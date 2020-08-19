20 августа научимся тратить деньги под новой Луной

Август богат на премьеры. А URA.RU — на рекомендации. 20 августа станет идеальным днем для того, чтобы поближе познакомиться со своим диваном (или рабочим креслом), ведь в нашей новой подборке сегодня — отличная музыка, увлекательный и полезный подкаст, самый долгожданный сериал лета и еще несколько интересных событий.
Что сделать до работы?
Приятно и плавно начать новый день поможет
Что сделать в обед?
Не торопиться бежать в торговые центры, которые начинают работать в полную силу после карантина — изголодавшиеся шопоголики рискуют впасть в состояние аффекта и очнуться дома с кучей ненужных покупок. В новом
В обеденный перерыв можно побаловать себя не только десертом, но и маленьким путешествием — например, отправиться на
Что сделать вечером?
В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. Так, в этот день в 19:00 в рамках концерта «Квартирник Росатома» онлайн-концерт даст
Вечером можно (нужно!) познакомиться с сериалом, на который HBO сделало главную ставку этого лета — в сети в русской озвучке наконец-то появилась хоррор-экранизация романа Мэтта Раффа
План на 21 августа мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в