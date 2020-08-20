Курганские инсайды: в столице будет новый мэр

Результаты популярного приложения Gradient (делает шуточный прогноз будущего по фото) для губернатора Курганской области Вадима Шумкова Скриншот: URA.RU

Выпуск деклараций руководства Курганской области вызвали фурор. Инсайдеры обсуждают, что руководители-«варяги» не покупают в регионе квартиры, а мэр Андрей Потапов объясняется за «Инфинити». Также в инсайдах: курганского главу втянули в конфликт, высокопоставленный экс-чиновник остался без работы, новый передел на строительном рынке.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

К курганскому губернатору перестали ездить гости

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К курганскому губернатору Вадиму Шумкову практически не приезжают высокопоставленные гости из соседних регионов. По слухам, правительственная VIP-гостиница на улице Зорге долгое время пустует. Она занята лишь членами семьи руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи. «Раньше в гостинице постоянно останавливались гости, высокие чиновники. Многие приезжали на охоту. Теперь вообще никто не ездит. При этом выделяются огромные деньги на содержание здания», — уточняет инсайдер.

Перминова может вернуться в Курган

Курганские элиты продолжают обсуждать возможную отставку сенатора Елены Перминовой, место которой прочат ее коллеге Сергею Лисовскому. В политических кругах не исключают, что Перминова может вернуться в Курган. «Когда она уехала в Москву, ее муж остался жить в Кургане. Говорят, что он так и не переехал в столицу вслед за женой. Вероятно, Перминова рассчитывала в будущем вернуться в Курган», — рассуждают сплетники.

Затянувшаяся декларационная кампания отразится на результатах выборов

Кандидаты в облдуму Кургана переживают, что затянувшаяся декларационная кампания может негативно отразиться на результатах выборов. «Многие успели отчитаться еще весной, но сведения о доходах не публиковались, пока не отчитается [губернатор Вадим] Шумков. Он отчитался в последний момент», — говорят в регионе.

В результате декларации курганских чиновников обнародованы менее чем за месяц до выборов, а декларации действующих депутатов облдумы до сих пор не опубликованы. Их ждут со дня на день. В соседних регионах большинство чиновников и депутатов уже давно отчитались, добавляют инсайдеры. «Если бы декларации выложили как обычно, весной, о них бы уже давно забыли. А теперь накануне выборов все обсуждают зарплаты „верхушки“», — возмущаются собеседники URA.RU. По их словам, «ничего сверхъестественного в декларациях нет», но волна возмущений все равно есть, потому что рядовые граждане получают в разы меньше.

В Кургане вычислили варяга, который не хочет уезжать из региона

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В областном правительстве кулуарно обсуждают, что практически ни один из чиновников-варягов до сих пор не купил себе квартиру после переезда в Курган. Сплетники считают это знаком, что никто из приезжих не планирует надолго задерживаться в Зауралье. «Из крупных чиновников курганской недвижимостью обзавелся лишь [замгубернатора Анатолий] Воробьев. Видимо, он единственный рассчитывает на продолжительную карьеру в регионе», — усмехаются слухачи.

По их словам, в недавно опубликованной декларации Воробьева курганской квартиры не было, так как он указывал данные за 2019 год, а жилье приобрел уже в этом году.

Кабинет управделами правительства занял новый сотрудник

Директор объединяющихся госучреждений — управления гостиничного хозяйства и управления по обеспечению деятельности правительства — Антон Науменко разместился далеко от своих подчиненных. «Занял кабинет [бывшего управляющего делами Евгения] Семенова. Поближе к высшему руководству — рядом с кабинетами замгубернатора. Повесили картины, поставили стулья», — уточнил слухач.

При этом, добавляет инсайдер, бумаги на подпись проходят недельный круг согласования. Начальника часто не устраивает шрифт и отступы. «Содержание новому руководству не так важно. Может, пока непонятна специфика», — говорит источник.

Бывший управделами правительства остался без работы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-управляющий делами правительства Курганской области Евгений Семенов никуда не трудоустроился. «Обычная работа его вряд ли устроит. Он привык работать с первыми лицами. Может, ждет возвращения своего товарища Вадима Шумкова (тезка губернатора, глава регионального отделения ПФР, сейчас выдвинулся в облдуму, — прим.ред.), или если тот попадет в Госдуму», — поделился источник.

Инсайдер припомнил, что Семенов уволился из-за недопонимания с нынешним начальством. «Либо [руководитель аппарата губернатора Оксана] Куташи изъясняется замысловато, либо просто сложилось непонимание. Например, утром поступала информация о предоставлении пяти грузовиков. А в конце дня оказывалось, что надо три легковушки. Дураками оказывались мелкие чиновники, так как все команды поступали устно», — поделился источник.

У сына политического тяжеловеса выросли шансы пройти в облдуму

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У депутата Курганской городской думы Артема Исламова (сын экс-спикера облдумы Марата Исламова) резко возросли шансы попасть в региональный парламент. Это произошло благодаря неожиданному решению сенатора Сергея Лисовского отказаться от предвыборной борьбы, считают инсайдеры. «Артем Исламов был вторым в списке единороссов по Кетовскому округу. Он мог пройти в облдуму только в том случае, если бы Лисовский остался сенатором на новый срок. Теперь Лисовский снял кандидатуру, и Исламов автоматически стал первым», — объясняют инсайдеры.

