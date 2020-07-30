Силовики хотят отменить сделку экс-мэра Челябинска со следствием

Евгений Тефтелев дал показания, но уголовных дел не возбудили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В следственном управлении СКР по Челябинской области пытались отменить досудебное соглашение экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В прокуратуре отменять сделку не стали.

«Следователь, ведущий уголовное дело Тефтелева, вышел в прокуратуру с ходатайством отменить ранее заключенное экс-мэром соглашение, — рассказал источник. — Якобы могут вскрыться новые обстоятельства дела. В прокуратуре сочли доводы не убедительными и отказались удовлетворить ходатайство». Ранее следствие поддержало досудебное соглашение, которое Тефтелев заключил 3 апреля.

Досудебное соглашение предусматривает половину срока за преступление, которое совершил фигурант уголовного дела. Подписывается документ только тогда, когда обвиняемый не только признал вину, но и сообщил о новом преступлении, совершенном другими людьми.

«Тефтелев такие показания дал сотрудникам ФСБ. Речь идет о бывших и действующих чиновниках, — пояснил источник. — Но ходу его показаниям не дали и дела пока не возбудили. На основании этого следователи и попытались отменить досудебное соглашение. Но то, что дела пока не возбуждаются, это уже проблемы следствия». Инсайдер также отметил, что показания Тефтелева не связаны с экс-губернатором Борисом Дубровским.

В пресс-службе региональной прокуратуры URA.RU отказались прокомментировать эти сообщения. «У нас нет такой информации», — заявили агентству в пресс-службе СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Тефтелев и руководивший управлением капстроительства Челябинска Евгений Пашков получили взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт по строительству школы в микрорайоне Парковый. Оба были задержаны в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. К тому времени Тефтелев уже был обычным пенсионером, а Пашков уволился из мэрии. Уголовное дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона, проводившей проверку мэрии Челябинска по поручению губернатора Алексея Текслера.

Экс-мэр провел два с половиной месяца в СИЗО. Он стал активно сотрудничать со следствием, и его выпустили под домашний арест, который он отбывает в своей квартире в Магнитогорске. Пашков остается в СИЗО, вину не признает. В ближайшие дни в суд будут внесены ходатайства о продлении меры пресечения Тефтелеву и Пашкову. Если Пашкова отправят под домашний арест, это будет означать, что он начал сотрудничать со следствием.