с 2005 года. В мае 2019 года он попал в десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей. Во время голосования по Конституции Ульяновская область по результатам не дотянула до нормы по явке. Считается, что для субъектов был установлен стандарт от 60% до 70%, но власти региона смогли мотивировать на участие в плебисците только 54,3% населения.

Источник агентства полагает, что вероятность досрочной отставки Морозова высока потому, что срок его полномочий итак истекает уже в 2021 году. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU подтвердил, что отставка Морозова назрела, но у федерального центра могут возникнуть трудности с поиском замены.

«Можно вспомнить, как в Ульяновской области проходили различные протесты КПРФ. Они отличались от других субъектов своими масштабами, там ярко выраженная политическая напряженность. Коммунисты могут этим воспользоваться в 2021 году. Очевидно, что они будут делать ставку на этот регион, — ответил Солонников агентству.

«Проблема в том, что финансово-промышленные группы, которые могли бы предложить своего ставленника в Ульяновскую область, не проявляют интереса к региону. А губернатор без яркой позиции и финансовой поддержки может оказаться проигрышным вариантом», — добавил эксперт. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ульяновского губернатора не удалось, туда направлен запрос.

Томский губернатор обвинил самих медиков в том, что они заражаются коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В группе риске находится и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, говорит политолог Александр Асафов. Регион на голосовании по Конституции показал один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования (34,1% голосов против поправок) и 81 место по явке (44,6%). Со статистикой коррелируются данные рейтингов главы региона, занимающего пост с 2012 года. В последнем рейтинге влияния глав субъектов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) чиновник занял 79 место, опустившись за месяц на 3 строчки.

Кроме того, перед голосованием по Конституции Жвачкин три месяца не покидал топ-3 губернаторов по количеству негативных упоминаний в соцсетях, сообщал Центр политической конъюнктуры (ЦПК). К примеру, недоумение общественности вызвало июньское выступление Жвачкина, в котором он обвинил врачей в том, что они заражаются коронавирусом из-за «собственной беспечности», и поставил под сомнение целесообразность дополнительных выплат таким медикам. Получить комментарий в пресс-службе томского губернатора не удалось, агентство направило туда запрос.

Не лучше дела обстоят у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (член ЛДПР), который провалил явку на голосовании по Конституции — 52,68%. В рейтингах различных аналитических центров он обитает на самом дне: 82 место в «Национальном рейтинге» и 83 мество в рейтинге АПЭК. К тому же, Сипягин не располагает любовью владимирцев в соцсетях — в августе ЦПК поставил чиновника на 6 место по уровню критики со стороны пользователей.

Дмитрий Солонников не видит проблем для федерального центра в том, чтобы снять Сипягина с должности уже этой осенью, даже несмотря на недавний скандал с отставкой другого либерал-демократа — главы Хабаровского края Сергея Фургала. Политолог полагает, что для нивелирования конфликта достаточно предложить Сипягину хорошую должность: «Если он уйдет на повышение, то с ЛДПР можно будет договориться. Тем более она не очень-то хорошо справляется с минимизацией протестов в Хабаровске». Получить комментарий в пресс-службе владимирского губернатора не удалось, журналист агентства направил туда запрос.

В грядущую ротацию губернаторов не верит политолог Фирдус Алиев. В разговоре с URA.RU он сказал, что 2021 будет перенасыщен избирательными кампаниями (кроме голосования за кандидатов в Госдуму пройдут выборы губернаторов и областных депутатов), поэтому «сознательно увеличивать зону турбулентности неразумно».