Теперь основным конкурентом Исламова стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также является кандидатом по Кетовскому округу. «После протестов в Хабаровске рейтинг ЛДПР вырос. Артему будет непросто победить, но теперь его судьба не зависит от решения местных элит», — говорят в регионе.

В деле экс-главы ГУ МЧС ждут продолжения уголовных дел

Представители школ, детсадов и больниц говорят, что у силовиков проснулся интерес к пожарному оборудованию, установленному в учреждениях. В ГУ МЧС сплетничают, что в этом направлении контрольно-надзорной деятельности за годы управления экс-главы ведомства Олега Рожкова накопилось много упущений. Теперь новый начальник Юрий Землянский просто пытается навести порядок. Подобная активность, скорее всего, приведет к новым уголовным делам, считают слухачи.

Мэр Потапов купил «Инфинити» у коллеги

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Автомобиль Infiniti QX56, который появился в декларации главы Кургана Андрея Потапова, активно обсуждают в кулуарах власти. Сплетники утверждают, что мэр купил машину с рук. «QX56 выпускался до 2013 года. Сейчас такой можно купить за 1,5-2 млн рублей. С 2014 года выпускались похожие модели, но уже с индексом QX80», — говорят они. По словам другого инсайдера, Потапов купил Infiniti цветом, похожим на «баклажан», у одного из высокопоставленных курганских чиновников.

Определен сменщик Потапова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах городской администрации все чаще начинает звучать имя кандидата на пост главы Кургана — Игоря Прозорова. Сейчас он является председателем гордумы. Его рассматривают на тот вариант, если Потапов примет решение о завершении карьеры мэра. По словам сплетников, Прозоров обладает необходимыми задатками лидера. «Кроме того, у него сложились хорошие отношения с [губернатором Вадимом] Шумковым», — считает источник. Другой собеседник категорически отрицает возможность появления Прозорова во главе Кургана. «А нужно ли это ему? Он не согласится. Во-первых, придется жить на работе круглосуточно и без выходных. Да и что-то с бизнесом надо решать, где у него сейчас все под контролем», — поделился источник.

Мэра Кургана могут уговорить остаться

В закулисных разговорах об уходе с поста главы города Андрея Потапов зазвучала надежда, что мэр все же останется на своей должности. Ранее инсайдеры сообщали, что Потапова уговорили не увольняться до выборов. «Встает вопрос кто, если не Потапов, потянет эту неблагодарную работу. Поэтому думается, что его могут оставить», — поделился источник.

Почему в Кургане скрывают афишу Дня города

Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Кургана не стала заранее публиковать программу Дня города, чтобы избежать большого скопления людей во время пандемии коронавируса, говорят источники. «Афишу решили не публиковать раньше 21 августа. Надеются, что так на праздник придет меньше человек», — рассказал источник. В Кургане День города пройдет 22 августа. Власти уже сообщили, что из-за коронавируса от крупных мероприятий пришлось отказаться.

Мэра Потапова втянули в конфликт

Слухачи в мэрии обсуждают, что представители регионального оператора по вывозу мусора, компании «Чистый город», пожаловались мэру Кургана Андрею Потапову на конкурентов — «Новый ресурс». Якобы последний отбивает у «Чистого города» клиентов и вывозит коммунальные отходы. Потапов распорядился выделить две служебные машины для слежки за «Новым ресурсом». «Теперь за бюджетные деньги государственный транспорт участвует в конфликте двух коммерческих структур на стороне одной из них. Видимо, Потапов перед отставкой уже ничем не брезгует», — поделился инсайдер.

Строительный рынок Кургана меняется

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане появились разговоры, что на местных застройщиков стал оказывать давление московский бизнес. На некоторых курганских застройщиков обрушилась информационная атака о намечающихся уголовных делах. Сами предприниматели заявляют, что ведут законный бизнес, поэтому атак не боятся. Но признают, что намеки и угрозы — не единственная проблема. Хуже, что им не дают реализовывать проекты, на которые уже готова документация и найдены инвесторы. «Не исключено, что у иногородних застройщиков мощное лобби. Но и курганских строителей есть кому поддержать», — считает инсайдер.

Часть из застройщиков, например, Владимир Баскаль, сошли с дистанции заблаговременно, до активной борьбы. «Вероятно, он знал, что в Курган придут иногородние компании, и не захотел вступать в конкурентные баталии со строительными тяжеловесами», — поделится инсайдер.

Уволившихся учителей не берут обратно

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские педагоги, которые на лето уволились из школ, не могут вернуться на работу. По данным инсайдеров, это вызвано запретом на трудоустройство в муниципальные и государственные учреждения, введенные правительством региона. «Учителя, которые на пенсии, уволились из школы, чтобы им проиндексировали пенсии. Деньги небольшие, но и это значимо. Сейчас они хотели вернуться в школу, но сделать этого не получается. Неизвестно, кто будет учить детей. Молодежь в школы не идет», — пояснил источник из сферы образования.

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