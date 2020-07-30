Кремль начал проверки по итогам голосования за Конституцию

Федеральный центр изменил принцип разбора полетов с регионами Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Кремль разбирается с регионами по итогам голосования по Конституции. Под данным источников URA.RU, принцип неудовлетворенности федерального центра необычен. Вопросы вызвали не территории, собравшие наименьший процент голосов «за», как это бывает обычно на федеральных выборах. Вместо этого Кремль применил к регионам индивидуальный подход.

Как стало известно URA.RU от источника в федеральных органах власти, проверки прошли в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и Центральном федерального округе (ЦФО). В этих округах вопросы возникли к Тамбовской (за поправки проголосовало 87,41%), Брянской (85,81%) и Псковской областям (78,69%), а также Санкт-Петербургу (77,66%). Результат голосования за поправки в этих регионах выше среднероссийского (77,92%) или равен ему. При этом для регионов Северо-Кавказского федерального округа, где процент лоялистского голосования традиционно высок, было сделано исключение — эти регионы федеральным проверкам не подверглись.

Вызывают вопросы результаты голосования в двух федеральных округах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе правительства Брянской областей отказались отвечать на вопросы агентства и переадресовали их в региональную избирательную комиссию (запрос отправлен — ответ пока не поступил). Также запросы направлены в пресс-службы правительств Санкт-Петербурга, Тамбовской и Псковской областей — ответы на них на момент публикации не поступили.

По словам доктора политических наук Сергея Черняховского, перед голосованием по Конституции центр транслировал регионам четкую установку: «Нельзя было завышать показатели, нужна была чистая победа». Политолог прогнозирует, что по результатам проверок в регионах федеральная власть сделает для себя выводы — чего ждать от каждого руководителя на местах. «Эти выводы могут повлиять на кадровые решения. Если у человека уже были накоплены отрицательные баллы, то по нему встанет вопрос. Если их почти нет, то его на первый раз простят», — отметил политолог.

По итогам проверок могут произойти кадровые перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам другого источника агентства, разбирательства ждут также губернаторов, которые свой высокий антирейтинг перенесли на результаты голосования по Конституции: «Неплохо, если у Свердловской области 73 место по голосованию „за“ поправки. Плохо, когда личный антирейтинг главы региона сказывается на федеральных инициативах. Так произошло, например, в Ненецком автономном округе (врио губернатора Юрий Бездудный) и Красноярском крае (губернатор Александр Усс)».

Июньский рейтинг влияния губернаторов, подготовленный Агентством политических и экономических и коммуникаций (АПЭК), подтверждает: оба главы региона стремительно набирают антирейтинг. Бездудный по итогам июня упал с 64-го на 74-е место — авторы рейтинга объясняют это неудачей идеи объединения НАО и Архангельской области. Усс за месяц, предшествующий голосованию по поправкам, потерял в рейтинге три позиции, опустившись с 33-го на 36-е место — это объясняется скандалом с разливом топлива в Норильске.

Высокие антирейтинги губернаторов перенеслись на результаты голосования по Конституции в их регионах — в НАО процент поддержки поправок оказался самым низким в стране (43,78%), а в Красноярском крае он был заметно ниже среднероссийского (70,1%).

Проведение проверок результатов голосования в регионах объясняется подготовкой федерального центра к новым электоральным кампаниям, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников: «Если по прошедшей процедуре голосования есть сомнения в достоверности полученных цифр, то это ставит под сомнение и следующие выборы. Поэтому проводятся такие проверки, и дается оценка работы на местах».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.