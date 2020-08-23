Пять губернаторов рискуют лишиться своих постов уже в сентябре

Свои портфели после выборов могут потерять пять глав регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Хакасии, Владимирской и Ульяновской областей могут уйти в отставку сразу после единого дня голосования 13 сентября. Такие выводы содержатся в рейтинге устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», опубликованном холдингом «Минченко Консалтинг». У части глав полномочия и так заканчиваются в 2021 году, но в этой пятерке есть губернаторы, которые рискуют досрочно прекратить карьеру— все из-за повышенного запроса на управляемость перед выборами в Госдуму.

Рейтинг «Госсовет 2.0» делит 85 губернаторов на три группы. Лидеры («зеленая зона») — глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Прежний лидер — мэр Москвы Сергей Собянин — делит 3-5 места с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и главой Севастополя Михаилом Развозжаевым. В «Минченко Консалтинг» посчитали, что на позициях мэра столицы сказались «внутриэлитные противоречия на фоне жестких мер самоизоляции во время распространения COVID-19».

Глава Зауралья Вадим Шумков выпал из числа лидеров губернаторского рейтинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По сравнению с прошлым рейтингом из «красной» (предотставочной) в «желтую» (средний уровень устойчивости) зону удалось перейти Сергею Ситникову (Костромская область), Алексею Островскому (Смоленская область) и Александру Богомазу (Брянская область): оба получили поддержку президента России Владимира Путина и готовятся к переизбранию. Из группы лидеров, наоборот, в «желтую зону» опустился курганский губернатор Вадим Шумков, который, по мнению экспертов, принял несколько чрезмерно жестких мер во время противодействия COVID-19 (например — временный запрет продажи алкоголя в регионе).

Наибольший интерес представляет новый состав «красной зоны». В ней Владимир Сипягин (Владимирская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей Морозов (Ульяновская область), Иван Белозеров (Пензенская область) и Валентин Коновалов (Хакасия).

При этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев только назначен, и, по мнению Минченко, еще имеет шансы выправить ситуацию.

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев идет на выборы 13 сентября, как и пензенский и архангельский главы Иван Белозерцев и Александр Цыбульский. Все трое имеют серьезные шансы доказать свою устойчивость, несмотря на то, что автор рейтинга предполагает высокую вероятность второго тура выборов в этих регионах.

Более важны замечания к Темрезову, Битарову и Морозову, у которых в 2021 году истекают губернаторские полномочия, и при сохранении нынешнего политического тренда, они могут не только не переизбраться, но и будут вынуждены уйти в досрочную отставку. Последние годы Кремль часто повторял этот прием: для изменения рейтингов власти в регионах, наиболее непопулярные губернаторы уходили в отставку осенью, а назначенные на их места врио получали возможность заработать доверие земляков, возвращая доверие к власти. По словам источника URA.RU, в 2020 году этот тренд еще более актуален, потому что врио губернаторов надо будет готовить территории не только к губернаторским выборам, но и избранию нового состава Госдумы, которое планируется в сентябре 2021 года.

«Аутсайдером политической устойчивости является именно Битаров, поскольку Северная Осетия стала эпицентром протестов против коронавирусных ограничений в Северо-Кавказском регионе», — говорится в отчете Минченко. Морозов стал заложником долгого губернаторского срока (управляет Ульяновской областью с 2004 года) и накопившихся конфликтов, а Темрезов не смог изменить свой имидж, испорченный арестом сенатора Совета Федерации от республики Рауфа Арашукова. Вдобавок в окружении главы региона не утихают внутренние конфликты.

Кроме того, отставка грозит губернаторам Сипягину (Владимирская область) и Коновалову (Хакасия). К первому появились претензии у силовиков, а второй был избран вопреки желанию Кремля и уже конфликтует с муниципалитетами республики.

По мнению Евгения Минченко, сценарий отставок будет зависеть от предстоящего дня голосования. «Если все выборы завершатся в один тур — администрация президента РФ продемонстрирует готовность к обновлению губернаторского корпуса. Если случатся вторые туры, то будет выбран консервативный сценарий, и глав субъектов сохранят до лета 2021 года», — отмечает эксперт. По его словам, это позволит не перегружать кампанию 2021 года и не включать в нее регионы, где отставка требуется, но сами выборы можно перенести на 2022 год.

Битаров, Морозов, Темрезов, Сипягин и Коновалов были в «красной зоне» и в прошлом рейтинге, но не сумели ее покинуть. Минченко объясняет то, что некоторые кандидаты кочуют из антирейтинга в антирейтинг (но остаются на посту) несколькими обстоятельствами. «В Кремле возможно пока не видят достойной кандидатуры сменщика. Или не сложился элитный консенсус, какая из властных групп будет контролировать тот или иной регион, которым пока правит слабый губернатор», — рассказал политолог URA.RU. Он считает, что у Темрезова есть шанс избежать отставки, потому что глава региона усилил качество политического менеджмента.

Ранее URA.RU в числе главных кандидатов на скорую отставку уже называло Морозова и Сипягина (этот прогноз совпал с рейтингом «Госсовет 2.0»), а также губернаторов Красноярского края и Томской области — Александра Усса и Сергея Жвачкина. Первый, по мнению политолога Александра Асафова, допустил критические ошибки при устранении разлива топлива в Норильске, второй — вошел в десятку территорий по уровню протестного голосования по изменению Конституции РФ (34,1% голосов против поправок). Но, по мнению Минченко, обоих от потери поста спасет поддержка элит страны. «За Жвачкиным стоит „Газпром“, за Уссом — [министр обороны РФ] Сергей Шойгу и [глава компании „Роснефть“] Игорь Сечин», — отмечает эксперт.

По мнению эксперта Дарьи Кислицыной, губернаторов могут снять из-за плохой хозяйственной деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению директора департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной, губернаторские отставки осенью 2020 года возможны, но не только из-за грядущих выборов в Госдуму: «Глав регионов будут оценивать по их хозяйственной деятельности». Из? девяти руководителей субъектов РФ, вошедших в «красную зону» рейтинга Минченко, худшие показатели социально-экономического развития у Темрезова (Карачаево-Черкесия, 81 место из 85 в соответствующем федеральном рейтинге), Битарова (Северная Осетия, 78 место) и Коновалова (Хакасия, 74 место).

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что вероятность отставки губернаторов с относительно низкой поддержкой населения есть, однако не очевидно, что это произойдёт вскоре после единого дня голосования. «Думаю, что позиция федерального центра по главам этих субъектов будет определяться с учетом конъюнктурных факторов. Например, удастся ли снизить конфликтность ситуации в Ульяновской области», — резюмирует политолог.