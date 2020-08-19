20 августа научимся тратить деньги под новой Луной

Певица Луна выпустила новый презентационный альбом. Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Август богат на премьеры. А URA.RU — на рекомендации. 20 августа станет идеальным днем для того, чтобы поближе познакомиться со своим диваном (или рабочим креслом), ведь в нашей новой подборке сегодня — отличная музыка, увлекательный и полезный подкаст, самый долгожданный сериал лета и еще несколько интересных событий.

Что сделать до работы?

Приятно и плавно начать новый день поможет новый EP нежной и чувственной певицы Луны с нотками электронного соула и сердечными мотивами. В альбом вошли пять новых песен певицы, которые будут презентованы широкой общественности осенью, а мы предлагаем вам послушать новинки прямо сейчас:

Что сделать в обед?

Не торопиться бежать в торговые центры, которые начинают работать в полную силу после карантина — изголодавшиеся шопоголики рискуют впасть в состояние аффекта и очнуться дома с кучей ненужных покупок. В новом подкасте «Торг уместен» состоявшийся коммерсант и ведущий Кирилл Краснов надавит на больное и узнает, как люди совершают импульсивные покупки. Что вызывает у нас желание немедленно приобрести товар? И при чем тут влюбленность и принятие себя?

В обеденный перерыв можно побаловать себя не только десертом, но и маленьким путешествием — например, отправиться на онлайн-прогулку по Петергофу и посмотреть на его знаменитые фонтаны, которые были впервые запущены именно в этот день, 20 августа, в 1721 году, а сейчас являются частью культурного наследия ЮНЕСКО.

Что сделать вечером?

В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. Так, в этот день в 19:00 в рамках концерта «Квартирник Росатома» онлайн-концерт даст «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano . В этот вечер все желающие могут узнать, как строилась первая в мире АЭС, как Россия стала первой и единственной в мире страной — обладательницей атомного ледокольного флота, и просто насладиться хорошей музыкой.

Вечером можно (нужно!) познакомиться с сериалом, на который HBO сделало главную ставку этого лета — в сети в русской озвучке наконец-то появилась хоррор-экранизация романа Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта» . Картина расскажет о темнокожем ветеране Корейской войны, который сталкивается не только с вполне реальными расистами, но и с загадочными монстрами. Среди сценаристов проекта — автор фильмов ужасов «Прочь» и «Мы», а его продюсером стал Джей Джей Абрамс. Смотрим трейлер прямо сейчас: